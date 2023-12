Toyota jde vážně proti proudu, v roce 2023 ukázala nový 2,8litrový diesel, koupit půjde i v Česku před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toyota

Tohle je vážně anomálie. Však která z automobilek přichází v roce 2023 s novým dieselem pro Evropu? Kolik z takových motorů má objem skoro 3 litry? A kdo se s tím vůbec ještě chlubí? Obáváme se, že Toyota je v tomto ohledu posledním vojákem v poli.

Už v útlém dětství jsem začal vnímat, že pokud se vás někdo v nějaké diskuzi snaží umlčet, proti vaší vůli vás z ní vynechat anebo se jiným způsobem snaží o to, abyste nebyli slyšet, je to proto, že mu došly racionální argumenty. Začal tak jednat z pozice síly, často uměle vytvořené autority, aby si prosadil svou „pravdu”, o jejíchž nedostatcích sám dobře ví. Takhle vypadalo mj. komunistické školství a od jisté chvíle jsem věřil, že se s ničím podobným znovu nesetkám.

Je smutné, že v posledních letech zažíváme v principu totéž. Diskuze o některých věcech se z veřejného prostoru vytrácí a to nikoli proto, že by najednou všichni s něčím souhlasili, ale proto, že některým názorům najednou není dovoleno zaznít. Jsou předem rozdělovány na „správné” a „nesprávné”, autoři těch druhých jsou očerňování, ostrakizováni a zesměšňováni ve jménu jakési vyšší pravdy. Je to absurdní, neboť by pro svobodnou společnost nemělo být těžké dojít k závěru, že sice existují věci, které jsou dané (černá barva je černá a 1+1 jsou 2), existuje ale mnohem víc věcí, které dané prostě nejsou, nikdy nebudou a je třeba o nich dokola diskutovat, abychom se dobrali k opravdu nejlepšímu výsledku. Jednou z takových nepochybně je, jaké řešení pohonu aut bude nejlepší za 11 let, to nikdo předem nemůže říci.

Je pro mě jako pro „automobilového člověka” nekonečně smutné, že dogmatický přístup zasáhl i tento obor. Na sklonku roku 2023 se někdo seriózně pokouší vymyslet jediné možné řešení pohonu aut pro rok 2035 a není to ani výsledek nějaké debaty. Ta je znovu vehementně dušena, každý den jsme toho sami svědky. A sami považte, jak absurdní to je - my přece nezapalujeme showroomy Tesly, nepácháme žádnou trestnou činnost, jen vyjadřujeme svůj názor v oblasti, pro kterou jsme byli vzděláni, ve které se většinu života pohybujeme, s níž máme dekády zkušeností. A přesto si mnozí přejí, abychom nebyli, aby to „nebylo vidět”, proč asi? Že by jim znovu došly racionální argumenty?

Ale nechci mluvit o nás. Pod touto dekou se ocitlo celé automobilové prostředí včetně samotných automobilek a jejich technických oddělení. Firmy také vědí, co je správné, obvykle ale drží ústa a ještě více krok. A dělají, co se po nich chce, ne to, k čemu samy dospěly. Jsme tak za halasných prohlášení svědky premiér naprosto nekonkurenceschopných nových aut, která by ve svobodném prostředí nikdy nevznikla. O to více je třeba vážit si každého výrobce, který dokáže zvednout hlavu a dál se držet zdravého rozumu.

Toyota patří mezi ně a dnes už jsme to jednou ocenili. A musíme zas, protože japonská automobilka při stejné příležitosti v Bruselu odhalila nový dieselový pohon pick-upu Hilux ve vrcholné verzi Invincible, který se - ač to možná ani nevíte - prodává také u nás. A bude s ním k dispozici i dál. Jde o motor 2,8 D4-D pro rok 2024 v mild-hybridním provedení.

Někteří si možná řeknou, co to je za dinosaura. A nebudeme říkat, že tohle je motor podle našeho gusta, o to tu nejde. Podstatou věci je jen to, že prostě existují auta, pro která se takové pohony pořád hodí ze všech nejlépe - jsou silné, odolné, efektivní a nemají prakticky žádný limit z hlediska použitelnosti. Proč do takového auta cpát elektropohon? Proč do něj cpát benzin? Pick-upy jako Hilux potřebují něco docela jiného a je sympatické, že to Toyota vnímá, dokáže to nabídnout, dokáže to i dnes inovovat a nemá problém se s tím pochlubit, protože ví, že to zákazníci chtějí.

Přivítat tedy můžeme Hilux Invincible pro rok 2024, který dostal 2,8litrový turbodiesel s 48voltovým mild-hybridním systém pro vyšší účinnost a lepší použitelnost ve městě i v terénu. Nejde tedy o tradiční hybridní systém japonské automobilky, ale jednodušší a lehčí mild-hybridní schéma, které zvyšuje účinnost fungování pohonné jednotky asi o 5 procent. Není to žádný zázrak, Toyota ale říká, že mild-hybridní systém byl vyvinut tak, aby byl co nejlehčí, neboť to poslední, co v terénu chcete, je zbytečná hmotnost navíc. Podstatou je tak lehká 48voltová baterie umístěná pod zadním sedadlem, která váží jen 7,6 kg.

Samostatně ji nelze nabíjet, pochopitelně, je to prostě mild-hybrid. Auto tedy dostalo navíc elektromotor (integrovaný startér/generátor poháněný řemenem), který může sloužit pohonu i samostatně třeba v městských kolonách nebo pomoci dieselovému motoru při vysokém zatížení. Pohonné soustavě přidá extra 12 kW výkonu a 65 Nm točivého momentu. Ta samá jednotka pak slouží nabíjení baterie při zpomalování. Pokud Toyota dokázala oba motory ideálně spojit, nový 2,8litrový turbodiesel by mohl nabídnout až 177 kW (240 koní) výkonu a 615 Nm točivého momentu. Oficiální data ale zatím neznáme.

Kromě vyšší dynamiky má mild-hybridní systém také zlepšit stabilitu v terénu, mj. při prudkých sjezdech díky regenerativnímu brzdění. Zvýšení výkonu pak podle automobilky také „vyhladí dodávku výkonu” vozu v komplikovaném terénu. Efektivitě motoru a jeho projevu dále pomáhají nižší volnoběžné otáčky, které klesají ze 720 ot./min na 600 ot./min. A aby to nebylo málo, mild-hybrid si vysloužil extra dávku vodotěsnosti, takže se může brodit v hloubkách až 700 mm. To jsou samé sympatické vlastnosti, které zákazníci Hiluxu jistě ocení, i když Brusel z nového dieselu na větvi jistě nebude.

Novinka je totiž v prvé řadě evropskou záležitostí a do prodeje se dostane někdy v první polovině roku 2024. Ceny budou oznámeny blíže momentu začátku prodeje, v tuto chvíli u nás Hilux Invincible se starším dieselem startuje na 1 531 860 Kč.

Tohle asi není auto podle našeho gusta, ale fakt, že s ním Toyota navzdory všem snahám o eliminaci takových vozů z nabídek dokáže v roce 2023 nadšeně přijít s novým dieselem pod kapotou, si zaslouží uznání. Foto: Toyota

Zdroj: Toyota

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.