Toyota zastavila stavbu továrny na baterky kvůli nezájmu o elektrická auta, už tak skromné plány znovu snížila

Jestli lze někoho označit za vítěze údajné elektrické revoluce, pak je to Toyota. A to jednoduše proto, že se k ní nepřidala. Výjimečně racionálním přístupem sklízí ovoce a nemá problém dál brzdit i s tím málem, co dělá.

Nespočítali bychom ani na prstech všech končetin našich kritiků, kolikrát jsme uvedli, že automobilky nebudou prosperovat tím spíš, čím víc a rychleji přejdou na elektrická auta, ale čím méně a pomaleji tak učiní. Tedy udělají pravý opak toho, čeho se obvykle dopouštěly, co obvykle plánovaly.

Je to zejména vzhledem k přetrvávajícím limitům baterií a z nich vyplývajících technických, ekonomických i uživatelských limitů elektromobilů jediný logický závěr, v době plné ideologicky motivovaných rozhodnutí ale zdravý rozum dostává na frak. Asi bychom si netroufli dělat vůbec nic, protože - podobně jako ve světě akcií - mohou trhy zůstat zvlášť pod tlakem všemožných politických rozhodnutí iracionální déle, než vy budete schopni zůstat solventní. A stále existuje - třebaže malá - šance, že dojde k technologickému průlomu, který velmi rychle všechno změní. Být pak zcela nepřipraven by mohlo bolet.

Soustředili bychom se tedy na spalovací auta a to, co zákazníci chtějí, někde bokem bychom „šolíchali” ta elektrická nejen ze dvou zmíněných důvodů, ale také proto, že existují lidé, kteří je navzdory jejich limitům preferují a nemá smysl je ignorovat. Dnes je jasné, že tohle byl skutečně „ten postup”, neuplatnil ho ale v praxi téměř nikdo. Až na jednu velkou výjimku, Toyotu.

Japonská automobilka v čele s velmi racionálně uvažujícím Akiem Toyodou šla přesně popsanou cestou. Toyoda opakovaně velmi tvrdě kritizoval pokusy o nařizování těchto aut, zůstával přesvědčen, že nezískají víc jak 30 procent trhu a opakovaně uváděl, reálnou budoucností jsou stále spalovací motory. Za vítěze se sám mohl vyhlásit už loni, letos už i objektivní data jasně ukazují, že Toyota nachytala všechny dřívější soupeře na švestkách a zastáváním výše zmíněných postojů je zašlapala do země. Dnes není jediné další automobilové firmy, která by se jí z globálního hlediska byť jen přibližovala.

Pikantní za tohoto stavu je, že i dřívější skromné cíle na poli elektrických aut brzdí, neboť zájem o elektromobily zůstává omezený. Ostatní to často ignorují a dál vypráví pohádky, kterým ani sami nemohou věřit, Toyota vidí, že i její „opatrné málo” bylo moc, a tak dál zpomaluje. Potvrzují to i její nejnovější kroky, o kterých informuje Nikkei.

Ten připomíná, že Toyota v roce 2022, kdy někteří chtěli ve stejném časovém horizontu prodává jen elektrické vozy, oznámila, že v roce 2026 plánuje prodat 1,5 milionu elektromobilů, což by znamenalo něco mezi 10 a 15 procenty její celkové produkce. Už roce 2023 toto číslo snížila na 1 milion elektrických aut a nyní už činí jen 800 tisíc vozů. Je to přesně ten přístup, jaký jsme popsali - Japonci byli připraveni „něco dělat”, ale jakmile viděli, že i to je nesmyslně mnoho, že ani tolik aut nejde rozumně prodat, pohybují se v současné době s prodejními plány v případě elektromobilů někde okolo 7 procent své celkové produkce. To je skoro nic.

Ambicióznější je nepřekvapivě v Číně, kde jsou elektrická auta v úplně jiné pozici, ani to ale do celkových plánů firmy dramaticky nepromlouvá. Snížení prodejních cílů pak logicky musí následovat i úprava výrobních záměrů, a tak Toyota oznámila, že zastavila výstavbu nové továrny na baterie, která měla vzniknout v japonské prefektuře Fukuoka. Když nepotřebujete tolik elektrických aut, nepotřebujete logicky ani tolik baterek, a tak je celý projekt v tuto chvíli u ledu.

Fabrika měla začít vznikat letos na jaře a být uvedena do provozu v roce 2028, žádný z těchto termínů ale už neplatí. Neznamená to, že by továrna neměla vzniknout vůbec, firma ale nyní podle Nikkei přehodnocuje, kdy by měla začít něco vyrábět a co by se v ní mělo vyrábět. I když tedy se zpožděním vznikne, předmětem jejího zájmu už vůbec nemusí být baterie pro elektrická auta, o která jednoduše není zájem.

Jak uvádí asijští kolegové, tato změna provází další přehodnocení záměrů Toyota na tomto poli, které byly v roce 2022 skromné a dnes jsou poloviční. A jsou pořád „jen” stále stejně realistické. Však kdo z tradičních výrobců udělal štěstí s opakem, kdo? VW? Ford? Mercedes? Fiat? Nenajdeme prakticky nikoho bez ohledu na zaměření, maximálně to některým díky specifickému přístupu (např. BMW) „méně nejde”. Však ani elektrický specialista Rimac neodkáže v případě vlastního auta tohoto ražení bodovat. Toyota tak dál zůstává nohama na zemi, víc nic.

Auta jako Toyota X jsou elektrická z nouze ctnost. Jako taková ale plní to, co automobilka potřebuje - zůstávat ve hře s „něčím”, co si koupí lidé, kteří takový vůz „prostě chtějí”. Vyplácí se jí to vrchovatě, tak dál netlačí nesmyslně na pilu. Foto: Toytota

