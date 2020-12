Toyota musela zastavit výrobu ve dvou továrnách v Evropě, 7,5 tisíce lidí nemá práci před 6 hodinami | Petr Prokopec

Jako by letos chaosu nebylo dost, těsně před Vánoci přišel nový impuls. Velmi razantní reakce ostatních států na tzv. britskou mutaci koronaviru způsobila nejen to, že leccos nejde dělat ve Spojeném království, ale ani mimo něj.

Ve Velké Británii byl objeven nový kmen koronaviru. Země proto vstoupila do prakticky úplné izolace, která způsobila chaos na hranicích ještě dříve, než mohlo dojít na faktický Brexit bez obchodní dohody s Evropskou unií. Mnozí řidiči kamionů se tak na Štědrý den domů nepodívají a to je nakonec možná ten nejméně smutný dopad. Nová mutace koronaviru má být nakažlivější a v Británii se vymknout kontrole. Může to být přehnané tvrzení, ale nemusí. Prakticky nikdo tedy neví, co bude zítra, natož za pár dnů.

Problémy kvůli tomu pochopitelně budou mít i automobilky, neboť Británie byla pro řadu z nich stěžejní lokalitou jak z hlediska prodeje, tak z hlediska výroby. Takový Nissan ostatně v Sunderlandu vybudoval největší podnik svého druhu v zemi, jenž každoročně produkuje na 350 tisíc aut. Budoucnost této továrny je nicméně nyní v ohrožení, neboť japonská automobilka již dopředu adresovala, že pokud nastane Brexit bez obchodní dohody, který by zkomplikoval operace v kontinentální Evropě, pak možná dojde na uzavření podniku a propuštění všech zaměstnanců.

Zatímco v případě Nissanu zatím není jisté, jak se celá záležitost vyvrbí, Toyota již na předvánoční chaos na britských hranicích musela zareagovat. Japonská automobilka tak včera zastavila výrobu jak v britském Burnastonu, tak ve francouzském Valenciennes. První továrna zaměstnávající okolo 3 800 lidí má na starosti Corollu, druhá s přibližně 3 700 zaměstnanci pak Yaris. Všichni tito lidé teď nemají práci a je otázkou, co mohou očekávat - obnovení výroby v Británii je plánováno na 5. ledna, ale dnes něco plánujte...

Je tedy otázkou, zda se tak skutečně stane. Lze očekávat, že nový kmen koronaviru již se mimo Velkou Británii dávno dostal, uzavření hranic tak pozbude významu. Jinou věcí je Brexit, ten bude komplikovat situaci ještě dlouho. Současný chaos na hranicích zastavil transport jak hotových vozů, tak jednotlivých dílů. Na obou stranách kanálu La Manche chybí různé komponenty potřebné k sestavení aut a asi ani britské úřadu ještě neví, jaký režim bude na hranicích zaveden se začátkem příštího roku. Blíží se zřejmě nejbláznivější konec roku, jaký jsme kdy mohli zažít.

Výroba modernizované Toyoty Corolla odstartovala v Británii loni, nyní však automobilka továrnu v Burnastonu stojí. Stejně tak byly zastaveny i linky ve francouzském Valenciennes, kde vzniká Yaris - okolo 7 500 lidí v obou fabrikách nemůže pracovat, i kdyby náhodou chtěli. Foto: Toyota

