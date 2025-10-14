Toyota nečekaně ukázala novou Corollu. Je tak jiná, že budete mít problém si ji spojit s jejím jménem

Odhalení jakékoli významnější části tak důležitého modelu obvykle předchází spousta avíz, tady Japonci ukázali skoro vše v podstatě zničehonic. Možná chtějí co nejvíc šokovat, se třináctou generací se totiž pořádně odvázali.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Toyota nečekaně ukázala novou Corollu. Je tak jiná, že budete mít problém si ji spojit s jejím jménem

před 4 hodinami | Petr Prokopec

Toyota nečekaně ukázala novou Corollu. Je tak jiná, že budete mít problém si ji spojit s jejím jménem

/

Foto: Toyota

Odhalení jakékoli významnější části tak důležitého modelu obvykle předchází spousta avíz, tady Japonci ukázali skoro vše v podstatě zničehonic. Možná chtějí co nejvíc šokovat, se třináctou generací se totiž pořádně odvázali.

Na představení vůbec první Toyoty Corolla došlo už v roce 1966. Od té doby Japonci přišli s dvanácti generacemi tohoto modelu, z nichž ta poslední je na trhu již sedm let. Logicky tedy začíná mít nárok na odchod do důchodu, jakkoli prodejně si stále nevede špatně. Ostatně loni Corolla ve všech nabízených derivátech znovu uchvátila světový automobilový trůn, když překonala i spřízněné SUV RAV4. Větší zájem klientela měla o provedení Cross než o základní sedan, zatímco kombík byl hlavně evropskou záležitostí.

Japonci ovšem dokazují, že ani tak neusnuli na vavřínech. Na konci října totiž na domácím autosalonu v Tokiu představí koncept Corolly třinácté generace. Rozhodně však nepočítejte s tím, že by šlo o evoluci současného provedení. Místo toho je zjevné, že novinka bude kráčet ve stopách radikálního Priusu páté generace, který byl odhalen v roce 2022. Pohled na něj zákazníky zjevně těší, zatímco v předchozích případech se museli spíš přemáhat, aby podepsali kupní smlouvu z jiných důvodů.

Toyota sice sedan tituluje jako koncept, ovšem přítomnost klasických venkovních zpětných zrcátek naznačuje, že tu máme spíše provedení blízké sériové verzi. S designovou revolucí tedy zjevně bude možné počítat také v showroomech. Jsme ovšem zvědavi, s jakým pohonem do nich nová Corolla dorazí, neboť vzhled čelní masky a délka kapoty příliš neodpovídají použití většího spalovacího motoru. Spíše se zdá, že tu máme auto připravené být možná i elektromobilem, rozhodně pak plug-in hybridem, čemuž by naznačovalo i umístnění víčka dobíjecí zdířky na blatníku.

Automobilka nicméně k bateriovému pohonu nemá až tak vřelý vztah jako k tomu hybridnímu či spalovacímu. Navíc vyvíjí zcela novou jedna-pětku a dvoulitr, u nichž jedním z hlavním benefitů mají být kompaktní rozměry. Oba čtyřválce by se tedy pod krátkou a dopředu se svažující kapotu měly vejít. Doprovázet je pak bude větší či menší míra elektrifikace, pročež si ovšem Corolla může lézt do zelí se zmiňovaným Priusem. Ten je k mání v hybridní a plug-in hybridní verzi.

Zástupci Toyoty loni naznačovali, že nová Corolla má těžit z nadále probíhajícího vývoje, který se nezaměřuje pouze na elektrickou část ústrojí, ale i tu spalovací. V důsledku toho by plug-in hybridní varianta měla na jedno natankování a nabití zvládnout až 2 100 kilometrů. A jakkoli reálný dojezd bude nižší, řadě lidí stále bude stačit, aby natankovali jednou měsíčně. I v důsledku toho by ale zájem o případnou čistě elektrickou variantu byl minimální.

Na bližší informace si budeme muset ještě pár týdnů počkat, k odhalení produkčního modelu by pak mělo dojít zkraje příštího roku. Corolla v daný moment bude slavit šedesátiny, slavnostní premiéra je tak na místě. Docela nás přitom zajímá, zda automobilka rovnou na úvod přijde s nějakými retro edicemi. Že by se ovšem vedle sedanu, kombíku a hatchbacku objevilo také dvoudveřové kupé, pokládáme za zcela nereálné.


Toyota nečekaně ukázala novou Corollu. Je tak jiná, že budete mít problém si ji spojit s jejím jménem - 1 - Toyota Corolla Concept 2025 prvni foto 01Toyota nečekaně ukázala novou Corollu. Je tak jiná, že budete mít problém si ji spojit s jejím jménem - 2 - Toyota Corolla Concept 2025 prvni foto 02Toyota nečekaně ukázala novou Corollu. Je tak jiná, že budete mít problém si ji spojit s jejím jménem - 3 - Toyota Corolla Concept 2025 prvni foto 03Toyota nečekaně ukázala novou Corollu. Je tak jiná, že budete mít problém si ji spojit s jejím jménem - 4 - Toyota Corolla Concept 2025 prvni foto 04
Nová Corolla se tváří spíš jako elektromobil než jako spalovací auto. Dá se ale předpokládat, že Japonci pod krátkou a svažující se čelní kapotu napěchují novou generaci spalovacích jednotek a elektrický motor přidají tradičně jako ten podpůrný. Foto: Toyota

Zdroj: Toyota

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.