Toyota odhalila Porsche 911 GT3 pro chudé, evropské nadšence ale stejně jen zklame před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Na nové Porsche 911 GT3 u nás potřebujete nejméně 5 milionů korun, na novinku Toyoty ušitou podle úplně stejného receptu vám bude stačit zlomek. Pochopitelně ve skromnějším provedení, větším problémem je ale něco jiného - auto bude k mání jen na japonském trhu.

Na sklonku loňského roku se začalo poměrně hojně spekulovat o ostré Toyotě Yaris, která by se postavila nad dosavadní provedení GR. Nebyly to plané řeči, nyní tu máme jeho premiéru, která fanoušky stoprocentně nadchne i rozesmutní. Venku je nový Yaris GRMN, který více než co jiného připomíná Porsche 911 v provedení GT3 a GT3 RS, tedy ostřejší a odlehčené verze ikonického sporťáku pouze se dvěma sedačkami. To zní skvěle, k mání ale bude pouze 500 exemplářů a co je ještě horší, vyhrazeny budou pouze japonskému trhu.

Auto je skutečně „gététrojkou” pro chudé jak vyšitou, ostatně jen minimálně mění samotný motor. Přeplňovaný 1,6litrový tříválec totiž produkuje stejných 272 koní jako výchozí Yaris GR v Japonsku. Lehce zvýšen ze 370 na 390 Nm ale byl točivý moment a lepší jízdní dynamiku se stará také šestistupňový manuál se zkrácenými převody. Společnost mu přitom vpředu i vzadu budou dělat mechanické samosvorné diferenciály.

Toyota přitom bude Yaris GRMN nabízet hned ve třech verzích, přičemž kromě základu mohou zákazníci sáhnout po paketech Circuit Package a Rally Package. Ve všech případech se kromě již výše zmíněného dočkají také karbonové kapoty motoru a eliminace zadních sedadel - znovu jako v GT3. Dále také přibylo 545 svárných bodů, jenž zajišťují vyšší pevnost, a stejně tak nechybí vpředu ani nová sedadla Recaro s mnohem lepší bočním vedením i vybráním pro vícebodové pásy.

S paketem Circuit Package jsou pak dále spojena 18palcová kola BBS, větší brzdy, stavitelné tlumiče Bilstein, karbonové zadní křídlo, rozšířené boční prahy a nové čelní lízátko. Dle Toyoty je přitom toto provedení spojeno s hmotností 1 260 kg, ve srovnání se standardem tak došlo na 20kilovou dietu. Do prodeje nicméně zamíří jen 50 takových kousků, u nichž mohou zájemci dále ještě zvolit unikátní barvu Matte Steel.

Přesunout se můžeme k rallyovému paketu, který slibuje dokonce 30kilové odlehčení. Zároveň také počítá se specifickými tlumiči a stabilizátory i ochrannou podvozku. Toto provedení přitom vyjde na 8 378 764 yenů (cca 1 578 000 Kč), zatímco za základní Yaris GRMN dají zákazníci 7 317 000 JPY (1 378 000 Kč). Pokud pak zatouží po „dvojitě limitovaném“ okruhovém paketu, budou si muset připravit dokonce 8 467 000 JPY (1 595 000 Kč). Vysoké ceny na mini, jistě, ovšem oproti 911 GT3 s cenou 4 917 000 Kč jsou to skoro drobné.

Toyota Yaris GRMN bude k mání s okruhovým (tmavě šedý vůz) či rallyovým (červený vůz) paketem. Za oba si zákazníci musí vůči základu připlatit zhruba 200 tisíc korun, šanci však mají pouze v Japonsku. Nikam jinam žádný z 500 exemplářů nezamíří. Foto: Toyota

Zdroj: Toyota

