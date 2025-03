Toyota odhalila svérázný luxusní kombík. S líbivou cenou míří přímo proti nejprodávanějšímu kombi světa před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Tohle auto mate smysly a zdánlivě míří do terče, který neexistuje. Jenže je to přesně naopak. Míří přímo doprostřed terče, který na své zádi vozí nejprodávanější kombík světa od Subaru, tomu stojí za to zkusit jít po krku.

Když jsem zahlédl první snímek nové Toyoty Crown Estate, říkal jsem si, že jde o povedené SUV. Nízkou střešní linii totiž doplňuje přidřepnutý postoj, ostré linie či úzká přední světla, načež vůz působí docela atletickým dojmem. Jenže Japonci už dřív přišli s více či méně luxusně pojatým modelem Crown ve verzi Crossover, načež novinka na první pohled nedává smysl, neboť by další verzí cílili v podstatě na stejnou klientelu. Na druhou stranu, varianty Sedan a Sport k sobě mají rovněž velmi blízko, načež by vlastně dvě SUV v nabídce až tak úplně nevadila. Jenže věci se v případě novinky mají trochu jinak, než se zprvu zdá.

Crown Estate je totiž odpovědí na Subaru Outback, tedy na nejprodávanější kombík světa, který ovšem ryzím kombíkem není. Spíše je rozkročen mezi tímto karosářským stylem a zmiňovanými SUV. Toyota tak ve své nabídce našla prázdné místo, které obratem zaplnila. A nepřekvapilo by nás, kdyby na tom její novinka nakonec byla prodejně podobně jako soupeř. Záviset to ale bude i na míře schopností v terénu, kde dost možná bude mít Subaru poněkud navrch.

Toyota totiž své SUV-kombi hodlá nabídnout s hybridním či plug-in hybridním pohonem, přičemž v obou případech dostane spalovací ústrojí na povel přední nápravu, zatímco o roztočení zadních kol se postará elektromotor. Toto řešení je jistě ekonomičtější než stálý pohon 4x4, na druhé straně se ale hodí spíš na polní cesty než ke zdolávání skal, stepí a divočiny, tedy onoho „outbacku” v pravém slova smyslu. Ostatně sama automobilka naznačuje, že zadní elektromotor má hlavně napomoci s akcelerací či při ztrátě trakce.

Základem obou soustav je 2,5litrový atmosférický čtyřválec, který u hybridu produkuje 177 koní, u plug-in hybridu pak 190 kobyl. S ním pak spolupracují přední a zadní elektromotor, kdy první zmíněný nabízí 182 a druhý 54 koní. Ve srovnání s již nabízenými variantami Crossover a Sport přední elektrická jednotka doznala nárůstu výkonu o 50 procent, pročež byste se měli dočkat slušného zátahu i při plně naloženém zavazadelníku, jenž pobere od 570 do 1 470 litrů.

Ještě než se naplno přesuneme do kabiny, sluší se dodat, že hybrid celkově pracuje s 243 koňmi, zatímco u plug-in hybridu můžete počítat dokonce s 306koňovým stádem. Navzdory těmto působivým číslům se ovšem Japonci zaměřili hlavně na spotřebu, která se v reálu má u hybridu pohybovat okolo 5 litrů na sto kilometrů. V případě verze PHEV pak oficiální čísla zkreslí dojezd 89 km čistě na elektřinu, automobilka však zatím veškeré parametry neupřesnila.

Vrátit se tedy můžeme k prostoru nad zadní nápravou, kde po sklopení zadních sedadel vůbec poprvé v historii Toyoty můžete vytvořit 2 metry dlouhou a zcela rovnou plochu. Pokud tedy sebou na výlet vezmete skládací matraci, může se Crown Estate stát hotelem na kolech. Navíc velmi stylovým, neboť originální příslušenství zahrnuje sedadlo, které lze přetáhnout přes hranu zavazadelníku, a stolek. Obojí lze přitom mít ve stejné barvě jako zbytek kabiny.

Mimo to uvnitř trůní rozměrný skleněný panel, do kterého jsou sdruženy digitální přístrojový štít a obrazovka multimédií. Toyota zachovala i řadu fyzických tlačítek, která navíc nejsou umístěna nikterak chaoticky, pročež by ovládání mělo být velmi intuitivní. Protože se ale zatím nepočítá s tím, že kterákoliv z verzí „korunní“ rodiny zamířila do Evropy, osahat si to nebudeme moci. Při cenách od 6 350 000 yenů (cca 986 tisíc korun) by tu ale Crown Estate jistě zabodoval.

Crown Estate je již čtvrtým členem „korunní“ rodiny Toyoty. Za necelý milion korun nabídne 243 koní a až 1 470 litrů v zavazadelníku. Pokud by někdo zatoužil po plug-in hybridním pohonu, vychází asi na 1 257 000 Kč v přepočtu. Foto: Toyota

Zdroj: Toyota

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.