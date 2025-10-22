Toyota okouzlila sexy drsným offroadem pro dobrodruhy toužící po svobodě, vám ho ale neprodá
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Ke „svobodné” image tohoto auta by seděla také možnost si jej svobodně koupit, tak daleko ale Toyota nezachází. I když jeho větší sourozence u nás koupíte, na tuhle malou třídu G nebo japonský Defender můžete v Evropě zapomenout. A nejen v Evropě.
Land Cruiser je pro Toyotu jedním z jejích kultovních modelů. Japonci s prvním provedením přišli už v roce 1951 a od té doby jeho nabídku soustavně jak modernizovali, tak rozšiřovali. V 90. letech tak dorazilo menší provedení Land Cruiser Prado, na které krátce po příchodu nového milénia navázal ještě o řád menší FJ Cruiser. Ten byl původně vyvinut hlavně pro severoamerický trh, následně však zamířil i jinam, dokonce tam, kde volant trůní na pravé straně interiéru. S vysokými prodeji sice nikdy spojen nebyl, ovšem i přesto se dočkal kultovního statutu podobně jako třeba původní Toyota RAV4.
Nedostatek inovací a postupně váznoucí zájem publika vedl značku k tomu, aby FJ Cruiser postupně začala vyřazovat z nabídky. A v prosinci 2022 se montážní linky, na kterých vznikal, zastavily definitivně. A jakkoli Japonci mluvili o možnosti návratu, málokdo předpokládal, že k němu skutečně dojde. Jenže zázraky se dějí, pročež si můžeme představit nový Land Cruiser FJ, který je sice z trochu jiného těsta, pořád ale vypadá sakramentsky zajímavě.
Na první pohled připomíná své již delší dobu nabízené příbuzné, kteří se místo dvojice písmen chlubí číselným označením 300 a 250. Jakkoli to ovšem znovu znamená příchod robustních tvarů, v souvislosti s menšími rozměry novinka působí skutečně jako přímý nástupce FJ Cruiseru. Smýšlet o ní můžeme pomalu jako o malé třídě G od Mercedesu, jen s tím rozdílem, že japonský offroad je od pohledu hravější a víc sexy než německý zástupce. V terénu se jím ale nehodlá nechat zahanbit, pročež počítá se stejným žebřinovým rámem, jaký používají také současný Hilux a Fortuner.
K dispozici pak bude pouze pohon 4x4, u kterého se ovšem počítá primárně s roztáčením zadní nápravy, zatímco ta přední se přidává buď automaticky po náznaku prokluzu, nebo při volbě příslušného jízdního režimu. Výkon 163 koní pak bude dodávat 2,7litrový benzinový čtyřválec, který doprovází šestistupňový automat. Zda se pak časem objeví ještě další ústrojí, zatím není jisté. S elektrifikací v jakékoli formě ovšem Toyota nepočítá, což je dobrá i špatná zpráva současně.
Autu to ponechá ryzost, smysl i nízkou cenu, současně to ale znamená, že se Land Cruiser FJ na rozdíl od „třístovky“ a „dvěstěpadesátky“ do Evropy nepodívá. Očekávat ho pak navzdory oblibě FJ Cruiseru nemají ani Američané. Japonci se místo toho hodlají zaměřit na Jihovýchodní Asii, Afriku, Latinskou Ameriku a Střední východ. Ceny pro tyto regiony zatím nebyly oznámeya, což až tak nepřekvapí - start prodejů je totiž naplánován až na polovinu příštího roku.
Kromě samotného vozu, u kterého bude možné podobně jako u sourozenců volit ze dvou verzí čelní masky (jedna bude moderní, druhá tradiční odkazující na minulost Land Cruiseru), hodlá Toyota nabídnout opravdu široké příslušenství. Zaměřeno bude offroadově, načež lze čekat světelné střešní rampy, šnorchly motorového prostoru či dokonce taktické vnitřní panely MOLLE, které naznačují možné armádní využití. Chybět nebudou ani specializované střešní zahrádky.
Toyota novinku osadila dělenými blatníky vpředu a vzadu, díky čemuž lze v případě kolize třeba se stromem vyměnit jej jejich příslušnou část. To logicky vede i k případné redukci provozních nákladů. O to více ale můžeme litovat, že k nám 4 575 milimetrů dlouhý Land Cruiser FJ nedorazí. Zvláště když svobodu a hravost, na které odkazuje jeho název (FJ jakožto Freedom and Joy) lze očekávat nejen zvenčí, ale také uvnitř kabiny plně využívající 2,58metrový rozvor. Však se na auto podívejte sami...
Land Cruiser FJ by se správnou cenou mohl bodovat pomalu všude, kde se objeví. Japonci však u něj zatím nepočítají ani s evropským a dokonce ani s americkým trhem. Foto: Toyota
Zdroj: Toyota
