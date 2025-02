Toyota oznámila, že skončí s výrobou 4,4metrového auta, které nabízí od 260 tisíc Kč, takové auto se dá pořád koupit včera | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Jeho příběh jen připomíná, co je na trhu s auty také možné, pokud na něm vítězí zdravý rozum a snaha o racionální uspokojování reálných potřeb zákazníků. Tohle Corolla E160 za tak malé peníze pořád umí, také za ní se ale letos zavře voda.

Není tajemstvím, že nová auta v Evropě dramatickým způsobem zdražila. Zvláště když současnost porovnáme první polovinou minulé dekády, která přinejmenším na nějaký čas zůstane zapsaná do historie jako éra opravdu levných aut. Tehdy totiž pod metou 150 tisíc korun startovaly Renault Thalia a Dacia Logan, Hyundai i10 se pak dokonce dostalo na pouhých 139 900 Kč. Dnes přitom z celé trojice zůstává na trhu už jen korejský prcek, pochopitelně v mnohem modernějším pojetí, který ovšem již bez 290 tisíc korun do garáže nepostavíte.

Jakkoli nechceme na Hyundai i10 pohlížet špatně, je třeba si přiznat, že vyloženě rodinné auto to opravdu není. Pokud ale chcete takový vůz, se kterým zvládnete naprosto vše, jste rázem někde nad půl milionem korun, kde startují Škoda Octavia, Volkswagen Golf a jim podobní. To je ovšem pro řadu lidí již nedosažitelná hladina, načež není divu, že se před showroomy s novými vozy otáčí na podpatku a nevyhnutelně míří do bazarů. S lítostí pak mohou sledovat, že jinde je pořád líp. A mohlo by být i u nás, kdyby někdo chtěl.

Pokud totiž zůstaneme u zmiňované Škody, ta před nedávnem dokázala, že stále dokáže vyrábět levná auta. Je sice pravdou, že její nové čtyřmetrové SUV také nebude ideál na výlety k moři nebo na hory, na druhou stranu toho ale zvládne daleko více než o 30 centimetrů kratší Hyundai. Především je ale k mání od nějakých 220 tisíc korun. To je již částka jako z říše snů, o pár tisíc kilometrů směrem na východ je však ještě líp, i když také už ne nadlouho.

Toyota totiž momentálně oznámila, že na konci října ukončí výrobu modelu Corolla v provedení sedan i kombík. Něco takového může na první pohled působit nepochopitelně, ostatně jde o globální jedničku. Jak ale poukázala na začátku loňského roku Tesla, když se prala o titul nejlépe prodávaného vozu roku 2023, pod názvem Corolla je prodáváno neskutečné množství různých variant, zatímco Model Y dává na výběr pouze mezi jedním či dvěma elektromotory a pár příplatky.

Co tedy vlastně končí? Jde o Corollu generace E160, která byla představena již v roce 2012. Evropané ji znají jako poslední Auris, jako Corolla zamířila na domácí trh, stejně jako na Nový Zéland, Srí Lanku či do Singapůru, Hongkongu a Macaa. Ve většině zemí pak byla v roce 2019 nahrazena větší generací E210, Japonci si však 4,4metrový sedan s přídomkem Axio a kombík Fielder mohli kupovat dál, jakkoli už jen jako firma.

I přes toto omezení ovšem Corolla E160 bodovala, neboť méně praktické provedení je k mání od 1 639 600 yenů, tedy od pouhých 260 tisíc korun. Za to lze počítat s benzinovou jedna-pětkou, která svých 110 koní posílá skrze pětistupňový manuál na přední kola. A protože Corolla váží lehce přes tunu, dá se i od tak malého stáda očekávat dostačující dynamika. Kombík pak nabízí zavazadelník o základní kapacitě 413 litrů, zákazníci za něj však připlatí 23 tisíc korun.

Je samozřejmě třeba dodat, že za dané peníze nedostáváte žádný luxus, počítat je třeba s ocelovými koly či přihrádkou tam, kde většina moderních aut má multimediální systém. Na druhou stranu však i to přispívá k přitažlivosti této generace, neboť ruku v ruce s nízkou cenou půjdou i nízké provozní a hlavně servisní náklady. Ani to ale vlastně již v Evropě neznáme, za čímž lze hledat především bruselskou politiku uměle zdražující už prakticky všechno.

Lze sice uznat, že Corolla generace E160 není vyložený krasavec a v základu není nějak bohatě vybavená, ovšem při daných cenách člověk bez problémů přivře obě oči a ještě si zamlží brýle. Foto: Toyota

Zdroj: Toyota

Petr Prokopec

