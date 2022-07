Toyota po šesti letech vysvětlila, proč zákazníkovi, který s jejím autem ujel 1,6 milionu km, dala nový vůz zdarma před 4 hodinami | Petr Prokopec

Mohlo by se zdát, že jde jen o marketing, snahu ukázat světu, že to či ono auto vydrží. Takhle jednoduché to ale v případě této transakce nebylo. Automobilka se rozhodla poučit se z používání jejích vozů ze strany nejvěrnějších klientů a poznatky skutečně využila.

V roce 2016 přistoupila Toyota ke zdánlivě nevýhodnému obchodu. Victoru Sheppardovi z americké Lousiany darovala zcela nový pick-up Tundra výměnou za ten jeho z roku 2007. Psali jsme o tom a ne jednou, důvodem byl totiž extrémní nájezd během velmi krátké doby. Sheppard totiž s vozem najel více než milion mil (tedy přes 1,6 milionu kilometrů) za 9 let. Této mety navíc dosáhl s původním motorem, převodovkou, lakem i interiéru. Míra odolnosti vozu tak překvapila i samotnou Toyotu, která netoužila jen po publicitě spojené s obdarováním věrného zákazníka.

Vyměnit vůz zralý brzy jen na odpis za úplně nový by se vyplatilo už proto, dobrá automobilka ale snadno pochopí, že ještě cennější je možnost takto intenzivně používaný vůz analyzovat. Firmy simulují různé druhy zatížení, disponují prostředky generující zátěž odpovídající létům ježdění během pár dnů či týdnů, nic se ale nakonec nevyrovná skutečnému nasazení v horizontu řady let. Navíc zákazníkem, který s autem nejezdí jen tak, ale používá jej k tomu, k čemu bylo stvořeno.

Japonci tak nyní, po 6 letech přišli s detaily celého obchodu a tím, co převzetí vozu následovalo. Středobodem se pro ně staly Sheppardovi rozměry, Afroameričan totiž měří 198 centimetrů a váží 193 kilogramů. Jde tedy o skutečného obra, který logicky musel více zatížit vše hlavně v interiéru. Dá se předpokládat, že jeho tělo vyvíjelo zejména na bočnice opěradla i sedáku daleko větší tlak, než je tomu v případě 50kilové modelky. To by pak nepřekvapivě mělo vést k vyššímu poškození.

Auto ale na kaši rozhodně nebylo. „Můj pick-up vypadá opravdu skvěle, a až na pár škrábanců je jako nový. Dokonce i sedadla vypadají, jako kdyby právě dorazila z obchodu. Samozřejmě že nejsou čistá, ale nejsou poškozená a dokonce ani ošoupaná,“ uvedl ke stavu svého nyní již bývalého vozu Sheppard. Technický ředitel Toyoty Mike Sweers pak dodal, že nalézt exemplář s tak vysokým nájezdem po tak krátké době je opravdu něco. I proto automobilka vůz z roku 2007 nepřímo vykoupila.

„Náš tým plánuje vůz rozebrat od nárazníku k nárazníku, od podlahy po střechu, zkrátka do posledního šroubku, abychom zjistili, jak se nájezd jednoho milionu mil projevil na kvalitě a bezpečnosti prvků, které Toyota navrhla a vyrobila. Díky tomu budeme moci zákazníkům nabízet ještě lepší auta než dosud,“ zmínil dále svého Sweers. Jeho slova pak nebyla planá, neboť značka přesně to se Sheppardovým vozem udělal a snažila se poučit i z toho mála neduhů, které na voze vznikly. Jedním ze dvou problémů byla ošoupaná korba.

Nová Tundra tak nad zadní nápravou již disponuje korbou z kompozitního materiálu, který se nepoškrábe tak snadno, a to ani při manipulaci se stavebním či jakýmkoliv jiným těžkým nebo ostrým materiálem. Mimo to je rovněž také lehčí a bytelnější, přičemž Toyota kvalitu otestovala tak, že na podlahu pouštěla jak velké kameny, tak dokonce osmiválcový motor. Díky tomu, že značka ustoupila od kovových materiálů, pak mimo jiné bylo zabráněno i korozi a oxidaci.

Pokud by tedy ve finále Toyota dala Sheppardovi za jeho kousek třeba deset nových pick-upů, stále by se pro ni jednalo o výhodný obchod. Obrovitý Afroameričan ji totiž v rámci vývoje posunul směrem, s jakým v továrně nejspíše nikdo nepočítal. Stejně tak ji ale mohl přihrát i pár nových zákazníků, ať již kvůli oné vylepšené korbě, nebo osobním doporučením. Exemplář, v roce 2016 odevzdal automobilce, byl totiž již jeho šestnáctým.

Lze pak už jen dodat, že Sheppard během oněch devíti let navštívil servis značky 117krát, tedy minimálně jednou po každý měsíc, kdy vůz vlastnil. Jelikož ale za danou dobu najel vždy v průměru nějakých 16 760 km, tedy větší porci než většina lidí za rok, není to až tak překvapivé. Jak se přitom po dosažení rekordu ukázalo, druhým problémem kromě korby byl už jen zaseklý tachometr na metě 999 999 mil. Jsme zvědavi, co ve stejný moment ukáže displej nové Tundry...

Obrovitý Afroameričan Victor Sheppard nepřímo přispěl k vývoji nové Toyoty Tundra, s vozem z roku 2007 totiž najel přes 1,6 milionu kilometrů s původním motorem i převodovkou. Automobilka jej tak koupila hlavně proto, aby jej důkladně analyzovala, její zjištění se pak otiskla do vývoje nové generace vozu. Foto: Toyota

