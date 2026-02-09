Toyota po pár letech překvapivě vyměnila šéfa. Do čela byl dosazen bývalý asistent vnuka zakladatele firmy
Petr ProkopecDosavadní výkonný ředitel se ve vedení automobilky dlouho neohřál. A jeho náhrada víc než co jiného vypadá jako projev upevnění moci dřívějšího výkonného šéfa společnosti Akia Toyody. Kenta Kon byl totiž po léta jeho asistentem, později se profiloval jako cifršpión.
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Prakticky přesně před třemi lety jsme vás informovali o personálním zemětřesení u Toyoty. Předseda rady ředitelů Takeshi Uchiyamada, známý také jako „otec Priusu“, se tehdy rozhodl rezignovat. Jeho roli tak nově přebral do té doby výkonný ředitel firmy a vnuk jejího zakladatele Akio Toyoda, který pro změnu přepustil své místo Koji Satovi. Ten se stal součástí japonské automobilky již v roce 1992, přičemž zpočátku pracoval na podvozcích pro hybridní vozy, tedy i pro zmiňovaný Prius. V roce 2016 se ovšem stal šéfem Lexusu, čtyři léta na to pak převzal otěže divize Gazoo Racing.
Jakkoli byl ovšem Sato vnímán jako nadšenec, v roli šéfa Toyoty se měl věnovat spíš jejímu posunu od klasické automobilky k poskytovateli mobilních řešení. Tak si to alespoň vysnili někteří investoři, kteří doufali, že Toyota takto začne ve větší míře věnovat ryzím elektromobilům. Naštěstí posun tímto směrem nebyl významný - zájem o elektrický pohon se zdaleka neposouvá tím směrem, jak jeho proponenti doufal. Navíc růžky začaly v daleko větší míře vystrkovat čínské automobilky, které se prosazují i mezi výrobci spalovacích aut.
Do čela automobilky tak byl nově jmenován Kenta Kon, který je taktéž jejím dlouholetým zaměstnancem, nastoupil k ní už v roce 1991. Nejde nicméně o dalšího nadšence, nýbrž o člověka zaměřeného na suchá čísla a excelovské tabulky, je to účetní. „Protože ovládám účetnictví, absolutní prioritou je pro mě zisk a výsledky, které umožňují solidně investovat do vývoje nových aut,“ uvedl Kon. I proto hrál klíčovou roli u značky v minulém roce, kdy řešil hlavně růst cel ve Spojených státech.
Navzdory tomu ovšem Toyota zvýšila očekávání spojená se stávajícím fiskálním rokem, který končí 31. března, a to o 22 procent. Dosáhnout by tak měla čistého zisku 3,57 bilionu jenů, což je přibližně 470 miliard korun. Něco takového by se ovšem nepovedlo, kdyby automobilka podobně jako konkurence vše vsadila na jednu kartu, která měla vést k úspěchu, nakonec to ale byl omyl, který vedl jen k vysokým ztrátám.
„K tomu, čemu čelíme, musíme být realističtí, musíme vnímat i změny v globální obchodní politice. Musíme se připravit na to, že naše příjmy dostanou zásah, a naší odpovědí musí být zaměření na cenovou efektivitu a interní restrukturalizaci,“ zmínil dále Kon. Přičemž dodal, že hybridy jsou pro firmu „finančním polštářem“ a „hlavním důvodem, proč jsme navýšili odhad zisku“. Automobilku tak zjevně nasměruje trochu jinam, než zamýšlel Sato.
Zdá se tedy, že Toyoda si dosadil do vedení člověka, který je mu překvapivě blíže, jakkoli se jedná spíš o účetního než nadšence. A není to nejspíš mylná úvaha - Kon byl mezi roky 2009 a 2017 Toyodovým sekretářem, chcete-li tajemníkem, zkrátka asistentem. A jako takový mu nutně musí být blízko. A mluví se také o tom, že stávající firemní rošáda by měla umožnit další růst Daisukeho Toyody, syna Akia, který je momentálně výše postaveným manažerem v softwarové divizi společnosti. Čas jistě ukáže víc.
Kenta Kon (na obrázku vpravo) přebere pravomoci od Koji Sata od 1. dubna letošního roku. Je to doslova pravá ruka Akia Toyody. Foto: Toyota
Zdroj: Toyota
