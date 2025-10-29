Toyota poprvé pořádně ukázala novou Corollu a šokuje. Nevypadá jako nic, na co jsme dosud zvyklí

Historicky nejprodávanější jméno automobilového světa dorazí už ve své třinácté generaci. Přesto na tradicích stavět nebude. To, co nyní vidíme, je sice jenom koncept, přinejmenším zvenčí ale má mít k sériové verzi hodně blízko.

Toyota poprvé pořádně ukázala novou Corollu a šokuje. Nevypadá jako nic, na co jsme dosud zvyklí

před 2 hodinami | Petr Prokopec

Toyota poprvé pořádně ukázala novou Corollu a šokuje. Nevypadá jako nic, na co jsme dosud zvyklí

Foto: Toyota

Historicky nejprodávanější jméno automobilového světa dorazí už ve své třinácté generaci. Přesto na tradicích stavět nebude. To, co nyní vidíme, je sice jenom koncept, přinejmenším zvenčí ale má mít k sériové verzi hodně blízko.

Před pár dny Toyota naznačila, že u nejprodávanějšího vozu historie nehodlá hrát na jistotu a s novou Corollou nabere radikálně nový designový směr. Japonci nyní koncept Corolly číslo třináct odhalili naplno, a tak spekulovat dále nemusíme ani o jeho pohonu, k čemuž u prvních publikovaných obrázků sváděla absence viditelného výfuku a velmi krátká přední kapota. Třináctá generace vozu, který původně debutoval v roce 1966, totiž bude k dispozici jako elektromobil, hybrid i plug-in hybrid. A dorazí také s čistě spalovacím pohonem.

Značka totiž už nějakou chvíli pracuje na vývoji nové jedna-pětky a dvoulitru. Celá rodina počítá se čtyřmi válci, díky čemuž se Toyotě povedlo snížit výšku agregátů. Snadno je tedy dokáže napěchovat i do prostoru, do kterého se stávající firemní tříválce nevejdou. Nové agregáty jsou navíc koncipované tak, aby se vypořádaly i se syntetickým palivem. Dorazit tedy ve finále mohou také do Evropy, což se případně stane v několikeré míře, neboť samozřejmě umožňují také hybridizaci.

Na technické detaily je však v tuto chvíli ještě brzy. Nová Corolla se totiž v produkční verzi ukáže až někdy v závěru příštího nebo na počátku toho následujícího roku. Do té doby Japonci jistě přijdou se zjemněním některých tvarů, jakkoli naznačují, že dramatické změny čekat nemáme - to se spíš bude měnit kabina vozu. Ta totiž u konceptu těží hlavně z výhod elektrického pohnu, pročež uvnitř zcela chybí centrální tunel pro převodovku. I proto značka mohla přijít s neobvyklou středovou konzolí.

Minulostí se pak stala pomalu veškerá fyzická tlačítka, ovládaní jednotlivých funkcí je místo toho realizováno skrze plošky s haptickou odezvou na volantu nebo přes pomocné dotykové displeje po stranách digitálního přístrojového štítu. Obrovská obrazovka multimediálního systému, se kterou se dnes chlubí kdekdo, přitom chybí. A musíme říci, že takový přístup se nám vlastně i líbí, neboť Corolla se tím tak trochu vrací zpátky na zem, kde lidem nabídne jen to, co skutečně využijí.

Je samozřejmě otázkou, jak tomu bude u sériové verze, nepřekvapilo by nás ovšem, kdyby se Toyota rozhodla vrátit o krok zpět a autu vrátit aspoň pár tlačítek. Zvědavi jsme ale hlavně na vzhled karoserie, neboť koncept se od stávajícího pojetí vzdálil opravdu dramaticky a vůz nevypadá jako nic, na co jsme dosud zvyklí. Podmanivý je z každého úhlu pohledu, jakkoli futuristicky stylizovaná příď asi konzervativně smýšlející klientele nesedne. A podobně budou tito lidé smýšlet také o zádi, kde se víko zavazadelníku dočkalo výrazného spoileru.

Vpředu i vzadu najdeme rovněž v současnosti velmi populární podsvícené lišty vedoucí napříč celou šířkou vozu, zatímco v rámci boků Toyota sáhla po svažující se okenní linii. Corolla tak opravdu nepůsobí jako tuctový rodinný sedan, ale spíš jako uprchlík ze závodních okruhů, který zvládá pobrat celou rodinu i s jejími zavazadly. Pokud u toho zůstanou i rozumné ceny, pak se Toyota může těšit na další prodejní žně.


Toyota poprvé pořádně ukázala novou Corollu a šokuje. Nevypadá jako nic, na co jsme dosud zvyklí - 1 - Toyota Corolla Concept 2025 nova sada 01Toyota poprvé pořádně ukázala novou Corollu a šokuje. Nevypadá jako nic, na co jsme dosud zvyklí - 2 - Toyota Corolla Concept 2025 nova sada 02Toyota poprvé pořádně ukázala novou Corollu a šokuje. Nevypadá jako nic, na co jsme dosud zvyklí - 3 - Toyota Corolla Concept 2025 nova sada 03Toyota poprvé pořádně ukázala novou Corollu a šokuje. Nevypadá jako nic, na co jsme dosud zvyklí - 4 - Toyota Corolla Concept 2025 nova sada 04Toyota poprvé pořádně ukázala novou Corollu a šokuje. Nevypadá jako nic, na co jsme dosud zvyklí - 5 - Toyota Corolla Concept 2025 nova sada 05Toyota poprvé pořádně ukázala novou Corollu a šokuje. Nevypadá jako nic, na co jsme dosud zvyklí - 6 - Toyota Corolla Concept 2025 nova sada 06Toyota poprvé pořádně ukázala novou Corollu a šokuje. Nevypadá jako nic, na co jsme dosud zvyklí - 7 - Toyota Corolla Concept 2025 nova sada 07Toyota poprvé pořádně ukázala novou Corollu a šokuje. Nevypadá jako nic, na co jsme dosud zvyklí - 8 - Toyota Corolla Concept 2025 nova sada 08Toyota poprvé pořádně ukázala novou Corollu a šokuje. Nevypadá jako nic, na co jsme dosud zvyklí - 9 - Toyota Corolla Concept 2025 nova sada 09Toyota poprvé pořádně ukázala novou Corollu a šokuje. Nevypadá jako nic, na co jsme dosud zvyklí - 10 - Toyota Corolla Concept 2025 nova sada 10Toyota poprvé pořádně ukázala novou Corollu a šokuje. Nevypadá jako nic, na co jsme dosud zvyklí - 11 - Toyota Corolla Concept 2025 nova sada 11Toyota poprvé pořádně ukázala novou Corollu a šokuje. Nevypadá jako nic, na co jsme dosud zvyklí - 12 - Toyota Corolla Concept 2025 nova sada 12Toyota poprvé pořádně ukázala novou Corollu a šokuje. Nevypadá jako nic, na co jsme dosud zvyklí - 13 - Toyota Corolla Concept 2025 nova sada 13Toyota poprvé pořádně ukázala novou Corollu a šokuje. Nevypadá jako nic, na co jsme dosud zvyklí - 14 - Toyota Corolla Concept 2025 nova sada 14Toyota poprvé pořádně ukázala novou Corollu a šokuje. Nevypadá jako nic, na co jsme dosud zvyklí - 15 - Toyota Corolla Concept 2025 nova sada 15Toyota poprvé pořádně ukázala novou Corollu a šokuje. Nevypadá jako nic, na co jsme dosud zvyklí - 16 - Toyota Corolla Concept 2025 nova sada 16Toyota poprvé pořádně ukázala novou Corollu a šokuje. Nevypadá jako nic, na co jsme dosud zvyklí - 17 - Toyota Corolla Concept 2025 nova sada 17Toyota poprvé pořádně ukázala novou Corollu a šokuje. Nevypadá jako nic, na co jsme dosud zvyklí - 18 - Toyota Corolla Concept 2025 nova sada 18Toyota poprvé pořádně ukázala novou Corollu a šokuje. Nevypadá jako nic, na co jsme dosud zvyklí - 19 - Toyota Corolla Concept 2025 nova sada 19Toyota poprvé pořádně ukázala novou Corollu a šokuje. Nevypadá jako nic, na co jsme dosud zvyklí - 20 - Toyota Corolla Concept 2025 nova sada 20
Nově odhalený koncept Toyoty naznačuje, jak bude vypadat Corolla třinácté generace. Oproti stávajícímu provedení jde o velmi dramatický odklon. Foto: Toyota

Zdroj: Toyota

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.