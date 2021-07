Toyota půjde po zákaznících, kteří prodají své auto „příliš brzy”, dává si to do smlouvy před 2 hodinami | Petr Prokopec

Rádi bychom řekli, že jde o bezprecedentní krok, on ale zase tak bezprecedentní není. V minulosti se zákazníky rozhodl stejným způsobem omezovat Ford v případě modelu GT, Toyota to nyní dělá u nového Land Cruiseru.

Toyota Land Cruiser se v uplynulých letech dočkala svérázné vizitky. Japonský pick-up si totiž oblíbili teroristé, zvláště pak ti z Islámského státu. Důvodů je několik. V prvé řadě musíme zmínit vysokou spolehlivost a kvalitu, tato auta ale také byla pro teroristy relativně snadno dostupná. Japonská automobilka postupně dodala hned 150 tisíc exemplářů organizacím jako Červený kříž či OSN, jejichž zástupci s nimi pak operovali zejména na Středním Východě. A právě řada těchto aut nakonec skončila v rukou extremistů, kteří je následně místo léků napěchovali zbraněmi.

Nemyslíme si, že je to pro Toyotu až tak špatná vizitka, jak se může zdát - na jednu stranu je to pochopitelně činnost, se kterou nikdo rozumný nechce být spojován, na tu druhou je to dobrý marketing svědčící o odolnosti jejích aut. Skoro bychom se vsadili, že se v automobilce našel někdo, koho napadly reklamní fráze naznačující cosi o tom, že auta, která obstojí na bojištích, obstojí všude, oficiálně ale automobilka samozřejmě musí dávat od podobného spojení ruce pryč.

Proto také léta říká, že se nálepky „auta pro teroristy” snaží Land Cruiser zbavit, moc úspěšná ale není. Nejnověji toto spojení používá k tomu, aby usměrnila zájemce o novou generaci Land Cruiseru 300 v tom, co s vozem mohou a nemohou dělat, nevěříme ale tomu, že je zcela upřímná.

Land Cruiser 300 má prý pár týdnů po premiéře na kontě již více než 22 tisíc objednávek, čemuž věřit lze. Podle japonského magazínu Creative Trend na to automobilka zareagovala tím, že obohatila prodejní smlouvu o klauzuli, která zakazuje „příliš brzký” prodej vozu. Konkrétní termín prý není stanoven, má se ale za to, že jde o jeden rok.

Toyota se tedy uchýlila ke stejným praktikám, jaké jsou spojené hlavně s výrobci supersportů. A jaké v souvislosti s modelem GT postavil do poměrně negativního světla Ford. V jeho případě bylo důvodem to, aby se auta nedostala do rukou spekulantů, kteří by je následně prodali dále za vyšší sumy a máme pocit, že Toyota je přes zmíněné proklamace motivována tímtéž.

Stačí si uvědomit, v jaké situaci se dnes nachází automobilový průmysl. Nedostatek komponentů dělá téměř z jakéhokoli žádanějšího vozu nedostatkové zboží, kolegovi bylo tento týden nabídnuto dodání relativně tuctového Volkswagenu v červnu 2020, ne dříve. Toyota je na tom možná lépe, pořád ale musí cítit, že problém existuje, bude existovat dál a ceny aut nejspíše půjdou jen vzhůru. To je pochopitelně voda na mlýn spekulantům, kterým dnes stačí koupit větší množství jakkoli žádaného modelu a klidně rok jej budou prodávat za ceny ještě vyšší, než jsou ty beztak vysoké stanovené automobilkami.

Jsme přesvědčeni, že právě tomu chce Toyota zabránit a vyšší ceny si nechat buď pro sebe a nebo prostě regulovat vztah nabídky a poptávky, aby se nezačalo říkat, že Toyoty jsou drahé. To ostatně potvrzuje i skutečnost, že s daným opatřením není spojen Hilux, který je s teroristy je spojován rovněž. Jeho prodej však nijak omezen není - není tak žádaný jako nový Land Cruiser.

Na jednu stranu automobilku chápeme, úmysly nemá špatné. Na druhou ale neomezí jen spekulanty, ale zásadním způsobem zasáhne také do práv obyčejných zákazníků, kteří třeba dříve než za rok zjistí, že jim auto nevyhovuje a chtějí jiné. Prodat jej ale nebudou moci, pro Toyotu spadnou do škatulky spekulantů, kteří chtějí vůz prodat z ne zcela ušlechtilých důvodů. Ať už by mělo jít o dodávky teroristům nebo rychlý prodej se ziskem. A to nám nepřijde fér. Zmíněný Ford ostatně už v minulosti ukázal, že žalovat je v takovém případě připraven z principu kohokoli, ať už jde o starého zákazníka nebo celebritu, omezení prostě platí.

Novou Toyotu Land Cruiser 300 si nejde koupit jen tak, musíte souhlasit s tím, že ji „příliš brzy” neprodáte, nejspíše do roka. Prý kvůli spekulantům, kteří by ji prodali teroristům, podle nás spíše kvůli spekulantům, kteří by ji prodali komukoli pro zisk. Tak či onak se musíte spokojit s omezením, které nám přijde poněkud za hranou korektního chování k zákazníkovi. Foto: Toyota

