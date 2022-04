Toyota se u své ostré novinky dopustila řady přešlapů, nás to ale nakonec trápit nemusí před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Do poněkud nepatřičných skladů sáhla Toyota nejen v případě části techniky, minimálně u prezentačních kusů lepila i interiér, jak se zrovna dalo. Obojí jsou ale vlastně prkotiny ve srovnání se zprávami týkajícími se dostupnosti v Evropě.

Minulý týden jsme si v menším předstihu mohli neoficiálně představit novou Toyotu Corolla GR. Ta navazuje na dříve představený Yaris GR, přičemž oba modely pohání stejný 1,6litrový přeplňovaný tříválec G16E-GTS. Zatímco ovšem v menším hatchbacku pohonná jednotka produkuje maximálně 272 koní, v případě novinky byla naladěna na 304 koní. Za tím přitom stojí hlavně změny ve výfukovém systému, který je osazen třemi koncovkami místo dvou. Dochází tak k navýšení zpětného tlaku, který dokáže lépe roztáčet turba. Kromě toho motor dostal i rozstřikovač oleje, s jehož pomocí chladí písty.

K jeho oblibě pod kapotou většího hatchbacku jsme přesto skeptičtí, tříválcová koncepce je nešťastná a své přirozené neduhy dává najevo tím víc, čím větší auto pohání. Naopak vítané je, že motor je standardně spárován s šestistupňovým manuálem, který je jedinou volbou, a pohonem všech kol GR-Four. Stejně jako u menšího modelu se přitom majitelé mohou rozhodnout, zda požadují spíše předokolku, zadokolku či neutrální chování. Díky kruhovému ovladači na středovém tunelu uzpůsobit dodávku výkonu a točivého momentu 370 Nm v poměru 60:40, 50:50 či 30:70. Pozornost našich kolegů z webu Carscoops nicméně upoutalo jiné tlačítko, před řadicí pákou jednoho z prezentačních vozů totiž nechyběla aktivace elektrického jízdního režimu.

Nešlo o jedinou nesrovnalost, další se týkala displejů. Corolla GR bude totiž k dispozici ve dvou verzích, a sice jako základní varianta Core a poté jako výše postavené provedení Circuit. To nicméně bude k dispozici pouze pro první rok výroby. Lišit se přitom bude karbonovou střechou, větším zadním spoilerem, ventilovanou kapotou motoru či standardně dodávanými samosvornými diferenciály Torsen vpředu i vzadu, za které je třeba u základní varianty připlácet. Mimo to pak lze počítat ještě s vyhřívanými předními sedadly či prémiovým audio systémem JBL.

Provedení Circuit nicméně nedostane do vínku analogový přístrojový štít, místo toho lze u celé edice počítat s 12,3palcovým digitálním displejem. Další 8palcový pak doplní multimediální systém, přičemž Toyota oproti výchozí Corolle již sáhla po nejnovější verzi. Displej je tak plně dotykový a disponuje pouze jedním tlačítkem pro hlasitost, místo aby jej po obou stranách lemovalo několik tlačítek pro nejběžnější funkce. Tedy jinými slovy, i provedení Circuit bude disponovat stejnou palubkou, jakou byla osazena varianta Core.

Toyota tak evidentně prezentační exempláře poskládala z prvků, které našla po skladech, a jelikož ji nejspíše tlačil čas a musela stejně jako ostatní automobilky bojovat s nedostatkem komponentů, zjevně sáhla i po neodpovídajících dílen. Mluvčí Toyoty nicméně již naše kolegy ujistil, že do prodeje vůz dorazí tak, jak je vyveden na oficiální fotogalerii. Disponovat tedy bude digitálním štítem a žádné tlačítko umožňující volbu elektrického pohonu se v něm neobjeví, jednoduše proto, že v tomto případě elektrické jednotky chybí.

Je přitom překvapivé, že Toyota k něčemu takovému svolila, neboť bylo nad slunce jasné, že snímky obou aut se dostanou do světa. A že se tedy lidé začnou ptát, co je to za nesrovnalosti. Na druhé straně, těžkou hlavu si z toho dělat nemusíme, neboť Corolla GR do Evropy nedorazí. Divize Gazoo Racing totiž razí heslo „síla tří“, dle které mohou být na jednom trhu nabízeny vždy jen tři sportovní modely. A jelikož starý kontinent má k dispozici Yaris GR, Supru GR a GR 86, Corolla byla rázem mimo hru.

Novinka tak vznikla především s ohledem na Spojené státy, kde pro změnu chybí ostrý Yaris. Tamní klientela tak zejména v případě provedení Circuit dostává v podstatě sběratelský kousek. Hlavici řadicí páky totiž zdobí podpis Morizo, což je přezdívka šéfa značky Akia Toyody. Ten se přitom osobně podílel na vývoji a prototypy řídil na okruzích Fuji Speedway, Suzuka a Tsukuba. Mimo jiné jej pak doplnil i rallyový jezdec, který měl na starosti jízdy v bahně a na sněhu.

Nová Corolla GR by se tedy neměla ztratit na jakémkoliv povrchu, jakkoliv je třeba říci, že nízkoprofilovým pneumatikám Michelin Pilot Sport 4 sluší hlavně hladký asfalt. Za 18palcovými ráfky se přitom skrývají 14palcové přední a 11,7palcové zadní brzdové kotouče, které svírají čtyřpístkové, respektive dvoupístkové třmeny. Tato konfigurace je přitom standardem pro obě varianty, provedení Circuit však navíc přichází s červeně lakovanými třmeny. Na ceny je zatím brzy.

Nová Toyota Corolla GR bude k mání v základní verzi Core... Foto: Toyota



...a ve vrcholném provedení Circuit. To nicméně bude k dispozici jen první rok výroby. Foto: Toyota

Zdroj: Toyota, Carscoops

