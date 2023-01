Toyota zaskočila konkurenty, potichu obnovila dodávky zboží do Ruska před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Pozice některých japonských a korejských automobilek v Rusku byla velmi silná, a tak snad ani nepřekvapí, že tamní trh nechtějí hned tak opustit. Toyota se nyní snaží udržet v chodu alespoň něco

Již za měsíc a kousek budeme uběhne rok od chvíle, kdy Rusko spustilo tzv. speciální vojenskou operaci, jak nazývá svůj ozbrojený vpád na Ukrajinu. V reakci na to přišly mezinárodní velmoci s řadou sankcí, v jejichž důsledku došlo kupříkladu na stažení evropských, amerických či japonských značek z ruského trhu. Některé z nich jako Renault či Nissan již učinily kroky, které rychlý návrat vylučují a jakýkoli jiný činí komplikovaným. Příliš veselo ale není ani u těch ostatních - nikdo totiž neví, co přinese další den.

Toyota patří mezi automobilky, které Rusku zatím šátečkem nezamávaly. Ba právě naopak nyní zaskočila konkurenty, kteří se právě k tomu chystají. V případě japonské značky došlo už v závěru loňského roku k jistému průlomu, třebaže proběhl ve vší tichosti. Ať nyní se ukázalo, že Toyota oficiálně obnovila dovoz některých náhradních dílů na svá auta, které nepostihují aktuální sankce. Souběžně s tím pak její ruská pobočka dealerům povolila, aby si zbývající komponenty obstaraly s pomocí neoficiálního dovozu. Jen tak prý může dostát svým závazkům, které se týkají zejména záručních oprav. A ani v oficiální rovině to nepopírá.

„Dodávky některých dílů byly kvůli záručním opravám a svolávacím akcím v testovacím režimu obnoveny. Seznam komponentů a jejich počet se nicméně budou lišit v závislosti na dané situaci, a to dodávku od dodávky,“ uvedlo k celému posunu tiskové centrum automobilky. Vše pak do jisté míry stvrdil i viceprezident pojišťovny Renaissance Sergej Demidov, dle kterého se všeobecně „dostupnost náhradních dílů pozvolna zlepšuje, neboť servisy našly alternativní způsoby zásobování“.

Demidov nicméně dodal, že značky jako BMW, Land Rover, Mercedes-Benz, Jaguar, Volvo, GM, Lexus a Porsche jsou v současné době těmi, na jejichž opravdu musí majitelé čekat opravdu velmi dlouho. A týká se to vlastně i aut od VW, Mini, Bentley, Rolls-Royce, Citroënu, Renaultu, DS, Fordu, Mazdy, Nissanu, Subaru, Suzuki, Infiniti a oné Toyoty, jenž jsou více než tři roky staré. Japonci tedy zjevně řeší hlavně to, co ze zákona musí, v ostatních případech bývají řešení složitější.

Také proto se očekává, že v nejbližších měsících dojde na zdražení oprav v průměru o nějakých 14 procent. Týkat by se to nicméně nemělo korejských, čínských či ruských aut, v jejich případě zásobování funguje o poznání lépe. I když v případě mnohých elektronických komponentů se zákazníci tak jako tak musí obrnit větší trpělivostí. Podstatné pro ně ale ve finále stejně je hlavně to, že jejich auto bude opraveno, v případě autorizovaných servisů navíc se zárukou.

Takový Land Cruiser byl v Rusku hodně žádaným vozem, servisy tak rozhodně náhradní díly potřebují. Kvůli tomu ostatně již loni byla část nedokončených vozů rozebrána na kusy. Nově automobilka obnovila dodávky některých komponentů do země. Foto: Toyota

Zdroj: Izvestia, Auto Mail.ru

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.