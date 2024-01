Toyota si je jistá výdrží svých aut tak moc, že záruku dává i na 10leté ojetiny s 200 tisíci najetými km před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Je to jistě dáno i snahou zalíbit se stále širším skupinám lidí, kteří si nové vozy nemohou dovolit, přesto je to odvážný krok. Desetileté auto s takovým nájezdem nemusí být zdaleka vrak, tovární záruku byste u něj přesto nečekali.

Průměrná mzda v Česku pro letošní rok vzrostla na téměř 44 tisíc korun. To vážně není málo, před dvěma lety Češi brali o pět tisícikorun méně. Nesmíme nicméně zapomínat ani na skutečnost, že jde o hrubé peníze, které ze zaměstnanců nikdo nikdy neuvidí, a že medián mezd je o dobrých 10 procent níž. Polovina lidí si tak nepřijde na víc než 32 tisíc čistého, navíc životní náklady za posledních pár let dramaticky vzrostly. Abyste dnes měli reálně tolik, kolik jste brali před třemi léty, museli by vám v práci za tu dobu přidat přes 30 procent. Upřímně: Kdo se něčeho takového dočkal?

Zdražování se navíc nevyhnulo ani samotným autům, a tak jsou dnes nové vozy nedostupnější pro stále více lidí. A neplatí to jen v Česku, situace je velmi podobná po celém světě. V důsledku toho mnozí výrobci začínají rozšiřovat programy certifikovaných ojetin, neboť jde prakticky o jedinou cestu, jak nejvíce zasaženou část klientely udržet.

Pod tímto označením se skrývají auta z druhé ruky, která jsou nabízena sítí autorizovaných dealerů a bývá s nimi spojena i tovární garance. Aby s ní však mohla počítat, je nutné, aby plnila jistá kritéria. V případě „zlatého“ programu Toyoty se tak dosud nesmělo jednat o víc než šestileté vozy s nájezdem nižším než 136 765 km, u kterých bylo během inspekce podrobeno zkoumání 160 míst. Při splnění všech kritérií přitom dané auto získalo 7letou záruku na pohonné ústrojí a jednoletou na vše ostatní.

Z pohledu zákazníků taková garance rozhodně nebyla špatná, nicméně s ní byly spojené také poněkud vyšší ceny, než na jaké můžete narazit v autobazarech. Japonská automobilka se proto rozhodla svůj program rozšířit a aktuálně tak přichází s jeho stříbrnou verzí (Silver Certified). V jeho rámci přitom ojetá auta mohou být až desetiletá, přičemž hraničním nájezdem je meta 201 125 km. Kromě toho je pak třeba, aby dotyčné vozy splnily pouze 136 kritérií namísto oněch 160.

S nižšími nároky jsou nicméně spojené také nižší záruky, tovární garance se tak scvrkává na 12 měsíců či 19 308 km, dle toho, co přijde dříve. Není to sice nic úžasného, značnou část rizika koupě ojetého auta to ale odstraňuje. Navíc je program spojen s veškerými vozy Toyoty, které se do onoho desetiletého horizontu vejdou. Zákazníci si tedy tímto způsobem mohou pořídit i kupé GT86 první generace, byť již nikoli nejstarší kousky, neboť výroba odstartovala v roce 2012.

Jak jste patrně pochopili už z limitních nájezdů, novinka se zatím týká jen některých zahraničních trhů, mj. USA. Zda se něco podobného chystá i u nás, zatím nevíme. Tak či onak Toyota rozšířením programu potvrzuje jak to, že její auta patří mezi největší „držáky”, tak to, že trh s ojetými vozy se výrazně mění právě kvůli zdražování nových aut. Výrobci se tak začínají ve stále větší míře angažovat v pro ně dříve neatraktivních oblastech, neboť při stávajícím politickém tlaku začíná být jasné, že tímto způsobem zakrátko zaháčkují více lidí než v showroomech. Ostatně třeba pětiletý Prius se zárukou za méně než 400 tisíc korun je již slušným lákadlem. Podobně jako Toyota se navíc začínají chovat i další automobilky, třeba Honda dokonce nabízí i operativní leasing na podobně certifikované ojetiny.

S tovární garancí lze v USA pořídit už i GT86 TRD z roku 2014, tedy desetileté auto s nájezdem až 200 tisíc km. To je pozoruhodné a svědčí to o mnohém. Foto: Toyota

Zdroje: Toyota, Motor1

Petr Prokopec

