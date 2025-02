Toyota těší staromilce, jejím řidičským autům zůstanou spalovací motory a manuály „neomezeně dlouho” před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Tomu se říká slovo do pranice. Ještě donedávna byla japonská automobilka známa maximálně tak svou spolehlivostí, v posledních letech si ale dělá jméno i mezi nadšenci. A jejich preference nehodlá ignorovat.

Před pár dny jsem měl na test půjčené Subaru BRZ. Na ježdění s ním jsem se hodně těšil, a tak jsem poslal rodinu na hory, aby nerušila, zatímco sám jsem se vypravil na venkov, abych měl zakroucené okresky přímo před nosem. Vše tedy nasvědčovalo tomu, že mne čeká báječný týden strávený povětšinou za volantem. Jenže kartami zamíchalo počasí, které jen pár hodin po převzetí klíčků od vozu pokrylo dosud suchý a hladký asfalt sněhem.

Něco takového pochopitelně může být i zdrojem zábavy, ovšem na venkově často sněžný pluh s posypem projede jen jednou za den, načež jsem se zpočátku nedostal ani z příjezdové cesty. V půlce týdne se na mne ale štěstí usmálo, a já si konečně mohl s bílým kupátkem užívat. I když s ohledem na sníh a led na silnicích byla svérázná zábava - autům s motorem vpředu a pohonem zadních kol to za snížené trakce historicky moc nejde, a tak jsem si říkal, že za volantem rodinné Kie, která disponuje výrazně nižším výkonem (136 vs. 234 koní) mířícím na přední kola, bych snad byl i rychlejší.

Byl bych ale šťastnější? Ani náhodou! BRZ se mi dostalo pod kůži jako málokterý vůz z posledních pár let, hlavně proto, že stále ponechává vše na vás. Musíte se tedy prát o každý metr, jenže přesně o tom sportovní auta mají být. Každý asistenční prvek do nich integrovaný navíc zvyšuje jejich hmotnost, což jejich ovládání činí náročnějším, hlavně v reálném světě na oněch úzkých uličkách. Toho jsou si výrobci sice vědomi, ovšem ve finále většina z nich spíše jen vytlouká jeden bezpečnostní klín druhým.

Vše následně vede ke ztrátě emocí a posléze také k odchodu zákazníků, kterých v těchto sférách není zase tak málo. A Toyota, tedy technický partner zmiňovaného Subaru, by jich k sobě ráda přivábila co nejvíc. Na značku, která ještě před nějakými dvěma dekádami byla známa jako výrobce spolehlivých, ale přeci jen nudných aut, je to jistě odvážné. Jenže Japonci mají se svou divizí GR velké plány, ze kterých nadšencům budou vlhnout oči podobně jako mně při vzpomínce na BRZ.

Sean Hanley, šéf australské divize Toyoty, kolegům z Car Sales prozradil, že modely GR se budou dál rodit se stejným DNA jako dosud. Znamená to tedy, že budou poháněny spalovacím motorem a jejich majitelé si budou moci nadále užívat ruční řazení. Jak dlouho? Hanley říká „neomezeně”, ale berme to jako ekvivalent „dokud to legálně půjde”.

„I když u zbytku naší nabídky míříme k elektrifikaci, plánujeme, že GR bude i nadále o zvuku, o vůni a o pocitech ze spalovacího motoru - půjde tedy o všechny ty projevy, které všichni tak milujeme. Jde o přímé spojení mezi člověkem a strojem, které jen umocňuje vášeň automobilových nadšenců, a my nemáme sebemenší touhu od něčeho takového upustit,“ sdělil Hanley kolegům z CarSales.

Něco takového zní jako rajská hudba, ve finále však nikoli překvapivá. Šéf japonské automobilky Akio Toyoda je totiž sám velkým nadšencem a podle toho také jedná. I proto má ostatně stávající vozy jako Yaris GR, Corollu GR či GR86 (jinak také dvojče onoho BRZ) doplnit i nové generace ikon Celica a MR2. Pod jejich kapotu navíc zamíří zcela nový přeplňovaný spalovací dvoulitr, který má nabídnout až 600 koní a bude spřažen s manuálem. Těšit se pořád je na co...

Atmosféricky plněný motor, pohon zadních kol a ruční řazení. Na zábavu za volantem neexistuje lepší recept, většina výrobců však již podle něj nevaří. Japonci ale hodlají jít proti proudu i nadále. Foto: Toyota

Zdroj: Car Sales

