Toyota udrží v prodeji spalovací motory i po nařízení nulových emisí CO2, označuje to za „klíčový pilíř” před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toyota

Zatímco většina ostatních automobilek hledá cesty k tomu, jak nechat v prodeji jen elektrická auta už v momentě, kdy lze nabízet i jiná řešení, Toyota uvažuje přesně opačně. A v obecné rovině nemůže neuspět, ekonomická schůdnost je jinou otázkou.

Tento týden jsem u silnic zaznamenal reklamu Toyoty, která hlásala cosi ve smyslu, že lidem nevnucuje žádná konkrétní řešení pohonu, ale nabízí benziny, diesely, hybridy i elektromobily. A volba je na každém z nás. Je to přesně to, co bychom od rozumně uvažující automobilky v této době čekali, obzvlášť pak v České republice, kde snaha nařizovat elektrifikované pohony aut naráží na velký odpor veřejnosti.

Je fascinující, že naprostá většina výrobců dělá pravý opak a bude hlásat cosi o krásných císařových šatech, pardon skvělé elektromobilitě, i v momentě, kdy každý rozumný člověk vidí, že císař je ve skutečnosti nahý. A nenechá toho, i kdyby ho bez šatů nafotili, natočili a vystavili to na sociální sítě. Prostě elektromobilita je to pravé pro vás, i když ji nechcete, nekupujete a není vám k ničemu. A na opačném přístupu se dá postavit velmi trefný marketing přesně tak, jak to dělá Toyota.

Abych byl upřímný, Toyoty jako takové mě až na výjimky coby automobily nikdy neoslovovaly, tento přístup si ale jistě dokáže získat mnohé. A není to jen český marketing, automobilka globálně zůstává nohama na zemi a neplánuje žádný plošný přechod na cokoli bez vazby na přání zákazníků. Nejnověji to potvrdil i generální ředitel evropského zastoupení Toyoty Matt Harrison, který chce Toyotu nechat v jiné pozici než většinu konkurenčních výrobců.

V poslední době se jakožto alternativa elektromobilů hojně skloňovala syntetická paliva, Japonci ale zůstávají věrní vodíku. Ten jednak může být použit jako zdroj energie pro palivové články pohánějící elektromobily, Toyota ale otevřeně počítá i s jeho spalováním v motorech fungujících jako dnešní benziny a diesel. A v poslední době představila hned několik takto fungujících aut. Harrison k věci řekl: „Máme vodíkovou divizi a továrny na výrobu vodíkových aut, jakmile poptávka poroste, ceny budou klesat. (...) Proto vidím tuto technologii jako klíčový pilíř naší budoucnosti - vnímám ji jako klíčový pilíř naší budoucnosti stejným způsobem, jakým je nyní hybrid.”

Harrison také naznačil, že podporuje navrhovaný přechod na vodíkový pohon pro mistrovství světa ve vytrvalostních závodech od roku 2026. „Snažíme se využít motorsport a myslím, že existuje reálná možnost přijetí vodíku, třebaže stále existují určité otázky ohledně proveditelnosti, ohledně velikosti nádrží, problémů s hmotností a doplňováním paliva. Ale pokrok tu je a musíme na tom dál pracovat,” upřesnil.

Vzhledem k tomu, že vodík se i při jeho spalování stará o nulové emise CO2, není skutečně žádný problém spalovací vodíkové motory nabízet i po roce 2035. Můžeme se ptát, jak moc efektivní, a tedy i ekonomicky přijatelné to je, za nás jsme blíže myšlence snáze skladovatelných syntetických paliv. I tak je ale sympatické, že se Toyota nadále snaží nabízet paletu řešení šitých na míru různým potřebám jejích klientů, ne přijít s jednou jedinou věcí. A smířit se s tím, že pro tři čtvrtiny kupců vůbec nic neřeší.

Toyota počítá s tím, že spalovací auta nabídne i po roce 2035, protože je naučí spalovat vodík. Takto fungoval třeba Yaris GR představený předloni, podobných modeů ale od té doby Japonci představili hned několik. Foto: Toyota

Zdroj: Autocar

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.