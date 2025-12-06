Toyota ukázala Corollu pro Evropu v novém. Jedinou viditelnou novinkou asi zkouší zastřít snížení výkonu
Petr ProkopecPrávě se díváte na dvanáctou generace japonského bestselleru v novém provedení pro starý kontinent. Že vám zase tak nové nepřijde? Nenechte se zmást, v tomto odstínu bude k mání vůbec poprvé, dosud byl vyhrazen jen vrcholné Corolle GR. Jsou tu ale i méně pozitivní změny.
Toyota ukázala Corollu pro Evropu v novém. Jedinou viditelnou novinkou asi zkouší zastřít snížení výkonu
před 9 hodinami | Petr Prokopec
před 9 hodinami | Petr Prokopec
Právě se díváte na dvanáctou generace japonského bestselleru v novém provedení pro starý kontinent. Že vám zase tak nové nepřijde? Nenechte se zmást, v tomto odstínu bude k mání vůbec poprvé, dosud byl vyhrazen jen vrcholné Corolle GR. Jsou tu ale i méně pozitivní změny.
Před pár týdny se Toyota pochlubila tím, jak by mohla vypadat příští Corolla. Třináctá generace ovšem není vysloveně za dveřmi, její produkční verze se má ukázat až v závěru příštího roku nebo dokonce na počátku toho následujícího. A prodej jistě neodstartuje hned poté, co Japonci opustí stánek na tom kterém autosalonu. Zájemci se tak budou muset obrnit nejspíše dvouletým krunýřem trpělivosti. I proto si Toyota posvítila na stávající provedení, kterému vstříkla trochu čerstvé krve dožil.
Corolla modelového roku 2026 tak bude vůbec poprvé v Evropě k dispozici v matně šedém laku Onyx Grey. Objednat ovšem půjde pouze u výbav GR Sport a Touring Sports. Druhý nový odstín, taktéž šedá barva Storm Grey, ovšem již bude k mání pro sedan i hatchback bez ohledu na pohonné ústrojí či výbavové stupně. Kromě toho si klientela bude moci pro všechny karosářské verze objednat vnitřní čalounění Samara, které je vyrobeno z recyklovaných Lad... To byl žert, z recyklovaných materiálů, samozřejmě.
Zbytek interiéru se ale už nemění. Znamená to tedy, že i lze dál počítat s 12,3palcovým digitálním přístrojovým štítem již ve standardu. Chybět také nebude paket Toyota Safety Sense, který podobně jako multimédia počítá s online modernizací. Centrální obrazovka ovšem zůstává 10,5palcová. A stejně tak se nebudou měnit ani výrobní lokality, pročež hatchback a kombík bude produkovat britská fabrika značky, zatímco sedan má dál na starosti ta turecká.
Je tu nicméně jedna okolnost, která nás v tiskové zprávě zarazila. Toyota totiž uvedla, že Corolla bude pokračovat s 1,8litrovým a 2,0litrovým čtyřválcem, kdy obě jednotky disponují hybridní technikou. Ta objemnější pak má nabídnout 178 koní. Nicméně ještě pár měsíců nazad toto ústrojí posílalo na přední kola 197 kobyl, tedy o poznání vyšší výkon. Toyota neupřesnila, proč k tomu přistoupila, změna je ale spojena hlavně s přiškrcením spalovací jednotky.
Překvapivě ale tento krok nevede ke snížení emisí, v roce 2024 měl totiž hatchback se 197 koňmi na kontě 98 až 107 gramů CO2 na kilometr. Jeho slabší verze ale již musí počítat se 105 až 106 gramy. Zajímavé je, že na jízdní dynamiku snížení výkonu o 19 kobyl nemělo sebemenší vliv, na stovku se totiž Corolla nově rozjede za identických 7,4 sekundy jako dřív. Což zarazí víc, než že se nezměnila nejvyšší rychlost 180 km/h, ta je pochopitelně omezená elektronicky
V případě 1,8litrového hybridního ústrojí ale již vše zůstává při starém, na přední kola tak míří 140 koní. Bez ohledu na motor je pak u toho pokaždé převodovka eCVT, manuál již pod kapotou Corolly v Evropě nabízen není. A nemyslíme si, že by na jeho návrat došlo s příchodem třinácté generace. Tedy pokud Toyota nepřiveze na starý kontinent vrcholné provedení GR, které ve své stávající podobě disponuje 304 kobylami.
Corolla bude nově v Evropě k mání se dvěma šedými laky karoserie. Smutné ovšem je, že dvoulitr přišel o 19 koní. Foto: Toyota
Zdroj: Toyota
