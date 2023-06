Toyota už i v Evropě odmítá dogmatické nařizování a zakazování aut, povede k desetkrát většímu zdražení včera | Petr Prokopec

Toyota se v posledních letech profiluje jako jedna z mála racionálně uvažujících mainstreamových automobilek, která otevřeně bojuje proti nesmyslným nařízením. V Evropě se ale dosud držela spíše zkrátka, teď už to nedělá.

Pokud chce Evropská unie skutečně bojovat proti šíření dezinformací, měla by v prvé řadě začít sama u sebe. EU totiž od chvíle, kdy přišla s kontroverzním návrhem emisní normy Euro 7, tvrdí, že dané opatření zvedne cenu jen o chlup. Konkrétně o 184 Eur (cca 4 400 Kč) v případě benzinových aut a o 446 Eur (10 650 Kč) u těch dieselových. Automobilky ale říkají, že reálně půjde snadno o více jak 100 tisíc Kč a i studie Frontier Economics hovoří o tom, že průměrný nárůst cen bude v nejlepším desetinásobný. Nově technologie a plnění nových požadavků by totiž zvedlo ceny o 1 862 a 2 629 Eur (44 300 a 62 550 Kč) na každý vůz.

Politikům tak skutečně nelze věřit ani nos mezi očima, zjevně se míchají do věcí, kterým vůbec nerozumí. Proti jejich manipulativním krokům se nyní vymezil i Matt Harrison, šéf evropského zastoupení Toyoty. Dle jeho slov totiž z nové emisní normy „nebude profitovat nikdo“. Navíc dodává, že nedává smysl zatěžovat výrobce dalšími náklady, neboť EU již stanovila jiný emisní cíl, a sice onen faktický zákaz spalovacích aut, se kterým se počítá v roce 2035.

Harrison zmiňuje, že normu Euro 7 by klidně podpořil, ovšem jen ve chvíli, kdy politici zaujmou mnohem realističtější přístup. To je ovšem totéž, jako když při setkání s hladovým medvědem zkusíte rozzuřenou šelmu přesvědčit, aby se stala veganem. Přesto je pořád možné, že loňské znění návrhu skončí v koši. Proti němu se totiž postavila nejen Toyota, ale také koncerny Volkswagen a Stellantis či Mercedes-Benz. Odmítá jej ovšem také osm členských zemí Unie včetně České republiky.

EU chce návrh schválit do konce příštího roku, platit pak má od 1. července 2025. I to jen ukazuje, kterak europolitici zcela přišli o kontakt s realitou. Pokud totiž chtějí zásadním způsobem změnit způsob, jakým se nová auta vyvíjí i homologují, pak musí dát výrobcům podstatně větší prostor na adaptaci. Za pár měsíců či let nezměníte na už existujícím autě za rozumných nákladů prakticky nic.

Aygo X dnes patří k nejlevnějším vozům v Evropě, pořídit ho lze od 342 tisíc korun. Pokud by přitom prošel návrh EU, cena by skočila někam ke 400 tisícům Kč. V té chvíli by zájem o vůz logicky dále opadl, životní prostředí by se však nezlepšilo ani v nejmenším. Foto: Toyota

