Toyota v Evropě začne vyrábět jeden ze svých nejzajímavějších modelů, přesto vám ho tu neprodá. Je jen na export

Nic neukazuje chaos, který dnes vládne automobilovému světu, jasněji. Anebo vám přijde normální, aby japonská automobilka vlivem řady okolností včetně rozličných obchodních bariér vyráběla nějaké auto v Evropě jen na export do Ameriky?

Každou firmu by mělo těšit, že je o její vozy zájem, a měla by jich v reakci na to nabízet jen víc a na větším množství trhů. Ani na jedno ale dnes není spoleh.

Už jsme psali o Fordu, jehož rozvrat zašel tak daleko, že je putna, že Focus ST na rozdíl od jím protežovaných novinek prodává po kamionech a místo prodloužení jeho dostupnosti raději přestal přijímat objednávky a auto stejně utne. O mnoho lepší strategii vypořádání se s popularitou svého auta u zákazníků ale nezvolila ani Toyota.

Ta prodává jiný populární hot hatch, Corollu GR, v Evropě ji ale pro změnu nikdy nenabídla. Proč, netušíme, ale budiž, prvotním odhadem firmy mohlo být, že o vůz zase takový zájem nebude a do prodeje jej pustila jen v jiných částech světa, mj. v USA. Také tam se ale ukázal být úspěšný, dokonce tak, že jeho současná výroba nestačí pokrývat poptávku.

To by normálně fungující firmu přimělo výrobu rozšířit a nabídku ruku v ruce též. To první aspoň Toyota dělá, Ford je zjevně jen jeden, to druhé ale ne. A na nedostupnosti vozu v Evropě trvá až do takové míry, že jej tu nabízet nebude ani ve chvíli, kdy ho to bude vyrábět.

Japonská automobilka už oficiálně oznámila, že Corollu GR začne vyrábět i jinde než v japonské továrně Motomachi v Yokohamě. Půjde o fabriku Burnaston v britském Derbyshire, kde se vyrábí i základní Corolla, pročež linku nebude třeba tolik upravovat. Z té ale budou sjíždět vozy určené jen jinému než britskému nebo jakémukoli jinému evropskému trhu - vyváženy budou do USA.

V Evropě a ve Velké Británii auto prý není a nebude k mání kvůli mechanismům EU (a podobné mají Britové) penalizujícím spotřebu paliva resp. emise CO2. A to vůz disponuje pouze tříválcovým motorem, který sice z 1,6litrového objemu dokáže vykřesat 304 koní, ale pořád je to relativně malý tříválec, jehož výkon na všechna čtyři kola míří i přes klasický manuál. To je auto jako stvořené pro EU, ale stejně ho tu nekoupíte.

Japonce tak kombinace emisní mašinérie Bruselu a nových cel Washingtonu (25 procent při dovozu z Japonska, ale jen 10 z Velké Británie) dohnala až k tomu, že v Evropě auto vyrobí, ale neprodají, je jen na vývoz. Ale divme se, však něco takového známe už z minulosti, kdy BMW postupovalo vlastně ještě bizarněji. Přesto to ukazuje bující chaos v automobilovém světě, nebylo by normální přinejmenším auta vždy prodávat i tam, kde jsou vyráběna?

Toyota Corolla GR se poprvé ukázala v roce 2022, od toho loňského pak disponuje i automatem. Nově ji přitom čeká jak modernizace, tak rozšíření výroby do Evropy. Ale ne pro Evropu. Foto: Toyota

