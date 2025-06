Toyota ve svém luxusním SUV jako první na světě umožní zákazníkům úplně se odříznout od okolního světa před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Jsou vám místo hesla čtyř mušketýrů bližší fráze jako „jeden za jednoho, každý za sebe”? Pak tohle je něco pro vás. Stát vás to bude jako výbavový prvek 300 tisíc korun, ale co by člověk nedal za svatý klid?

Toyota Century u nás sice není příliš známá, v nabídce japonské automobilky ovšem jako vlajková loď figuruje už od roku 1967. První generaci tohoto sedanu značka vyráběla dlouhých 30 let, se stávajícím provedením pak Japonci přišli v roce 2018. Pět let na to pak své portfolio vůbec poprvé rozšířili, neboť limuzínu doplnilo podobně střižené luxusní SUV. Stejně jako Ferrari se ovšem ani tato automobilka na dané označení netváří zrovna nadšeně, podle ní jde totiž o „nový koncept aut, u kterých zaměstnáváte svého vlastního šoféra“.

V souladu s tím se Japonci rozhodli trochu změnit způsob prodeje. Zatímco limuzína je k mání pouze na japonském trhu, přičemž její výroba je omezena na pouhých 50 kusů měsíčně, SUV lze pořídit rovněž v Číně. To sebou přineslo i usazení volantu na levou stranu, která je nicméně jedinou změnou. Vůz je ostatně do Říše středu vyvážen z Japonska, ve všech případech tak lze pod kapotou hledat plug-in hybridní ústrojí složené z 3,5litrového šestiválce a dvou elektromotorů. Jeho celkový výkon činí 412 koní.

Nově se nicméně Toyota rozhodla, že zkusí oblibu SUV navýšit na obou trzích. Příplatkovou výbavu totiž rozšiřují zadní boční okna, u kterých je možné měnit propustnost světla na požádání. Po stisku příslušného tlačítka se tak klientela může rozhodnout mezi transparentním, polo-transparentním a zcela neprůhledným sklem, kdy poslední zmíněná možnost maximalizuje soukromí cestujících na zadních sedadlech. Dvacet let po příchodu Ferrari Superamerica tak tato technologie přestala zdobit jen panoramatická střešní okna.

Toyota na řešení zvaném Digitail Curtain spolupracovala z tokijskou společností AGC. Základem digitální záclonky je speciální film, který byl implementován mezi dva průhledné laminované skleněné panely. Materiál uprostřed je lidským okem neviditelný a blokuje 99 procent UV záření, které by jinak pronikalo do kabiny. Jakmile je pak do něj stiskem onoho tlačítka přiveden proud, dochází na vyrovnání jemných částic, které jsou jeho součástí. A právě tím je měněna průhlednost.

Společnost AGC uvádí, že vůbec poprvé je taková technologie použita u bočních oken. Vyvinuta pak byla speciálně pro SUV Century, přičemž klientela při volbě tohoto doplňku musí navýšit základní cenu 25 milionu yenů neboli 3,68 milionu korun o další 2 miliony JPY (bezmála 300 tisíc Kč). Těšit ji ale na druhou stranu může nemalá kvalita, ostatně Toyota kontrolou každého kusu tráví tři a půl hodiny. V případě aut s digitálními záclonkami to pak nejspíš bude ještě o pár minut déle.

Luxusní SUV Century je nově možné osadit také bočními zadními okny, u kterých je možné měnit jejich průhlednost, a klidně se tak zcela odříznout od okolního světa. Foto: Toyota



Nic jiného se nemění, zvenčí vůz vypadá stále stejně, pod kapotou pak nadále počítá pouze s plug-in hybridním pohonem. Foto: Toyota

Zdroj: Toyota

Petr Prokopec

