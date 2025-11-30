Toyota za 255 tisíc pořád prodává rodinný kombík původem z roku 2002 a nezdá se, že by to komukoli vadilo
včera | Petr Prokopec
Pořádné natažení výrobního cyklu auta je jednou z cest, jak se dobrat opravdu nízké ceny. Přesně to Toyota dělá v případě tohoto kombíku, který dál jen dílčími způsoby modernizuje. Ve výsledku nabízí hromadu praktičnosti za hubičku a lidé ho dál kupují.
S opravdu dlouhým životním cyklem jsme v poslední době spojovali hlavně Dodge Durango. Třetí generace amerického SUV se poprvé ukázala světu už v roce 2011, ovšem u zákazníků dál boduje, a tak se dočkává i nových motorů. Díky nedávnému návratu osmiválce pod kapotu nyní dokonce zažívá prodejní žně, které velmi pravděpodobně budou trvat i v příštím roce.
Je to jistě úctyhodná „kariéra”, délkou výrobního cyklu ale i tento model dalece zaostává za Toyotou na fotkách okolo, o které jste možná nikdy neslyšeli. Jde o velké kombi, trochu mix kombíku, MPV a dodávky ve stylu někdejší Dacie Logdy, který si říká Probox. Původně debutoval už v roce 2002, v roce 2025 se ale pořád prodává. A protože právě prošel další modernizací., pár let v prodeji ho ještě stoprocentně čeká.
Toyota tento model v roce 2002 představila světu jako jednu z novinek postavených na platformě NBC. V prodeji vydržela ve stejné podobě do roku 2013, kdy došlo na první velkou modernizaci. Byla tak rozsáhlá, že platforma vozu byla přejmenována na architekturu B a vůz na ní stojící za druhou generaci, auto samo ale dál nese kódové označení CP50. Je to zkrátka v principu pořád ten samý vůz, ani rozvor 2 550 milimetrů se nezměnil, a stejně tak zůstaly zachovány veškeré venkovní panely od předního sloupku směrem dozadu. Měnila se tak jen maska chladiče a přední nárazník, načež vůz narostl do délky na 4 245 mm.
Před pěti lety se přitom Japonci rozhodli, že je zapotřebí Probox trochu polít živou vodou. V rámci vylepšení aerodynamiky vedoucí k nižší spotřebě tak lehce poupravili vnější zpětná zrcátka jinak vyprofilovali ventilační otvory na přídi. Tím ale jejich práce skončila. A ve velkém stylu nepokračovala ani letos, neboť zvenčí se Probox s novým faceliftem vůbec nezměnil. Toyota místo toho jen v souladu s novou legislativou přihodila na palubu pár bezpečnostních a asistenčních systémů, mezi které patří ten přednárazový či parkovací.
O trochu víc se Toyota rozjela uvnitř, neboť Probox vyfasoval nový volant převzatý od modernější Corolly. Součástí analogového přístrojového štítu je pak nově 4,2palcový digitální displej. Jinou konstrukci mají také sedadla, ovšem pokud tipujete třeba modernizaci multimédií, jste vedle - nic takového tento model nenabízí, dokonce ani za příplatek. Místo dotykové obrazovky tak na palubce najdete pouze držák mobilních telefonů a řadu odkládacích schránek. Luxus na palubě tak zastupuje maximálně klimatizace.
Přesto se klientela nově může dočkat jisté moderny, za příplatek je totiž k mání zpětné zrcátko, jež částečně promítá obraz ze zpětné kamery. Nicméně přemíru digitalizace Toyota u tohoto vozu opravdu neklade na čelní příčky priorit, tam místo toho trůní praktičnost. Proto si lze připlatit třeba za potahy sedadel, které lze snadno očistit mokrým kapesníkem. Pod kapotou pak může klientela sáhnout po 1,5litrovém čtyřválci - buď čistě spalovacím, nebo po tom doplněném hybridní technikou.
Oproti minulosti tedy z nabídky vypadnul 1,4litrový turbodiesel, stejně jako bývalá 1,3litrová benzinová základní jednotka. To jsou ale skutečně asi ty nejzásadnější změny, ke kterým od roku 2002 došlo. Jinak tu máme tutéž praktickou krabici, což se velmi příznivě projevuje na ceně. Ve své domovině totiž Probox nově startuje na 1 918 400 jenech, což je asi jen 255 tisíc korun. Za takové peníze u nás přitom nekoupíte ani 3,6metrové mini, natož auto, jehož zavazadelník pobere až 400 kg nákladu.
Nezdá se že by to komukoli vadilo, také proč by mělo? Tušíme, že i tady by si řada lidí za takové peníze koupila třeba první nebo druhou generaci Octavie Combi, které by po dekádách od premiéry víc stát nemohly. Dostat je přes síto evropských regulací je ale rozumně nemožné, takže bohužel...
Toyota Probox se dočkala dalšího faceliftu, ten však prakticky není vidět. Nejvýraznější vizuální změnou se stal volant z novější Corolly, i díky tomu ale auto zůstává levné a nabízí vskutku mimořádnou praktičnost za dobré peníze. Foto: Toyota
Zdroj: Toyota
