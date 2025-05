Toyota začala odhalovat novou RAV4. Tedy alespoň chce, abyste si mysleli, že jde o novou generaci jejího bestselleru před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Japonci jsou tajemnější než hrad v Karpatech a novinku nám ukazují po menším než malém množství detailů, všechny indicie ovšem naznačují, že jeden ze svých bestsellerů spíš jen rozsáhleji faceliftují, než aby přišli se skutečně novým vozem.

Na odhalení páté generace Toyoty RAV4 došlo v roce 2018. Populární SUV se ani tehdy ve srovnání se svým předchůdcem dramaticky nezměnilo, méně znalí si generace XA40 a XA50 pletou, ve skutečnosti ale šlo o úplně nový vůz designově i technicky. Platformu MC nahradila TNGA-K, rozvor se protáhl o 30 mm a z motorového prostoru vypadly diesely. Klientela si tak mohla zvolit jen mezi čistě benzinovým, hybridním a plug-in hybridním pohonem, navíc ani to první zmíněné nebylo k dispozici na všech trzích.

I přes tato a další omezení si ale RAV4 vede po stránce prodejní velmi dobře. Třeba u nás se loni prodalo 3 047 exemplářů, což stačilo na šesté místo ve svém segmentu. Toyota tak překonala i zcela nový Volkswagen Tiguan. Ještě lépe si ovšem vedla ve Spojených státech, kde díky 475 193 registracím dosáhla na titul nejlépe prodávaného SUV v zemi. Ten získala už poosmé v řadě, přičemž loni navíc prodeje meziročně vzrostly o 9,3 procenta navzdory stále vyššímu stáří.

Japonci tedy na jednu stranu neusínají na vavřínech, na tu druhou ale nebudou zbytečně měnit něco, co funguje. Už za týden a kousek, přesně 21. května, tedy odhalí novou generaci RAV4, která se zatím ukázala na prvních pěti tajemných záběrech, které spíš než zevnějšek odhalují kabinu. Jinak se prý máme „připravit na nové odhalení“.

Nové odhalení to bude, úplně nové auto ale ne. Očekáváme, že Toyota vylepšené SUV představí jako šestou jeho generaci (že by XA60?), reálně ale půjde jen o větší facelift. Auto by tak mělo stát na stejné platformě se stejným rozvorem, v případě designu ale podle všeho dočkáme razantnější přehození výhybky než sedmi lety. Tak to bývá, když chcete zakrýt nedostatek inovací jinde.

Nová RAV4 by i tak měla nabídnout víc prostoru pro hlavy cestujících, stejně jako objemnější zavazadelník. Čachry lze ovšem čekat v motorovém prostoru, kde zpočátku nejspíš bude trůnit pouze hybridní pohon. To čistě spalovací pak nejspíše dorazí až ve chvíli, kdy Toyota dokončí vývoj zcela nových jednotek o 1,5litrovém a dvoulitrovém objemu. Kromě toho je ale možné, že nabídku obohatí také bateriové provedení.

Něco takového by měly umožnit revize platformy TNGA-K. Toyota se měla víc zaměřit na elektrifikaci, což by dávalo jistý smysl - jak jsme nedávno probírali, elektrického dnes Japonci neprodávají skoro nic a nějaké cíle na tomto poli přece jen mají. Jak moc jde ale o realitu či spekulace, zjistíme za týden. Byť je možné, že pár dalších náznaků Toyota utrousí ještě před premiérou.

Japonci na příští týden chystají odhalení nového SUV, velmi pravděpodobně RAV4 šesté generace. Reálně půjde spíš o větší facelift stávajícího provedení. Foto: Toyota

Zdroj: Toyota

Petr Prokopec

