Toyota začala prodávat nové velké auto za 296 tisíc Kč, dodělat si ho ale musíte sami před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Že by konečně cesta, jak učinit nová větší auta znovu levnými a dostat je k maximu lidí? Řešení Toyoty je věru neobvyklé, neboť její Hilux Champ lidé dostanou zcela odstrojený a budou musel zapojit kus své zručnosti, aby z něj udělali auto podle svých představ.

Nejlevnějším novým vozem na českém trhu je i nadále Hyundai i10, za které při využití aktuálního bonusu musíte zaplatit 279 990 Kč. To je ale ve finále nemalá suma, neboť je třeba si uvědomit, že tu mluvíme o 3 670 milimetrů dlouhém voze, jenž v základu užívá litrový tříválec naladěný na 67 koní. Nelze tedy počítat ani s působivou praktičností, ani s oslňující dynamikou. Na druhou stranu, řadě lidí to stačí ke štěstí, jak dokládá 638 registrací, ke kterým u nás došlo za prvních jedenáct letošních měsíců.

Z Česka se můžeme přesunout do Thajska, kde si aktuálně za podobnou částku můžete koupit diametrálně odlišný automobil. Jde o velký Hilux Champ, za kterým stojí Toyota. Na délku v základní verzi měří 4 705 mm, pořídit však lze také varianty natažené na 4 970, 5 040 a 5 300 mm. Pod kapotou se pak může objevit benzinový dvoulitr (139 koní) nebo dva-sedma (166 koní), v případě oněch nejdelších verzí pak lze volit také 2,4litrový turbodiesel (150 koní).

Hilux Champ ovšem i přes tyto parametry startuje na pouhých 459 tisících thajských bathů, tedy na zhruba 296 tisících Kč. To je něco neuvěřitelného, zvlášť v dnešní době. Co za tím stojí, nejlépe osvětli regionální technický šéf značky Jurachart Jongusuk. Dle něj totiž vůz k zákazníkům dorazí „dokončený na 70 procent“. Neznamená to však, že by nebyl provozuschopný. Pod kapotou totiž bude vše dotaženo na 100 procent, stejně jako v rámci podvozku nebo interiéru.

Kde nicméně klientela bude muset přiložit ruku k dílu, to je oblast nad zadní nápravou. Standardně totiž nelze počítat s ničím, dokonce ani s plošinou. Jen s připravenými úchyty či dírami na šrouby. Lidé si pak mohou dle svých potřeb zvolit nástavbu, jíž si vyrobí sami, nebo vůz odvezou do nějaké specializované firmy. To pochopitelně koncový účet zvedne o trochu více, očekávat se tedy dá spíše hojné využívání první možnosti. Přičemž možnosti konverze jsou nekonečné.

Pro Toyotu jde přitom o zužitkování dlouholetých zkušeností. Hilux Champ totiž vychází z konceptu IMV 0, jenž odkazuje na program IMV (Innovative International Multi-purpose Vehicle). Jeho základem přitom byla jedna globální platforma a jednotky i komponenty, jenž Toyota užívala v rozvojových zemích u různého typu aut od roku 2004. První takovou vlaštovkou přitom byl tehdejší pick-up Hilux, což vysvětluje název nového užitkového vozu.

Kořeny přístupu jsou však hlubší a sahají dokonce do roku 1976. Tehdy se objevil model Kijang, který byl rovněž levným „užitkáčem”. Stejně jako novinka pak disponoval krabicovitým designem, se kterým byly spárovány třeba venkovní panty dveří nebo plastová okna. Motor si značka vypůjčila od modelu Corolla, přičemž veškeré další komponenty vždy pocházely z toho trhu, kde se vůz prodával. Náklady na výrobu to snížilo na méně než polovinu.

Hilux Champ se přitom aktuálně začal prodávat v Thajsku, ještě do konce roku ale bude pod názvem Hilux Rangga k mání také v Indonésii. Jen u těchto trhů ale Toyota zůstat nehodlá, dále v plánu jsou totiž Filipíny. A jakkoli o dalších zemích nepadlo ani slovo, vsadit lze také na Afriku a Střední a Jižní Ameriku. Že by se objevil v Evropě, neočekáváme, ale kdo ví, člověk nikdy nemá říkat nikdy.

Hilux Champ bude v základu k mání jen s rámem a koly za kabinou. O jejím využití již rozhodnou sami majitelé, kteří ale budou muset přiložit ruku k dílu. Užitkový vůz je ale díky tomu vyjde neskutečně levně. Foto: Toyota

Zdroj: Toyota, Road and Track

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.