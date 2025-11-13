Toyota znovu změnila svůj názor na elektromobily, varuje před tím, co přijde příští rok
Petr MilerNejvětší automobilka světa ohlásila své výsledky za předchozí kvartál a přišla s další změnou přístupu k dnes nejožehavějšímu automobilovému tématu. Napadá nás k tomu snad jen jediná stručná poznámka: A čemu se kdo diví?
Spousta automobilových značek od Audi přes Ford a Porsche až po Volkswagen v poslední době trpí pod tíhou svých dlouhodobých záměrů, které se zcela míjejí s realitou potřeb většiny jejich zákazníků. Výsledky jsou nepřekvapivě prosté - poklesy prodejů, růst nákladů, pokles zisků, někdy až pád do ztrát. Je to příklad hodný následování? Asi ne, přesto mnozí volají po tom, aby se další chovali stejně.
Mezi adresáty takových proseb patří i Toyota, která sice též nezůstala dokonale racionální, zdravého rozumu se ale obvykle držela víc než většina jiných a vyhnula se ideologickým cílům ignorujícím zákazníky. Na některá negativa vývoje poslední doby trpí též, za druhé čtvrtletí svého aktuálního fiskálního roku (od dubna) ale vykázala povzbudivé finanční výsledky. Od července do září 2025 se čistý zisk společnosti zvýšil o 1,6 % a dosáhl 932 miliard jenů (přibližně 126 miliardy korun), což překonalo i pozitivní očekávání analytiků. Čtvrtletní tržby Toyoty se zvýšily o 8,2 % na 12,38 bilionu jenů a celkové prodeje společnosti dosáhly 2,814 milionu aut.
Navzdory pokračujícímu tlaku mj. ze strany amerických cel pak Toyota posunula výš svůj výhled pro aktuální fiskální rok a očekává roční čistý zisk ve výši 2,93 bilionu jenů, což je o sice 38,5 % méně než v předchozím roce, ale stále více než její předchozí prognóza i výsledky naprosté většiny soupeřů. Prodeje by pak za celý rok měly vzrůst o 2,6 % a dosáhnout 11,3 milionu aut. Takže firma konečně vsadila na elektromobily a uspěla s nimi? No, ani ne. Vlastně je to přesně naopak.
Elektrické modely s roztodivně stylizovaným jménem firmy ve znaku naopak zdaleka neplní očekávání, i když jich v nabídce citelně přibylo. Firma se tak stachanovsky nebije v prsa jako zejména některé německé automobilky, ale prostě se přizpůsobuje realitě. Ač tedy pro aktuální fiskální rok končící březnem 2026 plánovala prodat pouhých 277 tisíc elektrických aut (nějaká 2 procenta veškerého odbytu), cíl aktuálně snížila o 10 procent. A to je třeba se ptát, zda se aspoň ten podaří splnit - za první polovinu fiskálního roku firma prodala jen 117 031 elektrických vozů, ač její nabídka též neustále bobtná.
V reakci na tento vývoj firma letos už podruhé změnila svůj názor na elektromobily a jejich budoucnost a znovu odložila plán na výstavbu nové továrny na baterie v prefektuře Fukuoka, jak shrnuje Nikkei. Znovu - někteří ji za to plísní, má si prý stanovit jasný cíl a držet se ho bez ohledu na cokoli. Ale to je přesně to, co posílá konkurenty ke dnu.
Pro přežití je nutná přizpůsobivost, nikoli zatvrzelost, a tak firma dál k elektromobilům volí opatrný přístup, aby se nespálila jako její soupeři. I když se tedy s koupí pozemku ve Fukuoce zavázala zahájit výstavbu do tří let, nakonec se to nemusí stát. Původně zamýšlené zahájení výstavby plánované na rok 2028 tak bylo zrušeno, aniž by byl stanoven náhradní termín.
V této souvislosti pak nepřekvapí, že firma varuje před tím, co ještě přijde. Pro rok 2026 totiž plánovala - a stále plánuje - prodej 1,5 milionu elektromobilů, což je číslo, které ve stínu aktuálního stavu věcí i probíhajícího vývoje působí jako fantasmagorie, byl by to nárůst o asi 600 procent z roku na rok. Nejspíš i to tedy bude příští rok zásadně přehodnoceno - nedivili bychom se třetinovému stavu oproti aktuálnímu záměru a další redukci v průběhu roku. Je to normální chování obchodní společnosti v měnících se podmínkách. A pokud bychom se měli něčemu divit, pak spíš tomu, že si Toyota vůbec nějaké elektrické prodeje stanovila jako cíl - bez elektrických aut v nabídce by to byla jen zdravěji fungující firma oslovující téměř tu samou klientelu.
Nedá se říci, že by se Toyota s elektromobily nesnažila, nedávno faceliftovala své bZ... Foto: Toyota
...a přišla i s několika novými modely, zejména pak pro Čínu, jako je bZ3. Přesto její elektrické prodeje nejsou nikde, i skromné plány jsou přehodnocovány a nad budoucími výhledy visí hned několik otazníků. Foto: Toyota
Zdroje: Toyota, Nikkei
