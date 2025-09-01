Tragédie Fordu nekončí. Do servisů musí dalších 1,2 milionu aut 6 modelů, letos je už na 108 svolávačkách
Petr Prokopec
dnes | Petr Prokopec
Modrý ovál se rozhodl ukázat, že Fix Or Repair Daily není jen žertovné vysvětlení slova Ford coby akronymu, ale ryzí realita. Letos už tak na sto osmi svolávacích akcích. A neřeší jen hříchy dávné minulosti, tři z poslední sady svolávaček se týkají statisíců aut vyrobených v posledních dvou letech.
„Venezuelská telenovela“ pokračuje. Jen s tím rozdílem, že hlavní roli v ní nemá Ramón a Esmeralda, nýbrž Ford. Modrý ovál se totiž pro letošek stal smutným králem svolávacích akcí, však je tomu jen pár dnů, kdy automobilka překročila metu sto svolávaček za rok. Něco takového se dosud nikomu nepovedlo ani za celý rok, natož pak za 8 měsíců.
Ford ale laťku posouvá stále výš. Aktuálně totiž přihodil další čtyři akce, pročež jich celkově letos má na kontě 108, jak shrnují kolegové z Motor1. Na všech svolávačkách všech výrobců se tak jediná americká automobilka letos podílí ze 40 procent, to je fascinující.
Detailní pohled na novou čtyřku navíc odhaluje pro Ford velmi palčivý problém. Tato automobilka v posledních letech investovala ohromné finanční prostředky do elektromobility, jenže s ní příliš neuspěla, naopak na ní prodělává majlant. Přistoupila tedy k mnoha úsporným krokům v jiných oblastech, což se neobešlo bez následků. A mizerná spolehlivost nových aut je nepřekvapivě jedním z nich.
Může se zdát, že jde jen o výplod naší fantazie, nicméně pouze jedna svolávací akce je hříchem Fordu z dávnější minulosti. SUV Edge z let 2015 až 2018 a spřízněný Lincoln MKX z let 2016 až 2018 totiž mohou být osazeny zadními brzdovými hadičkami, u nichž může dojít na prasknutí. Následně pak začne unikat brzdová kapalina, což vede ke zhoršení brzdného účinku a prodloužení brzdné dráhy. Ford v roce 2017 použité hadičky změnil, což situaci zlepšilo, i tak ovšem do servisů musí 499 129 aut.
Ve zbývajících třech případech jde ovšem již o problémy se současnými vozy. První se týká digitálních přístrojových štítů Fordu F-150 a Super Duty modelových let 2025 a 2026. Po vypnutí vozu totiž i u nich může dojít na neočekávané spuštění na krátkou chvíli, což následně může vyústit v selhání ochrany paměti a posléze k selhání celého displeje. Tento problém se přitom týká hned 355 656 vozů, jejichž majitelé nyní musí do servisů.
Dalších 213 121 kusů Fordu Explorer a Lincolnu Aviator modelového roku 2025, kterým mohou přestat fungovat zadní světla, pokud dojde na připojení přívěsu. Automobilka přitom uvedla, že autům, která mají najeto méně než 14 500 km, bude kompletně vyměněn jejich ovládací modul. Vozy s vyšším nájezdem pak nejprve absolvují test, který prověří, zda na závady skutečně dochází. Pokud ano, pak také v těchto případech dojde na vyměnění modulu.
Tím se dostáváme do finále, a to k 100 900 kusům Fordu Ranger modelových let 2024 až 2026, u nichž může při aktivaci bočního airbagu dojít na kontakt s přírubou prostředního sloupku. Ta je ale naneštěstí může roztrhnout, což zhoršuje ochranu posádky. Zároveň jde o porušení federálních bezpečnostních standardů, pročež dealeři musí u všech postižených vozů instalovat ochranný štít, který poškození airbagů a tedy případným zraněním zabrání.
Ford tedy u nových aut dělá jednu botu za druhou. Nedávno přitom šéf automobilky Jim Farley uvedl, že v roce 2027 dorazí nová rodina revolučních elektromobilů, které mají zabodovat hlavně nízkou cenou. K té se Ford chce mimo jiné dostat tak, že výrobu urychlí o 40 procent. Při pohledu na aktuální kolo svolávaček, které rozhodně pro letošek není posledním, bychom však značce radili spíše zpomalit, a to minimálně o nějakých 100 procent.
Majitelé pick-upu F-150 musí do servisů kvůli přístrojovému štítu, který může kompletně selhat. Jde přitom pouze o jednu ze čtyř nejnovějších svolávacích akcí značky, celkově jich za letošní rok má na kontě již sto osm. Foto: Ford
