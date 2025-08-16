Tragická kvalita Fordu si dál vybírá svou daň. Blíží se stovce svolávacích akcí v letošním roce, obě poslední jsou vskutku tristní
Tragická kvalita Fordu si dál vybírá svou daň. Blíží se stovce svolávacích akcí v letošním roce, obě poslední jsou vskutku tristní
před 3 hodinami | Petr Prokopec
Co všechno se dá na autě pokazit? Zeptejte se značky, jejíž jméno si někteří vysvětlují jako zkratku „Fix Or Repair Daily”. Letos je už na 98 svolávačkách, přičemž ty poslední dvě mj. opravují opravu, která nic neopravila, popř. řeší, že autům mohou zcela přestat fungovat hlavní světla.
Od počátku roku uplynulo sedm a půl měsíce, tedy asi 227 dnů. Těch pracovních je nicméně o zhruba třetinu míň. To je spousta dnů, přesto Ford pomalu každý z nich využil k tomu, aby vyhlásil nějakou svolávací akci. Modrý ovál se tak stal jejich absolutním králem, tak často jako tato značka nikdo jiný mechaniky v servisech podobným způsobem nepřetěžuje. Ostatně třeba v červenci, kdy Ford přišel se svolávací akcí č. 81, jich koncerny Volkswagen a Stellantis měly na kontě každý jen 15. Za nimi se pak nacházel se třinácti Mercedes-Benz a se dvanácti Honda a General Motors.
Ford tedy zejména letos dokazuje, že svůj nelichotivý akronym Fix Or Repair Daily, tedy Opravuj nebo spravuj den co den, si zaslouží do puntíku. Ostatně uprostřed tohoto týdne došlo na svolávací akci, která se týká Mustangu Mach-E, u nějž předchozí softwarová náprava měla řešit potíže s brzdami. Jenže nevyřešila nic, pročež Ford musel přijít s opravou opravy, konkrétně svolávačkou č. 97. Ta se týká aut modelového roku 2021, u nichž nedošlo na správnou kalibraci systému. Majitelé tedy nadále musí počítat s horší asistencí posilovače, což třeba prodlužuje chod pedálu.
Automobilka tak nově hodlá překalibrovat i systém ABS, načež by vše mělo být v pořádku. S ohledem na její dosavadní počínání je to ovšem spíš další sázka do loterie. I proto, že svolávačky se opravdu neskutečně vrší, ostatně pouhé dva dny po devadesáté sedmé je tak s číslem 98. I tentokrát jde o Mustang Mach-E, stejně jako o klasický Mustang a Lincoln Nautilus. Problémem jsou pak u 21 765 vozů modelového roku 2025 jejich světla.
Podle výrobce může mít LEDkový modul jednu vyhořelou diodu. Pokud tomu tak je, pak čelní světla včetně denních a směrových mohou zcela selhat. V případě Lincolnu pak stejná chyba může deaktivovat dokonce i zadní lampy. Ford zatím nezná příčinu, proč došlo na shoření diod, postiženým vozům ovšem hodlá světla vyměnit. Pro majitele to přitom znamená, že budou muset skutečně do servisů, jinak nelze nový hardware instalovat. Jen u klasického Mustangu má nicméně dojít nejprve na kontrolu, zda modul skutečně vyhořelou diodu má.
Detaily každé svolávací akce ale již víceméně přestávají být podstatné, stejně jako to, jakých modelů a problémů se týkají. Jde tu spíš o jejich celkový počet, stejně jako o celkový počet aut, kterých se dotýkají. Ford totiž za první letošní půlrok v Americe prodal 1,13 milionu nových vozů, ve stejné době jich však zhruba 7 milionů povolal do servisů či k online modernizaci. To je opravdu hrozivý poměr, který image značky rozhodně nehází do lichotivého světla.
Nemusíme pak asi ani dodávat, že jakákoli svolávačka je pro automobilku dodatečným nákladem. Po nemalých a v zisk zdaleka neproměněných investicích do elektromobility si přitom Ford takové náklady rozhodně nemůže dovolit. Místo dalšího sedlání mrtvého koně by proto raději měla konečně zapracovat na léta slibovaném zlepšení kvality, jinak se může stát, že jí zákazníci začnou odcházet ke konkurenci ve velkém. Zvláště ti, kterých se týká několik svolávaček za rok.
Modrý ovál jen tento týden přišel se dvěma dalšími svolávacími akcemi, jenž se týkají hlavně Mustangu Mach-E. U aut z roku 2021 nezafungovala předchozí oprava brzd, dojít tak musí na opravu opravy. V případě modelového roku 2025 pak pro změnu může dojít k úplnému selhání čelních světel. Foto: Ford
Zdroj: Carscoops poprvé a podruhé
