Převoz elektrických aut zakázal další rejdařský gigant, firma s 50 obřími loděmi jezdí i pro VW a BMW

/ Foto: Marinha Portuguesa, CC0 Public Domain

Je až fascinující vidět, kolik dalších a dalších problémů se v souvislosti s elektromobily postupně vynořuje, jakmile dochází k jejich i jen nepatrnému rozšíření. Brzy se může stát, že je nebude jak převážet, na vině jsou jako obvykle akumulátory.

Uváděli jsme to mnohokrát, sluší se to ale zopakovat. Elektrická auta trápí v podstatě jediný problém - akumulátory. Proč jsou elektromobily drahé? Akumulátory. Proč jsou elektromobily těžké? Akumulátory. Proč mají tak omezenou životnost? Akumulátory. Proč s nimi snadno nedojedete, kam potřebujete? Akumulátory. Proč se nabíjí tak dlouho? Dobře, to je složitější věc, ale akumulátory k tomu mají hodně co říci.

Od první volny rozmachu automobilismu jako takového, která byla k překvapení mnohých dominantně elektrická, svět čeká jen na to, až někdo vymyslí akumulátory, které by bylo možné rozumně používat v autech. Přes mnohé pokroky ale nikdo takové ani zdaleka nevymyslel a současné cpaní li-ionek do aut přivádí k údivu i člověka, který je vymyslel. Co víc k tomu dodat?

V podstatě všechno ostatní je nějakým způsobem „vyřešené”, elektrické auto může být zítra skvělým řešením pro cokoli. Kdyby ovšem dokázalo rozumným způsobem, tedy v čemsi o rozumném objemu a hmotnosti, co vydrží stejně dlouho jako zbytek auta za rozumnou cenu „přijmout” a „ubytovat” rozumné množství energie. Něčemu takovému jsme vzdáleni tak dalece, že plánovat elektrickou revoluci na rok 2026 (Audi), 2030 (Mercedes) nebo 2035 (všichni ostatní, i kdyby nechtěli) je tak neuvěřitelně směšné, že se člověk musí ptát, kde autoři těchto vizí nechali zdravý rozum.

Problémy tím ale nekončí. I kdyby takové baterky jednou vznikly, musí je být čím nabít, aby obsluhovaly veškerý současný automobilový provoz. To dnes zdaleka není možné ani z hlediska zdrojů elektřiny, ani z hlediska její distribuce. Tohle všechno jsou ale známé potíže, o kterých se mluví podobně dlouho jako o elektromobilech samotných, s jejich reálným rozmachem se ale objevují další a další. Ten nejnovější je vlastně jen „funkcí” jednoho z těch známých. Lithium je velmi nestálé a byť požáry akumulátorů nejsou až tak časté, když už na ně dojde, je složité si s nimi poradit. Tak kdo by chtěl mít tuny Lithia v garáži, v domě nebo třeba... na lodi?

O tomhle se začalo mluvit až poté, co loni požár, který pravděpodobně (oficiálně to zatím není potvrzeno) zažehly převážené elektromobily či hybridy, doslova zlikvidoval loď Felicity Ace i s tisíci aut na palubě. Bylo prakticky nemožné jej uhasit a přepravní společnosti to postavilo před velké dilema, které nyní jedna po druhé rozlouskávají. Minulý týden tak norská rejdařská firma s okamžitou platností zakázala transport veškerých elektromobilů, společnost Havila Voyages, jakkoli je známá, není ale zrovna v tomto oboru velkou rybou. Jiná norská firma Höegh Autoliners je už ale pořádnou štikou. A rozhodla se pro podobný krok.

Podle zjištění kolegů z Automobilwoche i tato společnost zakázala přepravu elektrických vozidel na palubách svých lodí. A není to málo lodí, Höegh provozuje celkem 50 obřích přepravních strojů, se kterými obsluhuje i velké automobilky jako BMW a VW. Důvod nepřekvapí, podle firmy jsou požáry aut s lithium-iontovými bateriemi velmi nebezpečné, neboť je obtížné je uhasit, je k tomu potřeba obrovské množství vody a vznikají při tom vysoce toxické výpary. To je riziko, které rejdařská společnost nechce dále podstupovat.

Pro aktivity firmy se to zdá být výhledově skoro smrtící, neboť její klienti chtějí vyrábět a převážet elektroaut čím dál více, Höegh proto zavedl jednu výjimku - omezení se týká pouze aut s nenulovým nájezdem. „Jedním z našich dalších opatření je, že nepřevážíme žádné ojeté elektromobily, protože kvůli potenciálním závadám baterie představují vyšší riziko požáru než nová plně elektrická vozidla,“ říká k věci Sebjorn Dahl za Höegh Autoliners.

Řešení je to tedy polovičaté, eliminující riziko jen částečně. Jak jsme ale zmínili, razantnější Höegh být nemůže. Na otázku, zda při převážení nových elektrických aut, nevzniká obdobné riziko, Dahl odpovídá: „Na našich lodích jsou vysoce vyvinuté hlásiče kouře a požáru a naše posádka je speciálně vycvičená, aby detekovala a uhasila případný požár rychlostí blesku.“ Že tím trochu protiřečí zkraje zmíněné obavě, nechme pro tuto chvíli stranou.

Podstatné je nyní hlavně to, že jde o další obecně těžko řešitelný problém elektroaut, který může ještě pořádně vyklíčit. Stačí jeden dva další velké požáry a elektromobily nebude chtít převážet skoro nikdo. Má to znovu stejné řešení - docela jiné akumulátory. Na ty se ale čeká přes století a i na parciální úlevu se bude čekat nejméně dalších 10 let.

Tohle rejdařské společnosti nechtějí zažít, a tak raději jedna po druhé omezují vjezd elektroaut na paluby svých lodí. U Höegh Autoliners jde jen o „nenové” vozy, není ale přehnané tvrdit, že jsme dost možná jeden požár od úplného zákazu. Foto: Marinha Portuguesa, CC0 Public Domain

Zdroje: Automobilwoche, Höegh Autoliners

