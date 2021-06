Trápený automobilový průmysl dostal další ránu, klíčový dodavatel chybějících dílů zavřel včera | Petr Miler

Je to jako naschvál, ale v době, kdy ve většině západního světa dochází k rozvolňování protiepidemických opatření a firmy řeší stále méně problémů na tomto poli, musí jedna z největších společností podílejících se na výrobě čipů zavřít právě kvůli koronaviru.

Psal se 6. únor tohoto roku, kdy jsme po týdnech zpráv o zavíraných fabrikách automobilek vysvětlovali, proč se to děje. Dnes se píše 6. červen a situace není ani o trochu lepší. Automobilový průmysl nadále trápí nedostatek různých dílů, zejména pak čipů a některé automobilky zmiňují, že to nejhorší je teprve čeká. To ovšem vycházejí z toho, co se dělo dosud a to nemusí být konec všech špatných zpráv.

Jakkoli by člověk po měsících řešení této patálie očekával, že může být lépe, nemusí. Firma King Yuan Electronics (KYEC), tedy jedna z největších společností starajících se o finalizaci čipů pro jejich použití v hotových výrobcích, mezi jejíž zákazníky patří většina klíčových odběratelů včetně firem jako Robert Bosch, totiž musela zavřít.

Nemá přitom problém s následky koronaviru, jako jiní, ale s koronavirem samotným. Nachází se v Tchaj-wanu, kde se od počátku velmi důsledně snaží s virem bojovat a donedávna se nesetkali s více jak pár desítkami nových případů za den. Teď bylo jen v továrnách KYECu identifikováno 77 nakažených, což je na místní poměry pochopitelně průšvih jako hrom. I když se nyní nové případy v zemi počítají na stovky denně, je 77 nových na jednom místě nebývalý rozbřesk.

Firma tak musela okamžitě zastavit provoz v továrnách v Miaoli a Hsinchu, které se starají o 80 procent její produkce. Prvotním záměrem bylo zavření od pátku na dva dny s cílem továrny náležitě desinfikovat a pokusit se poté výrobu znovu spustit. Ale zatím se tak nestalo a není vůbec jisté, že se tak stane. Stačí, aby byli identifikováni další nakažení a problém se bude opakovat.

Je tedy v tuto chvíli otázkou, jak moc velký bude mít tato uzavírka dopad, tak či onak ale bude nepříjemný, neboť přichází v tu nejhorší možnou dobu. Už několik manažerů automobilek se nechalo slyšet, že nemají prakticky žádnou jistotu z hlediska dodávek čipů a výrobu řídí podle toho, co zrovna přijde. Tušíme, že od KYEC chvíli nic nepřijde a způsobí to jen další potíže.

Nad automobilovým průmyslem v poslední době skutečně nesvítí slunce, rozšíření koronaviru v továrnách jednoho z největších světových producentů hotových čipů nevyhnutelně způsobí další komplikace. Ilustrační foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Nikkei

Petr Miler