Trh s ojetými aut čeká velká rána, krachujícímu Hertzu dovolí prodat 200 tisíc vozů

Ojetým autům se teď díky odlivu části zákazníků z trochu nových vozů daří velmi slušně. Dobré časy ale mohou rychle skončit kvůli rozprodejům autopůjčoven a jeden takový už je hotovou věcí.

Snad není dne, kdy bychom alespoň v jednom článku nemuseli konstatovat, že koronavirus zanechal v trhu s auty pořádný kousanec, jehož konkrétní dopady jsou zatím velkou neznámou. Už jsme zmiňovali, že ojetinám se dnes daří velmi slušně, současně jsme ale dodávali, že z celého trhu se stala horská dráha vedoucí neznámo kam. Situace se mění každý týden a cokoli rozumně plánovat byť na týdny dopředu je extrémně složité - aut je na trhu buď moc nebo málo, rovnovážný stav je zázrakem.

Dané je to narušením na mnoha úrovních, kdy v případě nových vozů dostala na frak strana nabídky i poptávky. U ojetých aut je to stejné - někteří lidé si z obav o budoucnost místo nového vozu koupí raději ojetý, jiní nekoupí nic, a tak nabídku ojetin omezují. Proto ceny použitého zboží na čtyřech kolech stoupají, bylo by ale naivní se domnívat, že to bude trvat věčně. Přijdou další rány a jedna opravdu velká je na spadnutí.

V souladu s dosavadními očekáváními ji mají na svědomí autopůjčovny, v tuto chvíli hlavně jedna z těch úplně největších. Hertz zkrachoval a byť se pokouší o reorganizaci, prodej velkého množství z jeho flotily více jak 700 tisíc vozů je nevyhnutelný. Cestovní ruch se zatím z koronavirových omezení nevzpamatoval a je velmi nepravděpodobné, že by se opak stal v jakkoli nejbližší době. Půjčovny aut, zejména ty navázané na letecký provoz, kterých Hertz provozuje bezpočet, jsou téměř k ničemu a statisíce aut v nich jen zahálejí. To je neudržitelný stav.

Hertz tak už dříve začal svá auta rozprodávat za docela nízké ceny, šlo ale jen o velmi malou část jeho flotily, kterou navzdory restrikcím v době vyhlášení ochrany před věřiteli může prodat. Pro pořádný rozprodej firma potřebovala souhlas soudu a přesně ten nyní dostala.

Hertz tak nyní může pustit na trh 182 521 aut, která si pronajímá, což je vskutku enormní počet. I když jde asi i čtvrtinu všech jeho vozů, je to pořád mimořádně vysoké číslo. Pro představu - v Evropě je dnes na trhu asi 1,6 milionu ojetin, v USA je to podobné číslo. Teď si představte, že se na trhu ocitne ve velmi krátké době (nanejvýš měsíce) přes 10 % aut navíc. To nemůže než poslat ceny některých modelů jinam než dolů.

Hertz totiž nemůže čekat, až si jeho auta někdo za rok koupí, potřebuje je opravdu rychle rozprodat, aby přežil. Dosud tak části své flotily nabízel za částky o 5 až 15 % nižší, než kolik v průměru stojí. A čím více vozů najednou nabídne, tím níže s cenou bude muset jít, to je logické.

Zní to jako dobrá zpráva pro zájemce o ojetiny a špatná pro ty, kteří je chtějí prodat, je tu ale ještě jeden aspekt. I díky tomuto kroku bude moci firma uhradit věřitelům asi 650 milionů dolarů (14,6 miliardy korun), které dluží a minimálně po zbytek letošního roku by tak i v současném režimu měla dále fungovat. Jestli ji to zachrání před likvidací, je zatím nemožné říci, i tak jde ale o dobrou zprávu.

