Trh se sportovními auty se zhroutil, říká manažer Peugeotu, zapomněl ale, s jakými před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Peugeot

Produktový ředitel automobilky je zjevně mimo realitu a neschopnost značky konkurovat svádí na vývoj na trhu. Ano, zájem o sportovní auta s motory 1,6 turbo je skutečně na dně, ale to není celý obrázek.

Před pár desítkami hodina jsme si mohli poprvé představit nový Peugeot 308. Ten se objeví v prodeji během následujících měsíců, přičemž zákazníci budou moci vybírat mezi ze vskutku nepřesvědčivé palety motorů - jedním benzinovým tříválcem, jednou dieselovou jedna-pětkou a dvěma hybridy. Vrcholné provedení přitom nabídne jedna-šestku naladěnou na 180 koní a elektromotor dodávající dalších 81 kW, což by již mohlo stačit na slušnou dynamiku. Zároveň by se mohlo zdát, že Peugeot má ideální základ pro ostrou variantu GTi. Jenže ouha, Francouzi tentokrát s něčím takovým vůbec nepočítají.

„Když se podíváte na trh se sportovními variantami, a na regulace CO2, zjistíte, že zkolaboval,“ říká k danému tématu Jerome Micheron, produktový ředitel značky a dodává, že Peugeot neuvažuje ani o ostrém provedení, které by disponovalo právě hybridní technikou. „Momentálně pro takovou variantu nevidíme dostatečně silný trh. A také by to znamenalo navýšení hmotnosti.“ Je tak jasné, že hot hatch na bázi Peugeotu 308, třeba verze GTi, se minimálně v této generaci nevrátí.

Nezasvěceným to v kontextu doby může znít přirozeně, jenže tak to není. Trh se sportovními variantami skutečně zkolaboval, ale jen ten se sportovními variantami Peugeotů. A to primárně proto, že tyto vozy nebyly dostatečně konkurenceschopné právě kvůli přílišné snaze o minimalizaci emisí CO2. Francouzi už před léty začali nabízet i do ostrých modelů nanejvýš motor 1,6 turbo a ten přes slušný maximální výkon prostě nenabízel tolik, co konkurenční dvoulitry. A těch jen přibylo. Přílišný downsizing v těchto sférách trhu prostě nefunguje, nadšenci o něj nestojí, to je celý problém.

Trh se sportovními deriváty naopak bují, nebo alespoň doposavad bujel. Stačí si jen uvědomit, jaká byla situace před nějakými dvaceti lety - v té době auta jako Audi RS3, BMW M135i či Mercedes-AMG A45 vůbec neexistovala, Octavia RS znamenala v nabídce Škody sotva něco významného a Golf GTI byl okrajovou a věru nepřesvědčivou variantou čtvrté generace tohoto modelu. Neexistovalo Hyundai i30 N a spousta dalších modelů, kterých je v prodeji jen více - však si stačí uvědomit šíři výkonných derivátů už zmíněného VW Golf nebo Seatu Leon Cupra.

Jinými slovy, nejspíše nikdy v historii nebylo k mání tolik sportovních variant jako v posledních několika málo letech. A byť je pravdou, že regulace emisí jim nepřejí, je to v prvé řadě nekonkurenceschopnost Peugeotů GTi, která jim zlomila vaz, nikoli situace na trhu jako taková. Už dříve jsme konstatovali, že na tak zregulovaném trhu bude úspěšný spíše ten, kdo mezi auty zaměřenými na produkci nízkých emisí CO2 a těmi zaměřenými na řidiče udělá dělítko a prodejem těch prvních bude „před Bruselem omlouvat” existenci těch druhých. Peugeot se pokusil dělat obojí najednou a poznal, že zájem o takové vozy není ze strany nikoho.

Nová generace Peugeotu 308 sice vypadá sportovně, u toho však zůstane. Ostrý derivát tentokráte již nedostaneme, protože Peugeot nebyl schopen v uplynulých letech takový vůz nabídnout v konkurenceschopné podobě a bojí se dalšího neúspěchu. Foto: Peugeot

Zdroj: Top Gear

Petr Prokopec