Tři slíbené nové Volkswageny působí jako špatný vtip, nenabízí vůbec nic, co by jiní už dávno neprodávali

Němci dnes víc než kdy jindy potřebují vytáhnout nová auta, se kterými by ohromili publikum a vzali si zpět kus trhu, o který se sami připravili. S ničím takovým ale znovu a znovu nejsou schopni přijít, tři v Šanghaji odhalené novinky lze zaměnit za asi tisíc jiných aut čínské produkce.

I mistr tesař se někdy utne, praví jedno z nejznámějších a nejpravdivějších přísloví. Jeho platnost poznává i Volkswagen, který byl po dlouhá léta v Číně absolutní jedničkou a nastavenou laťkou pro veškerou konkurenci. Jenže usnul na vavřínech a když se konečně probudil, zjistil, že klientela je jinde. Současní čínští zákazníci stále víc preferují domácí automobilové značky před těmi zahraničními, a tak se zahraniční výrobci musí o dost víc snažit, aby si získali jejich přízeň. Tohle ale VW pořád nepochopil.

I když je sympatické, že nehodil flintu do žita a chce dobýt ztracené pozice zpátky, pohled na trojici jeho novinek pro letošní autosalon v Šanghaji dokazuje, že si dál myslí, že v Číně dostane něco zadarmo. Nedá se přitom říci, že by sedan ID.Aura a SUV ID.Evo resp. ID.Era vypadaly špatně nebo je trápily jiné zřetelné problémy. „Jen” prostě nemají čím zaujmout, a to je přesně to, co by měly dělat.

Toto trio vzniklo s pomocí místních automobilek. V prvním případě jde o dílo spolupráce s FAW, ve druhém o produkt divize Volkswagen Anhui a ve třetím tu máme kreaci stvořenou spolu se značkou SAIC. Celá trojice pak byla vyvinuta pouze pro čínský trh, což Němci považují za velké plus. Může být, z toho lze těžit, jenže výsledek ničeho takového tu nevidíme. A nevíme o tom, že by si Číňané potrpěli na tuctovosti. Koneckonců si zakryjte logo u jakéhokoliv vozu, a zkuste najít jakýkoli detail, který by odkazoval na VW.

Něco takového na cestu vedoucí zpátky k úspěchu nevypadá, Němce tak nejspíš čekají další krušné chvilky. Ona trojice konceptů je totiž úvodní vlaštovkou předznamenávající přílet opravdu velkého hejna - VW chce v Říši středu odhalit víc než 30 novinek, z nichž dvacet počítá s čistě elektrickým či hybridním pohonem. To pak má doplnit vyšší úroveň autonomního řízení. Vše pak sice zní hezky, jenže znovu je u toho typická německá opožděnost - třeba tato trojice se sériové výroby dočká až příští rok. A nedá se říci, že by dnes působila převratně.

V Číně přitom dnes rychlost znamená hodně. Momentálně výrobci na největším trhu světa produkční modely představují pomalu druhý den po premiéře konceptu, přičemž ten třetí již začínají přijímat objednávky a na konci týdne předávají první exempláře. Pokud bychom tak navázali na přísloví z úvodu, můžeme dodat, že VW za pomoci partnerů vyrukoval se přišel sekerami, jakých je všude plno. Nabízet je ovšem nebude hned, ale až v době, kdy těch konkurenčních bude ještě víc. A to působí jako další minela.

Třeba se ale pleteme a Aura, Evo a Era budou hity, ostatně o nich pořád nevíme vše. S pár dalšími informacemi začneme u sedanu, který bude stát na platformě CMP a který se pyšní velmi ostře řezanou karoserií. Pod ní pak má zamířit humanoidní palubní asistent, to je dnes v Číně populární prvek.

Stejně jako ID.Evo bude i ID.Aura ryzím elektromobilem, přičemž minimálně SUV má profitovat z 800voltové architektury. Nabídnout pak mimo to má stálé připojení k internetu, které umožní online aktualizace palubního software. U ID.Era pak elektrický pohon doplní ten spalovací, bude se ale starat pouze o výrobu energie. Dojezd takového vozu pak má činit 1 000 km, jde však o výpočet dle značně optimistického cyklu CLTC.

Nic bližšího aktuálně nezaznělo, ve finále to ale není až tak potřeba. Nejen z designu, ale i z dostupných informací vyplývá, že VW zkrátka nemá co nabídnout navíc. A jakkoli šéf značky Thomas Schäfer mluví o „čínské rychlosti“, která je spojena s transformací konceptů na sériové modely, zjevně neví, co to skutečná čínská rychlost je. Ostatně, co zrovna tento člověk ví? Ve vedení VW si počíná stejně rozpačitě jako kdysi ve vedení Škody.

