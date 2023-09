Trojice firem se spojila, aby zachránila spalovací kamiony, jejich „čistý” ICEBreaker je protiváhou Tesly Semi před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Viritech/Intelligent Energy/Horiba Mira

Nemusí se vám to líbit, je ale třeba říci, že bez dieselových kamionů by evropské zásobování zbožím všeho druhu zkolabovalo z hodiny na hodinu. Přesto si jich EU neváží, trojice známých firem tak přichází s jinou „čistou” alternativou.

Pojem tunokilometr reflektuje množství přepraveného zboží na určitou vzdálenost. Na Evropskou unii loni jen v případě silniční dopravy připadlo neskutečných 1 920 miliard tunokilometrů, bez kamionů bychom si tedy v podstatě ani neškrtli. Zvláště když z této porce hned šestina připadá na jídlo a nápoje. Dopravní společnosti téměř bezvýhradně využívají služeb tahačů osazených dieselovými motory, které pro tento účel nabízí ideální kombinaci vlastností. Je to efektivní pohon schopný čerpat energii z tekutiny o vysoké energetické hustotě, a tak je spotřeba kamionů vzhledem k jejích zátěži nízká, zatímco schopnost utáhnout těžký přívěs naopak vysoká.

Europolitici se nicméně rozhodli, že v zájmu vyššího dobra je třeba přepřáhnout na elektromobilitu, a to urychleně a ve všech třídách aut. Že něco takového nemůže dopadnout bez negativního dopadu na běžný lid, je nezajímá. Jejich cílem je pak snaha dostat Evropu znovu na světový vrchol. Pokud ovšem výrobci budou i nadále natolik servilní jako dosud, pak je místo vzestupu nečeká nic jiného než pád. Hlavně ve chvíli, kdy si myslí, že bateriové kamiony jsou dobrý nápad.

„Čtyřiačtyřicetitunový bateriový elektrický kamion potřebuje baterie vážící pětinu jeho hmotnosti, což redukuje objem převáženého nákladu o 20 procent. Zároveň je třeba každoročně počítat s propadem hodnoty o více než milion korun,“ uvedly ve společném prohlášení britské společnosti Viritech, Intelligent Energy a Horiba Mira. Ty stojí za projektem ICEBreaker, což je nový 44tunový kamion, který bude klasifikován jako ekologický. Nikoli však kvůli bateriím, ty v jeho podvozku zakomponované nenajdete. Místo toho má spalovací motor, který ovšem spotřebovává vodík.

O projektu se toho zatím mnoho neví, Viritech se nicméně má soustředit za software a řídicí jednotky upravující hospodaření s dostupnou energií. Na firmě Intelligent Energy jsou pro změnu palivové články, zatímco Horiba Mira se v podstatě postará o zbytek. Tedy o spárování veškerých systémů, optimalizaci vozu i jeho homologaci. Britové přitom doufají, že na reálné testy dojde v závěru příštího roku a že postupně dosáhnou radikálního zlepšení efektivity.

Tahač, který má být protiváhou strojů jako Tesla Semi, se aktuálně ukázal na první vizualizaci, spolu s příslušným přívěsem. V obou případech je vidět snaha o co nejnižší koeficient větrného odporu, nechybí tak třeba kamery namísto klasických zpětných kamer či aerodynamické prvky nad světly. Více se dozvíme v následujících měsících, pročež aktuálně jen dodáme, že trojice britských firem nehodlá vodíkový kamion vyrábět, místo toho se hotového projektu má chopit zaběhlá značka.

Je nicméně otázkou, kdo by mohl mít zájem. Výrobců kamionů není mnoho, většina z nich navíc spadá pod nadnárodní korporace, které jsou směrem k Bruselu velmi krotké. Pokud tedy Britové chtějí zabodovat, musí své sliby skutečně proměnit v realitu. A co více, již nyní by měli začít s námluvami. O jednáních se Scanií, Mercedesem, Volvem či Renaultem však zatím nepadlo slovo.

Britové pracují na vodíkovém kamionu, který bude protiváhou elektrických strojů jako Tesla Semi. Zatím se pochlubili jeho vizualizací, na reálný vývoj a první testy má dojít příští rok. Foto: Viritech/Intelligent Energy/Horiba Mira

Zdroj: Viritech/Intelligent Energy/Horiba Mira

Petr Prokopec

