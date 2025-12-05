Trump zvýšil limit spotřeby ze 4,7 na 6,8 litru na 100 km a reakce výrobců šokuje. „Donutili nás prodávat elektromobily,” kaje se šéf Fordu
Petr MilerBílý dům s velkou pompou zveřejnil úpravy přerozdělovacích mechanismů, které výrobce i zákazníky nepřímo tlačily do elektrických aut. Změna je to dramatická, víc než ta ale zaskočí reakce výrobců. Ti, kteří ještě včera měli oči jen pro elektromobily, najednou mohutně obrací.
včera | Petr Miler
Víte, co znamená KDD? „Strejda Google” vám poradí „Knihovnu Digitálních Dokumentů”, v českém automobilovém světě se ale tato zkratka mezi jeho racionálně uvažující částí zažila pro typ manažera „Každý Den Dobrý”. Právě takových je dnes celý obor plný.
Jsou to lidé postrádající jakoukoli smysluplnou strategickou vizi, jakýkoli racionální dlouhodobý záměr a dělají všechno proto, aby ve své pozici vydrželi „ještě jeden den”. Pak se stane třeba to, že v březnu udělají nějaké nesmyslné rozhodnutí, které zrovna vychází vstříc té či oné aktuální potřebě či náladě navzdory tomu, že je mnozí okolo varují před negativními už sotva střednědobými dopady. Ale v tu chvíli je to zdroj potěchy někoho, kdo rozhoduje o jejich osudu, a tak to stejně udělají.
Jenže uběhne půl roku, projeví se onen negativní efekt, hrozí, že jiní (nebo klidně i ti samí) lidé rozhodující o jejich osudu uvidí třeba zničující vliv na prodeje, a tak zase bez jakékoli dlouhodobé vize udělají jiné rozhodnutí, které starý problém zalátá a prodeje napraví. Co na tom, že tím nezřídka vytvoří nový problém, který se zase projeví později a bude ho zase třeba hasit. Však každý den dobrý, ne?
Takhle je to kolem dokola, je to permanentní zametání špíny pod koberec, které nikdy nemůže dopadnout dobře. U nějakých níže postavených manažerů by to člověka ještě nepřekvapilo, ale dělají to i ti nejvýše postavení. Nemají vlastní plán, nemají vlastní smysluplnou vizi, jen se jako korouhvička otáčí s větrem a doufají, že takhle udrží nad vodou sami sebe - ne nutně jimi řízené firmy. Příkladů bychom našli tolik, že by skoro bylo snazší vyjmenovat ty, kteří se takto nechovají (za všechny jmenujme šéfa BMW, ten vizi má), dnes ale černého Petra dostávají šéfové amerických automobilek. Jak ty vysvlékl do naha Donald Trump, bere dech.
Včera jsme psali, že Trumpova administrativa ohlásila zásadní změny v tzv. CAFE, tedy americké obdobě evropských přerozdělovacích mechanismů postavených okolo flotilových emisí CO2. Pro detaily si nalistujte oba odkazované články. USA si aspoň nehrály na spásu světa a hovořily přímo o spotřebě, nikoli pokrytecky o CO2 coby jejím přímo úměrném ekvivalentu, výsledek byl ale stejný - spalovací auta mají spotřebu X, za limitní flotilový průměr bylo stanoveno Y, přičemž Y bylo definováno jako tak nízké, že mu libovolné X reálně dosažitelné skrze prodej spalovacích aut nikdy nemůže být rovno. Ale je tu spása - do každé rodiny elektrické ho... Elektrický vůz! Ten má CO2 dle EU nulové, spotřebu dle „starých USA” minimální, stačí je prodávat a pokuty nejsou. Pokud tohle není nepřímé nařizování elektrických aut, pak nevíme, co jím je.
Právě tohle se Trump a spol. rozhodli zrušit, včera ráno ale stále nebylo jasné, jak to proběhne. V mezičase ale proběhlo poměrně velkolepé oznámení změn v Oválné pracovně Bílého domu (viz video níže) za přítomnosti špiček amerického automobilového průmyslu i dalších politiků. A tak víme, že nový návrh počítá se zvýšením limitu spotřeby pro rok 2031 z 50,4 mpg na 34,5 mil na galon. To je - pro Čecha srozumitelnější metrikou - posun ze 4,7 na 6,8 litru na 100 km. Jde o opravdu dramatickou změnu z naprosto nedosažitelného čísla (4,7 litru ve velkých amerických autech?!) na nikoli nepřísných, ale dosažitelných 6,8 l. Optikou CO2 jde o změnu o plných 49 g/km - kdyby tohle udělala EU, změní limity o polovinu a automobilový průmysl bude znovu dýchat i zde.
Takto - zatím - musí místní výrobci Američanům závidět, neboť tohle opravdu zásadně mění pravidla hry a ruší ten nejdrastičtější mechanismus, který na pozadí potichu nařizoval elektrická auta bez ohledu na dotace a další viditelné podpory. Trumpův komentář k věci si jako obvykle nebral servítky: „Lidem vymývali mozky. Tohle byl jen ‚Nový zelený podvod‘ (parafráze ‚Nového zeleného údělu‘, Green New Deal - pozn. red.). A lidé platili příliš mnoho za auto, které nefungovalo tak dobře. Teď budou mít skvělé auto, které bude šetrné k životnímu prostředí, ale bude vás stát mnohem méně a bude fungovat skvěle. Všechny ty nesmysly z aut zmizí,” uvedl.
Nekompromisnost jeho postoje nepřekvapí, v tomto je konzistentní, šokuje ale reakce „kapitánů” amerického autoprůmyslu, kteří ještě nedávno nosili zelené slipy a nesmyslné fráze typu: „Budoucnost je elektrická!” hlásali, kde jen mohli. Tedy ne Antonio Filosa, nový šéf Stellantisu už přišel s jiným uvažováním, ale zástupci Fordu a GM? Takový Jim Farley ještě nedávno básnil o elektrických autech a nepamatujeme, že by kdy řekl, že to nebyl jeho nápad, že to dělal z donucení, že to nechce, že je to nesmysl... Ne, prezentoval to jako svůj vlastní ideál. Teď si stoupl vedle Trumpa a pravil:
„Jde o vítězství cenové dostupnosti a zdravého rozumu,” řekl ke kroku vedení země Farley a dodal: „Věříme, že by lidé měli mít možnost si vybrat, jak jste řekl, pane prezidente.” Dřívější právní rámec byl podle něj „zcela mimo realitu trhu”. Automobilky byly podle něj nuceny prodávat elektromobily a další vozy, aby splňovaly požadavky, i když poptávka zákazníků po takových modelech neexistovala.
„Byli jsme nuceni prodávat elektromobily a další vozidla. U Fordu máme v nabídce spoustu elektromobilů a spoustu hybridů, ale nyní mají zákazníci možnost vybrat si, co chtějí, ne tím, co jim vnucujeme,” řekl později v komentářích pro pořad Fox News. A vedení koncernu GM, které ještě nedávno plánovalo za pár let prodávat jen elektrická auta, přidalo velmi podobné komentáře.
To jsou vážně neuvěřitelné postoje. Ne snad, že by nebyly realistické či pravdivé, ale... Copak ti lidé nemají ani trochu studu? Copak zapomněli, co říkali ještě nedávno? A jak máme vědět, že to za pár let nebudou říkat zas, pokud se vítr znovu otočí? Inu, KDD. Když budete pochlebovat tomu, komu zrovna musíte, ještě jeden den navíc vydržíte spíš. Co bude za 10 let? A co je vám potom? Na váš důchod to nebude mít vliv...
Způsob, jakým Bílý dům přistoupil k oznámení těchto změn, jen podtrhuje jejich význam. Trump zůstává konzistentní, Farley je ale i díky němu stále tragikomičtější figurou. Foto: The White House Press Gallery, CC0 Public Domain
Zdroje: The White House, Fox News
