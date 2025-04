Trumpova cla si rychle vybírají svou daň. Stellantis zastavil výrobu v prvních dvou továrnách mimo USA, propustí 5 400 lidí před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Stellantis

Tak to aspoň prezentuje sama automobilka a nutně nemusí mlžit. Stejně tak ale může jít o její už déle chystanou reakci na to, že některých aut prostě neprodává dost. A „celní hrátky” Donalda Trumpa prostě přišly vhod jako lepší zdůvodnění či nasměrování pozornosti ke konkrétním fabrikám.

Až čas ukáže, čeho vlastně chtěl dosáhnout - a čeho nakonec dosáhl - americký prezident Donald Trump vlnou cel uvalených nejprve na dovoz aut a posléze na téměř vše dovážené do USA ze zemí, které samy zatěžují vývoz z USA různě vysokými cly.

Původní domněnkou bylo, že jde pouze o obchodní taktiku, kterou Trump donutí obchodní partnery USA snížit vlastní celní zátěž. A bude po všem. To se nakonec pořád může ukázat pravdou, jen už by se tak nestalo po pouhých výhrůžkách - cla byla fakticky zavedena a byť zatím nejsou uplatňována, země z celého světa by musely jednat opravdu rychle, aby pro ně příští týden reálně nezačala platit.

Druhou možností je, že Trump hraje spíš geopolitickou hru, chce vrátit do USA víc průmyslové výroby a nechce je nechat závislé na pro něj nespolehlivých zemích. Ač obecně nemáme cla rádi, pro tohle lze mít pochopení - je těžké hrát si na volný mezinárodní obchod v momentě, kdy je zejména některými zeměmi s oblibou zneužíván z čistě politických důvodů. Závislost na komkoli v čemkoli se dnes nehodí. Trump každopádně rozehrál vysokou hru, která Ameriku buď skutečně dostane do lepší pozice (ať už snížením cel jiných zemí nebo větší koncentraci výroby v USA), nebo jej spíš začne tlačit do izolace a její pozici zhorší.

Tak či onak, jeho cla překreslují obchodní mapu světa. Někteří je prezentují tak, že 25% clo přinese přibližně 25% zdražení zboží, které je jím zatíženo, a hotovo. To je ale to poslední, co se stane. Zdražení o 25 % by udělalo spoustu aut neprodejnými, takže výrobci budou muset hledat cesty, jak dosáhnout lepšího stavu; nejčastěji zcela přehodnotit způsoby, jakým auta pro USA vyrábí. Změní se dodavatelské řetězce, změní se továrny, změní se zaměstnanci, cokoli může být jinak. A možná před sebou hned první den po zavedení oněch „velkých”, nejen automobilových cel právě takový krok.

Stellantis oznámil a následně CNBC potvrdil, že právě v reakci na nová cla zastavuje výrobu ve dvou svých závodech v Kanadě a Mexiku. Nečiní tak natrvalo, v tuto chvíli se produkce zastaví na dva týdny ve Windsoru v kanadském Ontariu a do konce dubna v Toluce v Mexiku. Po tuto dobu bude Stellantis přemýšlet, co dál s těmito fabrikami provede.

Návrat ke zcela původnímu fungování je ale nepravděpodobný, neboť ve Windsoru bude propuštěno 4 500 lidí s tím, že mohou být přijati později. Dalších 900 lidí bude propuštěno v v amerických závodech koncernu, které se starají o dodávky komponentů pro fabriky ve Windsoru a Toluce. Přímo v Mexiku se zatím propouštět nebude, tamních 2 500 lidí bude chodit do práce, ale nebudou se podílet na výrobě aut.

„Pokračujeme v posuzování střednědobých a dlouhodobých dopadů nových cel na naše aktivity, ale současně jsme se rozhodli podniknout některá okamžitá opatření včetně dočasného pozastavení výroby v některých našich kanadských a mexických montážních závodech,” okomentoval situaci šéf Stellantisu pro Severní Ameriku Antonio Filosa a potvrdil i dopad na továrny starající se o subdodávky.

Spojení s cly je tedy oficiální, otázkou ale je, zda je skutečné. Ve Windsoru Stellantis vyrábí zejména nový Charger Daytona, který má daleko k dobře prodávanému zboží. A bůhvíjak se nedaří ani jiným modelům Stellantisu, v Toluce v Mexiku se vyrábí Jeepy Compass a elektrický Wagoneer S, ani to nejsou hity.

Čas ukáže víc, nedivili bychom se ale, kdyby Stellantis chtěl výrobu tak jako tak zastavit. A nyní mu cla přišla do rány jako dobré vysvětlení. Anebo aspoň obecně uvažoval o omezení produkce a dění okolo cel jej nasměrovalo k omezení aktivit v zahraničních závodech - ty americké se s žádnými cly potýkat pochopitelně nebudou muset, sázka na ně je dnes pro americkou firmu nejjistější.

Výroba v obřím závodě Stellantisu v kanadském Windsoru nejméně na týdny utichne, tisíce zaměstnanců mají padáka. Co bude pak, neví v tuto chvíli zřejmě nikdo, do situace ale nepochybně hodně promluví další vývoj v oblasti amerických cel. Foto: Stellantis

Zdroje: Stellantis, CNBC

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.