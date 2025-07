Trumpovy snahy o narovnání trhu už berou elektroautům vítr z plachet. Bezosův projekt najednou šlape vodu, Nissan dál couvá včera | Petr Prokopec

Nemělo to být skvělé a lepší řešení, které veškeré alternativy zašlape do země, i kdyby cokoli? Po víc jak dekádě dotování horem dolem zjevně dál potřebuje dotovat, aby bylo aspoň elementárně konkurenceschopné. V USA už na to ale elektromobily spoléhat nemohou.

Donald Trump splnil, co dlouhou dobu sliboval. Na největší americký svátek, kterým je 4. červenec alias Den nezávislosti, podepsal One Big Beautiful Bill Act, tedy velmi trumpovsky nazvaný zákon, který alespoň částečně narovnává tržní prostředí. Zákazníci ani výrobci elektromobilů už nebudou moci počítat s federálním daňovým kreditem, de facto dotací ve výši až 157 tisíc korun na každé auto už od 30. září letošního roku. Administrativa bývalého prezidenta Joe Bidena přitom chtěla rozdávat peníze daňových poplatníků až do 31. prosince 2032. Trump tak aspoň toto pokřivení trhu ukončil o sedm let dříve, než bylo původně v plánu. Stejně tak zákon znamená nulové pokuty za nadlimitní flotilovou spotřebu, ekvivalent přerozdělovacích mechanismů EU postavených okolo emisí CO2.

O těchto krocích se mluvilo už delší dobu a pochopitelně vyvolávaly obavu, co všechno z nestandardních podpor elektrických aut ještě zruší a dál rušit budou. Právě to začalo zájem o bateriová auta ovlivňovat s předstihem, neboť ve Státech hlavně ve druhém letošním kvartálu začaly výrazně ztrácet elektromobily Kie, Fordu a dalších značek. A je tedy otázkou, jak tomu bude od začátku října, neboť 157 tisíc korun neboli 7 500 USD není zrovna malá částka. Slate Auto, společnost podporovaná Jeffem Bezosem, kvůli tomuto kroku tak trochu šlape vodu už teď, tedy ještě dřív, než vůbec začala prodávat auta.

Na adresu její elektrické prvotiny se minulý měsíc vyjádřil šéf Ramu Tim Kuniskis, dle kterého se pick-up rozhodně nebude prodávat za avizovaných méně než 20 tisíc dolarů, tedy pod 420 tisíc korun. To nyní Slate Auto potvrdilo, když oznámilo, že vůz kvůli konci vládní podpory bude startovat na zhruba 25 000 USD (cca 525 tisíc Kč). To ovšem znamená, že se bude cenově blížit třeba takovému Nissanu Rogue (u nás známému pod názvem X-Trail), který je o poznání větším a lépe vybaveným vozem.

Kuniskis zmiňoval, že reálně budou zájemci o pick-up značky Slate Auto platit až 35 tisíc dolarů, tedy přes 735 tisíc korun. Tím se nicméně dostanou i nad úroveň Nissanu Frontier, který již v základu má dva páry bočních dveří zvenčí osazené elektrickým stahováním oken, ne kličkami. Zároveň standardně disponuje dvěma řadami sedadel, vypadá daleko lépe, odveze a utáhne toho mnohem více a problémy s dojezdem či infrastrukturou opravdu nemá.

Proč by tedy někdo měl sáhnout po elektrické konkurenci, za níž navíc stojí značka bez zkušeností a pořádné servisní sítě? Na to nejspíše nebude mít jasnou odpověď ani Bezos. Tedy pokud nehodlá zredukovat svůj majetek a přenést vládní zvýhodnění na svá bedra. Něčeho takového se ale nejspíš nedočkáme, zakladatel Amazonu neproslul jako charita. A jako tvrdý obchodník si možná i na svatební cestě dokáže spočítat, že je lepší pár miliard odepsat, než přijít o daleko víc.

Přesunout se můžeme ke zmiňovanému Nissanu, který v předchozích letech rád mluvil o rychlém přesunu k elektromobilitě. Klíčová v rámci této strategie měla být právě Severní Amerika, kde končí takřka 40 procent veškeré produkce značky. A nepřekvapí jistě, že úspěchu měly pomoci i americké dotace. Jenže ty ve finále nestačily na okouzlení davů ani teď, načež se nelze divit, že japonská automobilka s celou ofenzívou opět couvá.

Jak shrnují Auto News. elektrické sedany jak s logem Nissanu, tak luxusního Infiniti jsou u ledu, stejně jako malé elektrické SUV. Nově pak došlo na zpoždění dalších dvou elektrických SUV, kdy to pod hlavičkou Nissanu mělo dorazit v roce 2027 a to od Infiniti o rok později.

Místo toho Japonci nově počítají s premiérou a zahájením výroby v továrně v Cantonu v Mississippi v listopadu 2028 resp. v březnu 2029. Zda k tomu ale nakonec skutečně dojde, je ve hvězdách, situace nejen v USA se mění rychle.

Elektrický pick-up od značky podporované Jeffem Bezosem lákal ve chvíli, kdy s ním byly spojené velkorysé vládní dotace. S těmi ovšem bude od září konec, což je pro tento projekt těžká rána. A není zdaleka jedinou obětí. Foto: Slate Auto

Petr Prokopec

