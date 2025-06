Trvalo 32 let, než se nejprodávanějším autem Volva stalo něco jiného než „krabice”. Navíc s poznámkami pod čarou před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volvo

Synonymem pro švédská auta byly po léta hranaté kombíky, které víc než co jiného připomínaly krabice od bot s koly. Nebylo to mimo realitu, takový model s číselným označením 240 byl dodnes vůbec nejprodávanějším Volvem. Až teď předal žezlo jinému modelu, tedy alespoň podle automobilky.

Na počátku března Volvo šokovalo řadu svých příznivců a zákazníků. Dnes již bývalý šéf švédské značky, od reality značně odtržený Jim Rowan, totiž uvedl, že automobilka do budoucna zcela odpíská kombíky. Tedy ten typ aut, který ji v podstatě „udělal“. Po dlouhá léta totiž bylo Volvo synonymem nejen pro bezpečnost, ale také pro prostorné rodinné „krabice na kolech“. Tato přezdívka ovšem platila i v případě sedanů a kupátek, nicméně po těch publikum vždy sahalo v menší míře.

Tuto reputaci automobilky upevnilo především Volvo 240, které se začalo prodávat v roce 1974 a v nabídce vydrželo až do roku 1993. Během těchto dvou dekád Švédové vyrobili 2 685 171 vozů, což z něj udělalo nejprodávanější model značky. A to až do těchto dnů. „Pokud jste vyrůstali ve Švédsku v 80. letech, mohli jste zaznamenat Volvo 240 pomalu na každé příjezdové cestě - šlo o ikonický rodinný vůz,“ říká k minulosti Susanne Hägglund, šéfka globálního portfolia. Zároveň však i ona mluví o nových časech.

Volvo 240 bylo totiž právě sesazeno z trůnu. Novým rekordmanem je nepřekvapivě SUV XC60, kterého automobilka od debutu první generace v roce 2008 prodala již více než 2,7 milionu kusů. Jakkoli musíme dodat, že pokud chce novější typ daný titul uzmout bez sebemenších pochybností, bude se muset ještě chvíli snažit. Volvo 240 bylo totiž součástí dvoustovkové série, která počítala i s modelem 260. Celková produkce pak čítala 2 862 573 kusů. Navíc šlo pořád o jedno auto, ne o několik různých vozů nesoucích jedno označení.

Rozdíly mezi zmíněnými variantami byly minimální a spočívaly hlavně v odlišném motoru. Model 240 totiž disponoval čtyřválci, verze 260 pak šestiválcem - jakkoliv druhá zmíněná „krabice“ byla po jistý čas k mání i se čtyřválci, zatímco tu první pro změnu bylo možné pořídit s šestiválcovými diesely. V případě výbavy ale bylo jasně rozhodnuto, že vozy se čtyřkou v názvu budou k mání hlavně s nižšími úrovněmi, zatímco se šestkami byla spojena ta vyšší.

Nabídka se pak ještě lišila také provedením karoserie. Oba modely byly k dispozici jako dvou- a čtyřdveřový sedan i pětidveřový kombík, nicméně 260 bylo možné pořídit také jako stylové kupé s designem od Bertone. Toho celkově vzniklo jen 6 622 kusů, přičemž většina byla smontována přímo italskou karosárnou v Turíně. Mimo to pak Volvo ještě oslovilo společnost Newport Conversions, aby z kupé udělala kabriolet, ten ale nakonec existoval pouze v pěti exemplářích.

Minulost tak máme zmapovanou, vrátit se tedy můžeme k budoucnosti. Susanne Hägglund totiž dále dodává, že XC60 se nestalo jen firemním bestsellerem, ale také novým rodinným favoritem. A právě proto automobilka hodlá nabídku do budoucna pozměnit a soustředit se hlavně na SUV. Pokud to pak chcete změnit, budete asi muset vykoupit sklady se stávajícími kombíky a ukázat Švédům, že o modely jako V60 a V90 je nadále zájem. Tedy pokud je to vůbec zajímá - Volvo už nějakou chvíli působí jako jedna z těch arogantních automobilek, které nejlépe vědí, co je správné, a jedou si svou.

Volvo 240 bylo po dlouhá léta firemním bestsellerem... Foto: Volvo



...nově však tuto úlohu přebírá SUV XC60. Jakkoliv záleží na tom, z jakého úhlu se na statistiky značky podíváte. Foto: Volvo

Zdroj: Volvo

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.