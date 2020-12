Turci přenesli leteckou první třídu na silnici, závidět jejich dílu může i Rolls-Royce před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: OKCU

Letadlem si v této době moc nezalétáte, přesunům autem se ale takové meze nekladou. Noblesu první letecké třídy si pak lze užít i na zemi, jak nejlépe ukazuje dílo turecké firmy OKCU.

Turecko na svou vlastní automobilovou značku schopnou konkurovat zavedeným automobilkám stále čeká. Změnit se to má v horizontu dvou let, kdy konečně dorazí první modely [nové značky TOGG. Nicméně je třeba dodat, že Turci již svůj otisk ve světě aut zanechali, a to výrazný. Nemyslíme tím ani tak řadu továren, které v Turecku díky jeho příhodné demografické poloze vystavěly zahraniční automobilky. Řeč je o společnosti OKCU, která byla založena již v roce 1951. Od svého původního zaměření, jímž byla údržba elektrických automobilových systémů, se ovšem výrazně vzdálila.

OKCU je dnes především vyhledávaným specialistou na tvorbu luxusních interiérů. Z toho důvodu s firmou spolupracují především výrobci jachet a privátních letadel. V rámci aut pak má jediného partnera, ovšem dost podstatného, a to Mercedes-Benz. Třídu S ovšem Turci nechávají ladem, místo toho upravují třídu V či Sprinter. Tedy větší dodávky, ze kterých se následně stávají natolik komfortní obývací pokoje na kolech, že do těch nepohyblivých se pomalu odmítnete vrátit.

My si aktuálně vezmeme na paškál třídu V, která se společně s úpravami dočkala i nového názvu Artisan Edition. Ten však hraje nikoliv druhé, ale až tak desáté housle. Na čele všeho stojí absolutní luxus, který je mimo jiné dán jemnou kůží Nappa. Na každou kabinu přitom padne minimálně devět krav, které navíc pochází ze stejného vrhu, aby nedošlo na barevné imperfekce. Zákazníci si pak mohou vybrat jakoukoliv barvu, stejně jako kontrastní odstín švů či dokonce pásů.

Dále tu máme ořechové dřevo pocházející z minimálně pětadevadesátiletých stromů. Díky tomu lze počítat s pořádnou výškou, jeden kmen tedy logicky vystačí na jednu kabinu. A nejen to, zbývající materiál lze uschovat do depozitáře pro případné výměny. Či může posloužit k dalšímu navýšení luxusu. OKCU tak mimo jiné nabízí instalaci humidoru do jedné ze dvou středových konzolí, jimiž je zadní VIP část vozu osazena. Stejně tak můžete mít uvnitř i kávovar.

Opomenout nesmíme ani dělící přepážku mezi řidičem a pasažéry, před níž se navíc může nastěhovat ohromná LCD televize. Nechybí ani audio systém Bang Olufsen zahrnující streamovací funkci Apple Airplay, bezdrátové dobíjení mobilů či další prvky okouzlující společenskou smetánku, a to dekory ze 24karátového růžového zlata a optickými vlákny protkaný strop, který připomene limuzíny Rolls-Roycu. Oproti nim se ale nachází podstatně výše.

Třída V je tedy de facto leteckou první třídou na kolech, což umocňují elektronické roletky oken, které se vysouvají shora dolů. Ovládat je přitom můžete skrze iPad, a to jak dotykově, tak i hlasem. Stejně jako onu dělící přepážku, výsuvné boční stolíky, opěrky nohou, masážní funkce či klimatizaci. Ve výsledku se tak skutečně nikdo nebude moci divit lidem, že z daných křesel již nevstanou, a ve třídě V dekorované zvenčí unikátními nárazníky, budou trávit více času než doma.

Tovární Mercedes třídy V by Rolls-Roycu konkuroval jen stěží. Po zásahu turecké firmy OKCU se ale zdá, že je to právě britská limuzína, kdo tahá za kratší konec provazu. Foto: OKCU

Zdroj: OKCU

Petr Prokopec