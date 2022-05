Turci stvořili jeden z nejlevnějších obytných vozů světa, i Škoda Fabia je vedle něj hodně drahá před 7 hodinami | Petr Prokopec

Mobilní příbytky v posledních letech lákají kde koho, potíž je „jen” v tom, že jsou pro většinu lidí příliš drahé. O tomhle to neplatí. A třebaže je nutné přistoupit na jisté kompromisy, můžete z nich při cestě na dovolenou i těžit.

V jednoduchosti je krása, říká se. A turecká společnost Hotomobil svým nejnovějším kouskem dokazuje, že na tomto úsloví je více než špetka pravdy. Do prodeje totiž posílá obytný přívěs, který rozhodně nepatří mezi největší na trhu. Na délku mu totiž naměříme jen 3 300 milimetrů. Mimo to je rovněž pouze 1 850 mm široký a 1 650 mm vysoký. Snadno se vám tedy vejde do garáže či třeba na příjezdovou cestu. Jakmile s ním pak vyrazíte na cesty, dokáže zastat to nejnutnější, tedy ložnici i kuchyni.

Je nicméně nutné dodat, že Turci dosáhli nejen kompaktních rozměrů, ale zároveň i neobyčejně příznivé ceny, která startuje jen na 7 500 Eurech (cca 184 tisíc Kč). Museli tak přistoupit k řadě kompromisů, někomu ale mohou být i sympatické. Ona kuchyně je tedy především venkovní, jakkoliv přístup k ní máte i zevnitř. V té chvíli ovšem již budete muset do dvoupostele o rozměrech 195 x 135 cm, jenž okupuje veškerý prostor. K zběsilým hrátkám přitom není moc stavěna, neboť nohy si dvojice cestovatelů musí natáhnout pod kuchyňskou linku.

Pokud nicméně na tato omezení přistoupíte, můžete skutečně levně přijít k domovu na kolečkách, kde vám kromě koupelny opravdu nic chybět nebude. Součástí kuchyně je totiž jak dřez na nádobí, tak s ním korespondující nádrž na 45 litrů pitné vody. Dále lze počítat s několika šuplíky, chladničkou a přenosným vařičem. Část levé stěny pak můžete sklopit a využít jako stůl, i jídelna se tedy nachází pod širým nebem. Krytá je tedy jen ona ložnice, kam se dostanete dveřmi na pravé straně přívěsu.

Působivé přitom je, že i navzdory nízké ceně můžete počítat se střešním solárním panelem, který vám umožní si výlet mimo civilizaci natáhnout. Při pohledu na ceny pohonných hmot pak rovněž oceníte i fakt, že malý přívěs váží jen 400 kilogramů, a vaši spotřebu tedy příliš nezvýší. Tomu byl ostatně uzpůsoben i design, jenž počítá se zaoblenými hranami. Turci navíc sází na nemalou vzdušnost, okna proto nenajdete jen po stranách či vzadu, ale také na střeše.

Lze už jen dodat, že společnost Hotomobil nabízí pro přívěs zvaný Mohican poměrně rozsáhlé příslušenství. Zmíněný střešní panel lze tedy nahradit středním či velkým. Kromě toho je možné přikoupit ještě střešní stan pro další dva cestovatele, jen menšího vzrůstu a nižší váhy, přenosnou toaletu či nosič jízdních kol. Zvážit byste poté rovněž mohli ještě paket Adventure, jehož součástí jsou rozšířené blatníky, pod nimiž se v té chvíli nachází off-roadové pneumatiky.

Je pochopitelné, že při volbě prakticky všech příplatků se dostanete blíže ke 300 tisícům Kč, ovšem i v takové chvíli působí „turecký mohykán“ poměrně levně. Zájem by tedy mohl vzbudit nemalý. Zvláště když uzpůsobit svému vkusu můžete jak exteriér, tak interiér, neboť na výběr jsou také různé barevné kombinace. Stále se přitom pohybujeme na nižší cenové úrovni, než na jaké startuje třeba nová Škoda Fabia s atmosférickým tříválcem a výbavou typu holobyt.

Turecký obytný přívěs Mohican je neobyčejně levný, přesto vám minimálně na víkend mimo civilizaci postačí. A jelikož jej lze osadit i off-roadovým paketem, nemusí vaše výlety omezit pouze zpevněný asfalt. Foto: Hotomobil

