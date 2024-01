Turci ukázali své druhé národní auto. Je to hotová turecká Octavia Plus, vypadá šik a bude relativně levná před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Togg

Auta z Turecka? Zvykejme si. Turci to myslí vážně, na trh míří s druhým modelem s italským designem, elektrickou technikou a přinejmenším relativně konkurenceschopnou cenou. Díky silnému domácímu trhu to mohou dotáhnout daleko.

Z tureckého automobilového trhu se začíná stávat jeden z těch nejvýznamnějších v celé Evropě. Loňské prodeje aut v zemi loni narostly na 1,23 milionu nových aut, což ve srovnání s předchozím rokem představuje 57,4procentní nárůst. Jasně překonán byl i historický rekord z roku 2016 (984 tisíc ks) a elektromobilů na celkových prodejích je patrně vyšší, než byste čekali - činí 6,8 procenta. Také turecká vláda bateriový pohon z nějakého důvodu podporuje, a tak jsou kupcům elektrických aut odpouštěny prakticky veškeré daně spojené s pořízením a provozem auta. Nemusí platit ani za parkování a na stole jsou i další úlitby.

Politici navíc maximální možnou měrou ochránit svou národní automobilku Togg, která nic jiného než elektromobily nenabízí. Strach logicky mají hlavně z čínských výrobců, proto jsou vozy s bateriovým pohonem pocházející z Říše středu zatíženy krutým 40procentním clem. I přesto nicméně BYD dokázal během posledního loňského měsíce v zemi prodat 839 aut. Je pak otázkou, jak tomu bude letos, neboť tato automobilka na turecký trh vstoupila teprve v závěru loňského roku.

Togg se stal národním lídrem, na kontě má totiž 19 583 registrací, zatímco druhá Tesla prodala 12 150 aut. Po těch nicméně sáhli především soukromníci, zatímco turecká značka zásobuje hlavně úřady a firmy. Dosud jim mohla nabídnout pouze SUV T10X, v brzké době se však její portfolio má rozrůst také o liftback T10F, který lze bez okolků nazvat lehce hypertrofovanou tureckou Škodou Octavia nebo o něco menším Superbem. Nakonec i styling je v některých ohledech Octavii podobný.

Vůz byl odhalen na CES v Las Vegas v předprodukční podobě, sériové provedení ale nemá projít pomalu jedinou změnou. Očekávat od ní tedy lze dojezd až 600 kilometrů. Turecká automobilka hodlá nabídnout minimálně tři verze 4,83 metru dlouhého (+14 cm oproti Octavii), 1,88 metru širokého (+ 5cm) a 1,56 metru vysokého (+7,5 cm) vozu. Základ počítá s bateriemi o kapacitě 52,4 kWh, jenž mají zajistit dojezd 350 km. To nezní příliš lákavě, nic vysloveně výjimečného tu pak nemáme ani v případě dynamiky. Zadní kola totiž roztáčí 218 koní, s nimiž liftback zrychlí na stovku za 7,2 sekundy. Stejný motor vyfasuje i provedení s bateriemi o kapacitě 88,5 kWh, v jehož případě má dojezd činit oněch 600 km.

Vrchol nabídky má představovat provedení se dvěma motory, které dohromady nabídnou 435 koní. S nimi již lze stovku zvládnout za 4,6 sekundy, dojezd nicméně vůči zadokolce se stejným bateriovým paketem klesá na 530 km. Ceny mají být lákavé - na přesné cifry je zatím, Turci ale slibují, že vůz bude levnější než SUV T10X, které dnes startuje na 1 432 600 tureckých lirách. To je v přepočtu asi 1 070 000 Kč. I kdyby mělo T10F stát 1,05 milionu Kč, bude to na velký elektrický liftback relativně málo, jakkoli ve srovnání se spalovací Octavií by šlo pořád o vysokou sumu.

Automobilka dále uvádí, že všechny verze vozu jsou koncipovány tak, aby snesly dobíjecí výkon alespoň 180 kW. Zároveň cílí na pět hvězd od Euro NCAP, k nimž jim má dopomoci systém Rush Hour Pilot umožňující autonomní jízdu. Co se interiéru týče, zde se počítá s 12,3palcovým digitálním displejem a 29palcovou obrazovkou multimédií. Ta mají nabídnout i kameru propojenou se sociálními sítěmi, což je jeden z moderních nesmyslů. U vyšších úrovní výbavy se přitom objeví již standardně, zatímco třeba za vyhřívání sedadel je třeba vždy připlácet. Že by to většina zákazníků měla raději spíše opačně, asi nemusíme dodávat. Jak tomu ale nakonec skutečně bude, Togg upřesní v průběhu letošního roku.

Aktuálně tak už jen dodáme, že liftback je o 30 centimetrů delší než SUV, vůči kterému rovněž o 9 cm na 2,89 metru narostl také rozvor. Nejlehčí varianta s pohonem zadních kol váží 1 939 kg, zatímco u čtyřkolky hmotnost narostla na 2 215 kg. S útokem na zbytek Evropy pak značka počítá v roce 2025, v té době ji ovšem již čeká přímý střet s Číňany. Na rozdíl od její domoviny ale již nebude moci počítat s ochranou v podobě oněch cel.

Stejně jako u SUV T10X mělo také u liftbacku T10F design na svědomí italské studio Pininfarina. Auto vypadá dobře a na poměry elektromobilů nemá být drahé, ale to je tak asi všechno. Foto: Togg

Zdroj: Togg

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.