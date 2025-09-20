Tušíte, kdo teď nabízí tohle auto s tak luxusním interiérem? Jde o vůz levné značky, žádný Rolls-Royce ani Bentley
Petr ProkopecTohle je docela lákavý pohled, který si člověk přirozeně nespojí s produktem jakékoli mainstreamové automobilky. Ale spojen s jednou takovou je - vážně nejde o prestižní SUV ani noblesní limuzínu, jedná o vnitřek MPV od Kie, které se ukázalo v novém provedení.
včera | Petr Prokopec
Tohle je docela lákavý pohled, který si člověk přirozeně nespojí s produktem jakékoli mainstreamové automobilky. Ale spojen s jednou takovou je - vážně nejde o prestižní SUV ani noblesní limuzínu, jedná o vnitřek MPV od Kie, které se ukázalo v novém provedení.
Luxusní interiéry máme spojené s prestižními automobilkami a jejich limuzínami. V posledních letech ale výrobci svůj repertoár rozšířili také o SUV, která díky vyšší stavbě karoserie nabídla víc prostoru pro hlavu. Ten pro nohy ale na druhé straně podléhá jistým kompromisům, neboť jakkoli je možné i tyto vozy patřičně protáhnout, výsledek na první pohled až tak lákavě nevypadá. Navíc je zapotřebí počítat s vyšší spotřebou, a pokud se daná konverze neprovede skutečně profesionálně, pak také s nižší kvalitou.
Hlavně v Číně se ovšem začal postupně rodit zcela nový trend, maximální luxus a komfort je totiž v Říši středu spojován s MPV. Tedy s tou kategorií aut, která je třeba na evropských trzích prakticky mrtvá. Pokud ovšem hledáte skutečné pohodlí, je vlastně tím největším ideálem. Karoserie těchto vozů je totiž jak velkoprostorová, tak relativně aerodynamická. Dovnitř tak bez problémů naskládáte i mnohačlennou rodinu, se kterou následně můžete jezdit poměrně úsporně.
Když pak dvě nebo tři řady sedadel nahradíte pouze dvěma křesly, je jasné, že cestující se v nich budou pomalu ztrácet. Přesně k tomu se rozhodla přistoupit i Kia, která v roce 2020 představila MPV Carnival čtvrté generace. Standardně tento naloží pět až devět cestujících, Korejci ovšem vyrukovali také s vrcholnou verzí HiLimousine, která na úrovni Signature nabídne jen čtyři místa. A důraz je pochopitelně kladen na ta zadní.
Toto provedení na první pohled působí, jako když se dočkalo stylového střešního boxu. Je to nicméně mýlka, Kia totiž tímto způsobem přistoupila ke zvýšení střechy. Tato tovární úprava je k mání pro všechny varianty bez ohledu na počet sedadel, my se nicméně zaměříme na vrcholné čtyřmístné provedení. To vzadu disponuje kapitánskými křesly, které mají výsuvné podnožky, sklopná opěradla a vedle vyhřívání a chlazení také masážní funkci.
Novinkou pro modelový rok 2026 je strojek zajišťující dokonce masáž nohou, přičemž Korejci i z toho důvodu přihodili také schránku určenou k odkládání bot. K ovládání pak slouží 7palcový displej zasazení do středové konzole mezi zadními křesly, přes který lze ovládat také 21,5palcovou obrazovku vyklápějící se ze stropu nebo audio systém Bose s 12 reproduktory. Nechybí pak sklopné stolky, lednička či bezdrátové dobíjení mobilů a ramínka na šaty.
Kia se o maximalizaci komfortu snažila ve všech možných ohledech. Koberce jsou tak nově tlustší a hustější, pročež lépe tlumí hluk a zároveň se vaše nohy budou cítit jako v bavlnce. Kvůli lepšímu sezení byla snížena také výška sedáků, zatímco o zkvalitnění jízdy se stará měkčí vzduchový podvozek. Automobilka přitom neopomněla překalibrovat také tlumiče a navýšila i zvukovou izolaci celé kabiny, uvnitř tak lze snadno jen šeptat.
Co se hnacího ústrojí týče, na výběr je čistě benzinový 3,5litrový šestiválec s 294 koňmi, popě. 1,6litrový čtyřválec doplněný hybridní technikou, která zvedá výkon na celkových 245 kobyl. V Koreji přitom Carnival HiLimousine startuje na 63,27 milionech wonů (cca 940 tisíc korun), za které dostáváte devítimístnou verzi Noblesse s motorem V6. Vrcholem nabídky je pak hybridní čtyřmístná varianta Signature za 97,8 mil KRW (1,45 milionu Kč). To je na dnešní poměry docela láce.
Carnival HiLimousine nově nabízí dokonce masáž nohou. Ve vrcholné čtyřmístné verzi je přitom k mání jen za 1,45 milionu korun, ovšem pouze na domácím korejském trhu. Foto: Kia
Zdroj: Kia
