Tvůrce nejslavnějších Ferrari stvořil traktor budoucnosti, působí trochu jako z jiné planety | Petr Prokopec

/ Foto: New Holland

Traktory jsou utilitární stroje, u nichž o design jde až v poslední řadě, spojení vizuální atraktivity s funkcí ale nemá smysl bránit se ani zde. Přesně o to se snažilo designové studio Pininfarina, které navrhlo traktor budoucnosti pro firmu New Holland.

Pro většinu z nás byly traktory po jistou dobu nejpreferovanějšími dopravními prostředky. V mezičase jsme pochopitelně z plenek vyrostli a začali dávat přednost osobním vozům, i tak nás ale zajímavá zemědělská technika dokáže fascinovat. A v případě novinky společnosti New Holland snad ani není překvapivé, že se tak děje. Traktor zvaný Straddle totiž rozhodně nevypadá jako klasický Zetor, místo toho zde máme pomalu futuristické vozítko určené k dobývání Marsu.

Za designem novinky stojí studio Pininfarina proslulé hlavně svou prací pro Ferrari, které zadání splnilo na jedničku. Společnost New Holland totiž požadovala traktor určený majitelům vinic. Tedy kousek, jenž by se zvládl napěchovat do úzkých cestiček mezi jednotlivé řady vinné révy. Tu přitom nesmí poškodit, což vysvětluje usazení kabiny dopředu ve stylu kombajnu. Traktor je totiž koncipován tak, aby se řádky révy vměstnaly mezi kola a podvozek a řidič potřebuje mít dostatečný výhled jak dopředu, tak do stran.

Pininfarina přitom zmiňuje, že inspirací pro kabinu byl tvar lahve šampaňského. Proto jsou její horší partie širší než ty spodní. Bohaté prosklení pak umožňuje skvělou viditelnost všemi směry, přičemž řidič se dovnitř dostává po odklopení rozměrného bočně-čelního panelu. Ten je uchycen k pilíři na pravé straně, který zároveň slouží k uchycení volantu a displeje palubního počítače. Mimo to zde pak máme ovládací joystick a tlačítka, jež jsou součástí loketních opěrek.

V současné době jde pouze o koncept, jenž má předznamenávat budoucnost New Hollandu. „Náš strhující koncept traktoru nabízí pohled do budoucnosti, ke které se majitelé vinic mohou upínat. Jde o výsledek dlouholetých zkušeností společnosti New Holland s pěstováním vinné révy po celém světě, který je zkombinován s inspirativními inovacemi legendárního designového studia Pininfarian. Je to důkaz, že se New Holland soustavně snaží vyvíjet nová řešení, aby vyplnil potřeby našich zákazníků a předznamenává naši expanzi,“ uvedl k novince šéf firmy Carlo Lambro.

Zásadní změnou u tohoto konceptu je použití elektrického pohonu. Ten je samozřejmě „trendy”, ovšem je otázkou, zda ho ocení i farmáři. V rámci roku jsou období, kdy podobné stroje tráví na polích skoro 24 hodin denně. To by v případě traktoru s bateriemi vyžadovalo modulární koncepci s možností výměny baterií, protože jinak zemědělci těžko stihnout udělat vše, co potřebují. To ale pro tuto chvíli nechme stranou, zaujalo nás hlavně vzhledové ztvárnění a jeho spojení se zbytkem funkčnosti takového stroje.

New Holland Straddle je traktorem budoucnosti, o jehož vzhled se postaralo designové studio Pininfarina. Zatím však jde pouze o koncept, jenž pohání elektrické ústrojí. Foto: New Holland

Zdroj: New Holland

