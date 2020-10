Tvůrce nového nejrychlejšího auta světa strhal Bugatti a jeho snahy o totéž před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: SSC North America

Jako by nestačilo, že Bugatti se svým strojem jasně porazil, musí na něj ještě plivnout, řeknete si možná. On má ale v lecčem pravdu, výkon Bugatti působí vedle úspěchu SSC poněkud vyumělkovaně a neopakovatelně.

Tento týden patří automobilce SSC. Americká firma totiž jako první pokořila s produkčním vozem metu 500 km/h, navíc na jindy veřejné silnici. Šlo o výsledek desetiletého úsilí, za kterým nestál všemocný koncern, ale relativně malá firma s několika málo zaměstnanci. O to pozoruhodnější celý počin je. Zvláště když SSC dosáhlo rekordu se zcela produkčním vozem, který nepotřeboval žádné dodatečné modifikace. Nejspíše i proto nemá šéf značky Jerod Shelby zrovna dobré mínění o Bugatti Chiron Super Sport 300+.

Hypersport z Molsheimu jako první loni pokořil metu 300 mil v hodině (482,7 km/h) a dostal se i za hranici 490 km/h, nicméně pouze v jednom směru. Automobilka totiž uvedla, že kvůli zdeformovanému povrchu testovací dráhy Ehra-Lessien by jízda v protisměru nebyla bezpečná. Shelby však spíše než na to poukazuje na vyčerpaný potenciál vozu. „Dle mého a každý vůz své konečné teoretické limity. Přesně to přijde na přetřes, když se bavíme o technice a vědě. Mluvíme o aerodynamickém odporu, výkonu, převodových poměrech,“ říká Shelby.

„V dokonalém světě přitom vy, já nebo spousta techniků dokáže vypočítat teoretickou maximální rychlost. Chiron Super Sport 300+ v teoretickém světě dokáže zvládnout 460 km/h. A tím myslím v produkční variantě,“ říká Shelby. Nenaráží tím na fakt, že Bugatti nejprve dosáhlo tehdy rekordní rychlosti se speciálně upraveným prototypem, než přišlo se sériovým vozem a oznámilo, že jej bude prodávat. Spíše má na mysli tu skutečnost, že exemplář, který se dostal na 304,77 mph (490,4 km/h), se liší od zákaznických kousků.

V případě rekordního vozu totiž Bugatti snížilo světlou výšku, deaktivovalo omezovač a odstranilo sedačku spolujezdce. Kromě toho dovnitř instalovalo ochrannou klec. Dle Shelbyho se tak daný exemplář dostal za svou teoretickou maximálku. Ovšem i právě proto o podobném tempu mohou zákazníci pouze snít, jejich vozy budou totiž elektronicky omezeny na 440 km/h. Oproti tomu SSC lidem žádné klacky pod nohy házet nebude, což dokládá i kus, s nímž byl rekord zajet.

Americká automobilka totiž použila zcela produkční vůz, který navíc již má svého majitele. Doktor Larry Caplin je přitom jejím dlouholetým fanouškem, mimo jiné totiž vlastní i poslední vyrobené SSC Ultimate Aero, tedy předchůdce Tuatary. Ten souhlasil s tím, že jeho exemplář může vyrazit na silnici State Route 160 s britským závodníkem Oliverem Webbem za volantem. A když ten dosáhl průměrné rychlosti 316 mph (508,4 km/h), rozhodl se to patřičně oslavit.

Caplin tak odstartoval charitu, jejímž cílem je shromáždit 316 tisíc dolarů (cca 7,2 milionu korun), které budou použity zejména na vzdělávací programy. To samo o sobě je obdivuhodné, pročež Amerika poráží Evropu v podstatě podruhé. Když totiž Bugatti dosáhlo oné třístovky, s podobnou šlechetností se nevytasilo. Místo toho jen oznámilo, že zákazníky hodlá pořádně „zkásnout“, neboť za Super Sport 300+ si účtuje 3,9 mil. USD (89,2 mil. Kč).

Tuatara je oproti tomu k mání od 1 625 000 USD (37,2 mil. Kč), což je de facto finální políček mířící do Molsheimu. Za méně než poloviční sumu vám totiž SSC nabídne vůz, který je nejen rychlejší, ale díky 5,9litrovému osmiválci twin-turbo produkujícímu 1 774 koní také výkonnější. Američané jich vyrobí pouze 100 exemplářů a my bychom se vůbec nedivili, kdyby po zveřejnění rekordu již žádný nebyl k mání. V tomto případě sběratelé prodělávat nebudou.

SSC dosáhlo rekordu se zcela produkčním vozem. I proto si šéf automobilky Jerod Shelby příliš neváží loňského počinu Bugatti. Foto: James Lipman/SSC North America

Zdroj: Road and Track

Petr Prokopec