Tvůrce turbínového Batmobilu ukázal nový stroj, bere 2,4 litru, stovku dá pod 4 s před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Casey Putsch@Youtube

Vůz zvaný Omega sice sveze pouze dva cestující, nicméně říci si má pouze o méně paliva než nejúspornější silniční auta dneška. A přitom pokořit v akceleraci na stovku i mocný Dodge Viper.

Američana Caseyho Putsche jsme si již představili v souvislosti s jediným Batmobilem na světě, který používá turbínový pohon a přitom nadále může na veřejné silnice. Tento projekt však byl pro celoživotního nadšence do čtyř kol spíše volnočasovou zábavou. Hlavní úsilí totiž Putsche věnuje vozu zvanému Omega, který vyvíjí a staví již sedm let. Nyní je ale prototyp takřka hotov, pročež se blíží doba sklízení zasetého ovoce. A jak se zdá, mohlo by jít o pěkně požehnanou úrodu.

Omega na první pohled připomíná především Volkswagen XL1, a to díky zakrytování zadních kol. Nejde však o jedinou shodu, německá automobilka prototypu dodala i pohonnou jednotku. Na rozdíl od její kreace však nejde o litrový dvouválcový turbodiesel, nýbrž o klasické dvoulitrové TDI. Je tak vlastně nad slunce jasné, že nelze počítat s méně než litrovou spotřebou, se kterou byl původní plug-in hybrid spojen. Putsch nicméně dodává, že přes 2,35 litru jeho dílo brát nemá.

Extrémně nízká spotřeba, se kterou se navíc počítá na reálných silnicích a nikoli pouze v laboratořích, ovšem není jediným kladem Omegy. Putsch si totiž předsevzal, že jeho kreace bude v případě akcelerace rychlejší než jeho vlastní Dodge Viper GTS, se kterým zvládá stovku za méně než 4 sekundy. To je s ohledem na použitou jednotku obdivuhodné. Putsch přitom dodává, že produkční verze může klidně dostat i benzinový, hybridní, elektrický či dokonce parní motor.

Celý projekt odstartoval z jednoho prostého důvodu. Putsch má dojem, že současný automobilový průmysl míří od desíti k pěti. Zejména proto, že nemá jasnou vizi, co se týče udržitelnosti. Výrobci se totiž aktuálně zaměřují především na bateriovou či vodíkovou elektromobilitu, která ovšem ústí ve vysoké ceny a omezenou použitelnost. Zejména proto, že tyto vozy užívají drahé technologie i materiály a kapacitně velmi omezené baterie. Právě v tomto ohledu však Omega kráčí vlastní cestou.

Putsch při stavbě, která probíhala komplet ručně v jeho garáži, použil experimentálních postupů i speciálních komponentů, které sám navrhl. Použité materiály jsou navíc plně recyklovatelné. Co je však nejpodstatnější, cena by zejména u dieselového provedení měla zůstat nízko při zemi. Suma sumárum zde tedy máme levný, úsporný a přitom velmi rychlý vůz, jehož jediným neduhem se může zdát dvoumístný kokpit.

Nyní by autor s pomocí svých studentů chtěl vychytat poslední neduhy, než vyrazí s Omegou na turné po Spojených státech. Tedy samozřejmě až to koronavirus dovolí. Zda poté odstartuje sériová výroba, není jisté. Rozhodně bychom se za ní ovšem nezlobili, neboť spalovacím jednotkám by takto byl výrazně prodloužen život. A co více, elektřina by klidně tak jako před sto lety mohla být opět považována za slepou uličku.

Po Batmobilu představil Casey Putsch svůj další projekt, levný, úsporný a přitom rychlý prototyp Omega užívající dvoulitrový turbodiesel od Volkswagenu. Foto: Casey Putsch@Youtube

Zdroj: Casey Putsch@Youtube

Petr Prokopec