Typické: Honda prodělala 330 miliard na elektromobilech, teď dusí spalovací modely, aby si vše vydělala zpátky
Petr ProkopecAutomobilky nejenže nebyly ochotné naslouchat kritickým hlasům, které je před tímto scénářem varovaly, zjevně si nejsou schopné vzít ani ponaučení z vlastních chyb, když k tomu skutečně došlo. A tak dál roztáčí tu samou spirálu vedoucí akorát do záhuby.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Typické: Honda prodělala 330 miliard na elektromobilech, teď dusí spalovací modely, aby si vše vydělala zpátky
včera | Petr Prokopec
Automobilky nejenže nebyly ochotné naslouchat kritickým hlasům, které je před tímto scénářem varovaly, zjevně si nejsou schopné vzít ani ponaučení z vlastních chyb, když k tomu skutečně došlo. A tak dál roztáčí tu samou spirálu vedoucí akorát do záhuby.
Nesázejte vše na jednu kartu, nebo se z toho zblázníte, říkali jsme dlouhá léta prakticky všem automobilkám, které právě to dělaly. Ale bylo to marné. Místo aby výrobci alespoň zvážili dobré rady, začali se předhánět v tom, kdo je s větší arogancí odmítne a na oltář elektrických aut přinese větší oběť. A u „té správné” části společnosti si šplhne agresivním zacházením s těmi, kteří je jen s dobrými úmysly varovali před děláním hloupostí.
Ekonomická, technická a obchodní logiky bohužel pro dotyčné nikam nezmizela, a tak mají, co chtěli. Příliš mnoho vajíček nasázených do jednoho košíku je na padrť a sumy utopené ve vývoji nechtěných aut musí výrobci z větší nebo menší části odepisovat. Většina světa už je z toho venku, někteří se ale i tak utěšují, že elektromobily přece frčí v Evropě. Ale frčí skutečně? Tato auta mají na celkových prodejích po letech jejich nekonečného protežování a dotování za současného potírání všeho ostatní na celkových prodejích jen asi pětinový podíl. Je to úspěch? A co by se asi stalo, kdyby všechny ty manipulace s trhem zmizely? Tohle je mrtvý kůň a jediné, co se s ním dá dnes moudrého udělat, je sesednout z něj.
Honda to udělala a v posledních pár měsících zařízla skoro všechny své ambiciózní elektrické programy. Bylo to pro ni drahé, odepsala kvůli tomu (zatím...) 2,5 bilionu yenů, tedy 330 miliard korun. O drobné tedy rozhodně nejde, a tak musí automobilka hledat možnosti, jak si je vydělat zpět. A to by vás nenapadlo, co jí přišlo na mysl...
Je to samozřejmě sarkasmus, protože Japonci se přesně v duchu typického řešení takových patálií rozhodli pro další sebezničující krok - prodloužení životního cyklu současných spalovacích modelů, které jim vydělávají peníze, jak informují Auto News.
Třeba minivan Odyssey nové generace dorazí až v březnu 2030, tedy o tři léta později, než bylo původně plánováno. Se stejným termínem je spojen i životní cyklus současné Hondy Accord, i sedan tedy bude v prodeji o rok déle, než měl. HR-V pak dostalo k dobru dokonce dva roky, čtvrtá generace tohoto SUV, které je druhým nejprodávanějším vozem značky, tak dorazí nejdříve v roce 2032. To je pak ostatně bude konečná také pro Acuru Integra, která bude mít v daný moment za sebou desetileté působení na trhu. Sportovně laděný sedan tak zjevně čeká ještě několik menších či větších faceliftů. Podobně je na tom ostatně SUV MDX, se kterým Acura, tedy luxusní divize Hondy, počítá až do roku 2031, kdy má dorazit nástupce.
Je to samozřejmě krok, který přinese peníze, prakticky ihned, ale je to moudré strategické rozhodnutí? Stejně samozřejmě ne - pokud budete držet na trhu déle dávno vyvinuté zboží, ušetříte za vývoj, ale současně také ztratíte kus konkurenceschopnosti, která sice někdy dělá to samé, všichni to ale nikdy dělat nebudou. Automobilka tak může krátkodobě zvýšit své marže a zisky, dlouhodobě ale může podrýt svou pozici na trhu a zase tratit. Automobilky se sázkou na špatnou kartu dostaly do kolotoče sebezničení, ze kterého zjevně nedokážou vystoupit.
A zmíněné informace nejsou žádné spekulace, Auto News citují dopis zaslaný dodavatelů, jehož autenticitu už potvrdila mluvčí Hondy Jessica Fini. Podle ní si automobilka „věří, pokud jde o naši budoucí produktovou strategii“. Nic jiného než víra ovšem Japoncům nezbývá, jejich touha co nejrychleji zezelenat je přivedla do situace, kdy dlouhé roky pořádnou novinku nenabídnou. Co se jen může pokazit?
Honda Integra dorazila na na trh v roce 2022, přičemž podle nového oznámení ji čeká desetiletý životní cyklus. Na jeho konci to bude jistě auto lahodné jako zralá malina. Foto: Honda
Zdroj: Auto News
Bleskovky
- Cristiano Ronaldo si nechal postavit nejdražší Mercedes třídy G na světě, už z barev je jasné, čemu se klaní
6.5.2026
- Honda už ani nezkouší zastřít, že její pokus o velký návrat je velký propadák, zájem resuscituje novou edicí
4.5.2026
- První menší Mercedes, který dostal zpátky motor V8, se ukázal v ostré akci při testech. Ohromit zatím zvládá jen jedním
2.5.2026
Nejčtenější články
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
9.4.2026
- Další ostudný čtyřválcový Mercedes končí, paradoxně ho napravuje to, co jiná auta zabíjí
9.4.2026
- Krátce poté, co šéf firmy dostal 0,6 miliardy odměny za „splnění kvalitativních cílů”, se Fordu rozpadlo dalších 423 tisíc aut
9.4.2026
- Tesla má za sebou mizerný kvartál, na skladě jí zůstalo 50 tisíc neprodaných aut, přesto je znovu světovou jedničkou
9.4.2026
- Zapomenutá značka bláznivých sporťáků se vrací ze záhrobí, spojí hmotnost Škody 1000 MB s 250 koňmi a manuálem
9.4.2026
Tiskové zprávy
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
tisková zpráva
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva