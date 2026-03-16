U Audi už se asi zbláznili. Šéf automobilky oznámil, který model firma jako první uvaří podle čínského receptu
16.3.2026 | Petr Prokopec
Audi není v dobrých rukou a každé další prohlášení tohoto muže to potvrzuje. Pokud dnes nové modely značky na něco trpí, pak je to nedostatečná kvalita a nedotažený vývoj. Přesto chce Gernot Döllner automobilku spasit ještě odfláknutějšími procesy, které se navíc primárně dotknou jeho haló modelu?
V listopadu 2022 prohlásila prodejní a marketingová šéfka Audi Hildegard Wormann, že značka se čtyřmi kruhy během během 10 let s 50procentní pravděpodobností zkrachuje. To nejsou hezké vyhlídky od někoho, kdo ji pomáhá řídi, možná i proto paní Wormann ve firmě skončila. Nedá se ale říci, že by se do vedení firmy dostali lidé, kteří by se takovému osudu pokoušeli zabránit, to se spíš posun tímto směrem snaží akcelerovat.
Od září 2023 má totiž Audi nového šéfa, Gernota Döllnera, který byl pověřen tím, aby čtyři kruhy přivedl znovu zpátky na výsluní. Nezdá se však, že by tohle byla jeho mise, pozornost věnuje hlavně přechodu značky na elektrický pohon, a to navzdory tomu, že tou dobou Audi stejně jako třeba Mercedes dobře vnímalo, že bohatá klientela na podobná auta není zvědavá. A potýkání se s těmito auty je pro firmu jedno velké selhání, například v letošním roce v Česku podle dat SDA prodala 10 elektrických aut. Deset, to je nic, vzhledem k dosavadnímu úsilí na tomto poli, promrhaným miliardám a rozvráceným vztahům s klienty i médii a dalším negativním dopadům bazírování na vlastní pravdě je to spíš něco jako super nic.
Opakovaně jsme tedy doufali, že směřování firmy změní, ale nedělá to a tržní realitu jednoduše nereflektuje. Kdyby jen odmítal udělat krok zpět, možná by se to ještě dalo chápat, Döllner ale před pár dny oznámil, že jím řízená automobilka dokonce přiloží pod kotlem a rozjede program zvaný „China Speed“. A jeho podstatou je v podstatě vše špatné, co Audi v posledních letech zabíjí.
Firma tedy nechce nijak napravit své produkty, chce primárně šetřit urychlením už tak zjevně uspěchaného vývoje a souvisejícím zhoršením kvality. Od nápadu k hotovému sériovému vozu by to mělo Audi trvat jen dva roky jako Číňanům a Döllnerovi je podle jeho slov celkem jedno, jaký bude výsledný vůz - podle něj jsou dnes všechna auta stejná a o prodává hlavně značka. To je neuvěřitelně pomýlené.
Pokud by k něčemu takovému přistoupil třeba VW a podle takového mustru zkusil udělat třeba nový ID.3 nebo jiný elektrický model bez výrazné historie a pověsti, ještě by se to dalo chápat jako pokus o něco kloudného. Už aplikovat to na Golf by bylo riskantní, aplikovat to na Audi vyhlášené kvalitními a promyšlenými, technicky vyspělými produkty je šílené. Ono to ale bude bude ještě horší - Audi se touto cestou nejenže vydá, jako první uvaří podle čínského receptu produkční verzi Conceptu C, tedy nový haló model nahrazující sportovní ikony TT a R8. To už je skoro na diagnózu.
„Půjde o první projev naší nové strategie. Představili jsme ho minulé září, a do dvou let bude na trhu,“ svěřil se Döllner kolegům z Car Sales. A dodal, že Concept C je skutečně první vlaštovka z chystaného hejna. „Kdykoli teď představíme nový koncept, bude to vždy vážně míněný produkt,“ uvedl. Co prý funguje v Číně, má fungovat všude ve světě. A Döllner netroškaří, neboť nepočítá s tím, že by šlo o model jen do počtu, ročně se ho prý budou prodávat „nižší desítky tisíc kusů“.
To už je ale vyslovená naivita. Concept C má dorazit pouze s elektrickým pohonem, tedy přesně s tou technikou, po které klientela v tomto segmentu netouží prakticky vůbec. K tomu přidá kontroverzní design, nadto výše zmíněné a má to být hit prodávaný po desítkách tisíc kusů? Nechme se překvapit, pro tuto chvíli bychom si ale na takový výsledek nevsadili ani haléř. Pro jistotu si tedy nechte tento článek někde schovaný - za pár let si ověříme realitu. Tedy pokud do té doby u Audi nepřijdou k rozumu a do propadliště dějin nepošlou pana Döllnera i jeho Concept C.
Již příští rok by měla dorazit produkční verze Conceptu C, která by svému předobrazu měla z oka vypadnout, a to jak designově, tak i technicky. Přičemž šéf značky věří, že prodávat se bude po desítkách tisíc ročně, i když ho firma uvaří za dva roky jako Číňané? Nevíme, na čem pan Döllner ujíždí, ale chceme to také. Foto: Audi
Zdroj: Car Sales
