U Čechů náhle populární značka aut zcela změní své jméno. A to ji lidé zrovna začali brát vážně před 5 hodinami | Petr Prokopec

Bez hlubšího povědomí o vývoji prodejů aut v Česku by vás zřejmě ani nenapadlo, že tohle je teď jedna z nejúspěšnějších značek. A pokud to víte, jistě by vás nenapadlo, že po dekádách marných pokusů se prosadit změní své jméno. Přesně to se ale stane, SsangYong už nebude SsangYong.

Jedním z králů loňských prodejů aut v Česku se překvapivě stal SsangYong. Korejská automobilka totiž od ledna do konce listopadu prodala 2 088 vozů, tedy více než dvakrát víc než ve stejném období předloňského roku. Největší zájem byl o Korando prodané v 1 117 exemplářích. To nicméně není až tak překvapivé, neboť konkurent Škody Karoq startuje na velmi příznivých 569 900 Kč, ač má pod kapotou 163 koní.

Důvodem, proč se dnes Korejci budeme zabývat, ale nejsou jejich úspěchy v Česku, třebaže pro další kontext jsou důležité. Značka loni měla na kahánku poté, co plánované převzetí výrobcem elektrických autobusů, firmou Edison Motors, neklaplo. Do hry nicméně během léta zasáhlo konsorcium KG Group, jehož nabídka byla nakonec i schválena soudem. Prodej byl dokončen v říjnu, což dávalo naději na to SsangYong bude konečně prosperovat. Realita je ale jiná, on přestane existovat.

Firma jako taková tedy bude žít dál, její jméno už ale nikoli. Nějakou chvíli už se spekulovalo o tom, že nově ponese označení KG SsangYong Mobility, původní název automobilky ale nakonec zcela zmizí. Korejský výrobce bude dále znám už jen jako jako KG Mobility. Takové tedy bude jeho kompletní oficiální označení, na samotných vozech se nejspíše bude objevovat pouze úvodní dvojice písmen.

Šéf firmy Kwak Jea-sun k tomu uvedl, že někdejší název automobilky již není třeba, a to navzdory pětatřicetileté historii. „Jméno SsangYong Motor je spojeno s celou řadou dobrých vzpomínek, ale také s poněkud bolestivou image. Ode dneška tak vozy SsangYongu zamíří do světa pod názvem KG. I přes tuto změnu se však historie SsangYongu nezmění, přičemž společnost dále pojede v dosavadních kolejích,“ řekl Kwak.

Jistě lze souhlasit s tím, že SsangYong byl dlouho skloňován hlavně v souvislosti se svými podivnými designy či tíživou finanční situací, zrovna v Česku se ale konečně chytil, vybudoval si jistou image a je prodejně velmi úspěšný. Má tedy jistou tradici, vedle níž KG neřekne nikomu nic, spíše může dojít ke zmatení kvůli automobilce MG. I ta přitom letos dosáhla na českém trhu nemalého úspěchu, mimo jiné díky kompaktnímu SUV ZS osazenému v základu jedna-pětkou.

Vůbec by nás tedy nepřekvapilo, kdyby minimálně v nadcházejících měsících docházelo ke zmatení publika. To by ovšem hodilo vidle do dalších plánů nového majitele, KG Group totiž kromě změny názvu hodlá také navýšit prodeje a co nejdříve se vrátit do zisku. Pomoci ji k tomu má i nové SUV Torres, které se už začalo prodávat. Jelikož ale ani tento název rovněž nemá tradici, je otázkou, zda zákazníci dorazí ke KG či k MG.

SsangYong se letos přejmenuje na KG Mobility. To může hlavně u nových modelů jako Torres způsobit zmatení publika, zvláště v souvislosti s příchodem značky MG. Foto: SsangYong

