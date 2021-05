U nás běžně dostupná verze nové Škody Octavia je jinde specialitou jen pro vybrané před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Zvláštní přístup zvolila Škoda v případě dostupnosti některých verzí Octavie IV na různých trzích. Zatímco u nás je kombinace zvýšeného podvozku, pohonu 4x4 a dvoulitrového dieselu k mání běžně, jinde je jen pro zdravotníky.

Britský trh pro Škodu byl a nadále je extrémně důležitý. Jakkoliv ještě před nějakými pětadvaceti léty byla mladoboleslavská automobilka tamním motoristům spíše pro smích, aktuálně je spíše předmětem obdivu. I díky tomu boduje v řadě anket, ať už jde o nejlepší fleetové nebo rodinné auto. Kromě toho ovšem boduje také u zákazníků, a to dokonce ještě více než před Brexitem. Letos v dubnu bylo totiž prodáno 5 834 nových vozů, zatímco ve stejném měsíci roku 2019 (ten loňský pochopitelně přeskakujeme záměrně) se jednalo o 5 680 aut.

Působivé přitom je, že Škoda na daný stav dosáhla i ve chvíli, kdy třeba nová Octavia je o poznání dražší než ta předchozí. A navíc není na britském trhu ani zastoupena takovým množstvím variant, jako dříve. Zatímco v Česku je k mání i Scout, Britové mohou na čtyřkolku se zvýšeným podvozkem zapomenout. Respektive mohli, neboť aktuálně bylo takové provedení s volantem napravo představeno. Je však nutné zdůraznit, že není určeno pro veřejnost.

Scout je totiž na britském trhu k dispozici pouze zdravotníkům, kteří stejně jako policisté, hasiči či správci vozových parků mohou využít pobídky „one-stop shop“. Tím je míněn ucelený balíček, který kromě vozu zahrnuje i kompletní konverzi, servis či případné vyproštění. Jakkoliv zapadnutí se právě novinka nemusí bát, neboť disponuje relativně velkorysými nájezdovými resp. sjezdovými úhly (vpředu 15,8 stupně, vzadu 13,9 stupně), za čímž stojí přizvednutí podvozku o 15 mm.

Světlá výška Octavie Scout tak činí 161 mm, přičemž dále došlo rovněž na instalaci ochranných plátů podvozku či příchod odlišných pružin. Unikátní jsou samozřejmě grafické polepy, jenž dále doplňují sirény a majáky. Dovnitř se pak nastěhovalo jejich ovládání, skrze které je možné kontrolovat i další funkce vozu. Na rozdíl třeba od takové Škody Kodiaq ale zadní sedadla zůstávají na svém místě a pro lékařské účely je využit zavazadelník.

Souběžně s vozem pak Škoda nabízí i školení řidičů, kteří kupříkladu neprojíždějí zatáčky ideální stopou, aby byli na místě incidentu co nejrychleji. Místo toho spíše vykružují větší oblouk, než je nutné, a to kvůli maximálnímu výhledu. Navíc utrácejí rychlost ještě před zatáčkou. Díky tomu se ovšem ve voze neudělá špatně doktorům či pacientům, zachována je silniční bezpečnost a samotný příjezd vozidla na místo neštěstí či do nemocnice je rychlejší.

Tím jsme se dostali prakticky na úplný závěr, dodat již můžeme jen data o pohonných jednotkách. Zde nás ovšem žádné překvapení nečeká, neboť stejně jako na českém trhu je Octavia Scout i na tom britském k mání pouze s dvoulitrovým turbodieselem. Zdravotníci si pak mohou vybrat, zda automatická převodovka DSG bude na všechna čtyři kola přenášet 150 nebo 200 koní. K dispozici je jim pak logicky jen onen kombík.

Škoda Octavia Scout míří na britský trh jen jako verze určená zdravotníkům. Ti přitom mají k dispozici stejnou kombinaci zvýšeného podvozku a dvoulitrového turbodieselu, po které v Česku mohou sáhnout i běžní zákazníci. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

Petr Prokopec