Účetnictví Tesly vzbuzuje stále větší pochybnosti, obrovské slevy aut na jejích výsledcích nejsou znát

O tom, že Tesla místo lekcí z efektivního podnikání dává konkurenci spíš lekce z kreativního účetnictví, se mluví už roky. Až dynamika výsledků firmy za situace, kdy zlevňuje svá auta o statisíce během pár měsíců, ale dává jasnější vodítka k tomu, že tady něco nehraje.

Tesla je nepochybně jedním z fenoménů moderního automobilového světa. I když elektromobily jsou obecně nežádané zboží, i když téměř všichni ostatní výrobci mají problém taková auta prodávat ve velkém, i když na nich prakticky všichni konkurenti otevřeně prodělávají miliardy za situace, kdy jim přímé přerozdělování a další umělé výhody přihrávají biliony, Tesla nemá potíž s nimi dobývat svět, uchvacovat alespoň podstatnou část publika, ohromovat investory a být daleko nejhodnotnější automobilkou světa. A alespoň v poslední době na nich slušně vydělávat.

To všechno ony konkurenty vede k domnění, že se právě v elektrických autech se nachází obrovský ekonomický potenciál a pouštět jejich směrem další a další peníze, aby nakonec stejně došli k závěru, že na elektromobilech prodělají jen víc. Je to tedy tak, že Tesla našla nějaký recept, který ostatním pořád uniká? Dokáže tyto vozy i s minimem zkušeností a pár fabrikami vyrábět ještě levněji? Stala se kultem, kdy lidé nehledí na poměr ceny a kvality a pumpují na její konta peníze bez ohledu na to, co dostanou, aby byli součástí „klubu”? Dokáže krom dotací a prodeje „emisních povolenek” prodávat také dost neautomobilových služeb, aby si vynahradila ztráty způsobené samotným automobilovým byznysem? Anebo je to prostě jedna velká levárna a všichni skáčou firmě na lep podobně jako v případě nechvalně proslulého Enronu?

Odpověď pochopitelně neznáme, nicméně o tom, že by se mohla skrývat v poslední zmíněné větě, se mluví už roky. Tesla nebyla zdaleka vždy zisková, už v dobách, kdy ven na konci kvartálu pouštěla výkazy plné červených čísel, se ale zdály být moc dobré na to, aby byly pravdivé. Žádné nezpochybnitelné důkazy o záměrně nadhodnocených výsledcích ale nikdy nepřišly, dílčí námitky nebyly dost přesvědčivé. Více na tomto poli říci nešlo - firma je pochopitelně povinně auditovaná a ze zveřejňované škály výsledků nikdy nešlo činit jasnější závěry o tom, že účetnictví společnosti je shnilé jako „Hamletovo” Dánsko. Až doteď.

Co je letos jinak? Však poslední výsledky nesklidily zrovna nadšenou reakci, připomínají bilanci tuctové automobilky a poslaly hodnotu akcií firmy k zemi. Je to pravda, podobně jako v dobách minulých se ale pořád najde dost takových, kteří tvrdí, že jde přesto o výplod kreativity a nemají s „věrným a poctivým” obrazem fungování firmy, kterým by účetní výsledky firmy mělo být, nic společného. Důvod? Tesla je na tom pořád zatraceně dobře, uvážíme-li, jak levně - a hlavně o kolik levněji než dřív - svá auta prodává.

Jedním z „nevěřících Tomášů” je kolega Gustavo Henrique Ruffo z Auto Evolution, který ve své analýze rozsáhle rozebírá dynamiku výsledků firmy za uplynulý rok. Nebudeme vás zatěžovat příliš mnoha konkrétními čísly, pro nadšené zájemce o tato data vás odkážeme na jeho článek, základní logika jeho konstruktu je ale přibližně následující. Teslou zveřejňovaná data jsou pořád příliš omezená na to, aby šlo říci, že jsme někoho přistihli při činu, jak je ale vůbec možné, že Tesla při veškerých slevách, která za poslední rok začala dávat, neutrpěla při známých změnách prodejů ani zdaleka odpovídající pokles obratu? A už vůbec ne odpovídající pokles zisku?

Je totiž veřejně známé, že dokonce mezikvartálně firma zlevnila svá auta v průměru až o 14 400 USD, za poslední čtvrtletí to pak bylo meziročně nejméně 6 750 USD - neexistuje verze Tesly v jejím portfoliu, která by zlevnila o méně. To jsou obrovské sumy, které by se měly při statisícových kvartálních prodejích firmy projevit na poklesu obratu o miliardy dolarů a dříve publikované marže na každém prodaném autě snadno vynulovat. Nic takového se ale zdaleka neděje.

Gustavo Henrique korektně říká, že nevíme, jakých vozů se dotkly jak velké slevy, kde se jich dotkly v jaké míře atp., i když ale v případě posledního reportovaného kvartálu vezme nejmenší možnou slevu, která se dotkla jakékoli z verzí (a není reálně možné, že by se všech prodaných aut dotkla jen ta, bude to vždy víc) a vynásobí ji prodeji, dojde k tomu, že obrat by musel klesnout o 2 936 648 250 USD a za jinak nezměněných okolností firma na každém prodaném voze prodělávat. Její obrat ale zůstává po celou dobu enormních slev prakticky neměnný a marže na každém prodaném autě klesla meziročně z 5 798,69 USD na 4 259,19 USD. Jak je to možné?

Samozřejmě to teoreticky možné je. Třeba slevy způsobily, že si lidé začali za podobné peníze kupovat ve větší míře dražší verze. Třeba si začali kupovat víc výbavy. Třeba Tesla obraty vykompenzovala vyššími prodeji elektřiny či služeb, to všechno by obrat přes slevy nafouklo. A také je možné, že našla skvělé nové cesty k masivnímu snížení nákladů, které pak promítla do cen, to by zase udrželo nahoře marže. A třeba jezdí Elon Musk do práce na Babettě. Třeba ano. Ale jsou to všechno realistické předpoklady?

Nejsou. Však proč by Tesla tak mohutně zlevňovala, kdyby zákazníci byli ochotni dál platit stejné peníze? Kompenzaci nahrazení příjmů z jiných zdrojů lze výkazy firmy popřít. A kdo snižuje náklady s tím, aby následně zlevňoval, pokud nemusí? Vše nasvědčuje spíše úplnému opaku - že Tesla pod tlakem okolností zlevnila svá auta o statisíce, aby udržela aspoň dobrá prodejní čísla, přičemž reálná průměrná sleva na kuse je mnohem vyšší než ta minimální kalkulovaná. Jiné kompenzace nepřišly a přes nepochybnou snahu snižovat náklady nemohly tyto krok ani zdaleka pokrýt reálnou ztrátu obratů. Výsledkem jsou čísla jako z říše fantazie, ne království upřímného účetnictví.

Samozřejmě, s ohledem na teoretickou dosažitelnost zveřejněných dat musíme korektně považovat Teslu za nevinnou. Ale je to asi jako když O. J. Simpson nebyl shledán vinným (v trestněprávním řízení, v civilním ano) z vraždy své manželky a jejího partnera - technicky existuje jakási důvodná pochybnost, která brání člověku říci, že Tesla stoprocentně lže, je ale prakticky téměř nemožné, že by to bylo jinak. Čas ukáže víc, pokud ale dříve nebo později praskne, že Tesla víc než co jiného balamutí investory a žije primárně z jejich peněz, nikoli z toho, co utrží za své provozní aktivity, nehrajte překvapené. Něčemu takovému jí zveřejňovaná čísla nahrávají už dávno a za současné situace je to pouze zjevnější.

