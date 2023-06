Úchvatná nová superjachta má boháčům ukázat, co je to vkus, jde o plovoucí oázu klidu a pohody před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Feadship, tiskové materiály

Firmy vyrábějící podobné stroje se obvykle činí jen na základě zakázek svých zámožných klientů, Nizozemci se ale tentokrát rozhodli, že ukážou bohatým lidem, jak vypadá skutečný vkus. A pozoruhodně spojili různé vlivy východu i západu v jachtě střižené podle jejich představ.

Luxusním jachtám se věnuje pravidelně, byť pochopitelně ne v takové míře jako dopravním prostředkům se čtyřmi koly a volantem. Povětšinou se jedná o plovoucí paláce, a to v dobrém i ve zlém. Na stranu pozitiv lze dát kupříkladu stále ekologičtější pohon či mnohé technologické vymoženosti, jako je třeba prosklená strojovna. Ta odvrácená stránka celé věci je dána vkusem majitele. Řada boháčů se uchyluje ke kýčovitým řešením ukazujícím v prvé řadě stav jejich kont.

Nizozemská společnost Feadship se nicméně lidem, kteří si doutník zapalují stodolarovkou, rozhodla jít příkladem. Světově uznávaná loděnice má totiž v současnosti rozpracovaných hned 16 projektů, z čehož jeden jde takříkajíc na sklad. Jachta Sakura nevzniká na přání někoho konkrétního, sáhnout po ní může kdokoli, kdo má opravdu naditou peněženku. Z lodi dlouhé 71,7 metru přitom dotyčný může učinit dokonalou plovoucí oázu klidu a pohody.

Feadship se totiž rozhodl vytvořit jakýsi plovoucí most mezi východem a západem, jachtu pojmenovanou po japonské třešni tak ovlivnil jak minimalismus ze země vycházejícího Slunce, tak skandinávská hřejivost. Vše je sladěno do neutrálních barev, nechybí pak prvky, jež jsou povětšinou spojené s mnohem delšími loděmi - tedy třeba soukromé lázně, fitness centrum či řada bazénů a vířivek. Počítat lze pak rovněž se dvěma jídelnami, venkovní i vnitřní.

Jachtu charakterizuje také bohaté prosklení, které má dovnitř vpouštět maximum přirozeného světla. Majitel a jeho hosté tak mají daleko lépe vnímat okolní svět, který si pochopitelně budou užívat v nemalém komfortu. Nejde však jen o toto propojení. Sakura má zároveň umožnit bujaré party, stejně jako klidnou rodinnou dovolenou. Zmíněné lázně jsou tak přístupné komukoliv, ať se již rozhodne pro hlavní schodiště, cestu skrze plážový klub či ze strojovny.

Nizozemci uvádí, že v současné době je kompletně hotový trup lodi, stejně jako sedm kajut, jež poberou 14 hostí. Budoucí majitel nicméně stále ještě může zasáhnout do stavebního procesu a specifikovat si podpalubí dle svých představ. Opravdu si však nedokážeme představit, že by někdo k něčemu takovému přistoupil. Slůvko „zen“ na vás totiž ze snímků doslova čiší, jakákoli změna by tak mohla být ke škodě.

Právě rozestavěnost projektu je pro řadu zájemců značnou výhodou. Běžně totiž lidé musí čekat až čtyři roky, než loděnice zrealizují jejich přání a postaví jim jachtu na míru. Takovou čekačku lze nyní vynechat, na převzetí budete čekat už jen pár měsíců. Cenu však Nizozemci prozatím ven nepustili, jakkoli se zdá, že bez miliard korun si tu ani neškrtnete. Dodávají však, že na jachtě se počítá s ubytováním i pro osmnáctičlennou posádku, kterou ovšem budete muset též zanést na svou výplatní listinu.

Dodat můžeme už jen pár zmínek o technice. Pohon dostanou na starosti dva motory MTU, jež zvládnou vyvinout nejvyšší rychlost 14,5 uzlu (27 km/h). To není zrovna závratné tempo, plně však odpovídá oné oáze klidu. Cestovní rychlost je pak ještě nižší (12 uzlů neboli 22 km/h), přičemž v té chvíli zvládáte na jedno dotankování pokořit 4 500 námořních mil (8 334 km/h). Nezbývá tak nic jiného, než zvolat: „Vzhůru na palubu, dálky volají!“

Sakura zatím nemá majitele, pro bohaté lidi tak jde o unikátní příležitost, jak zkrátit jinak dlouhou čekací lhůtu. Navíc mohou světu dokázat, že mají vkus, i když v případě jejich vlastní specifikace bychom hovořili spíše o pravém opaku. Foto: Feadship, tiskové materiály

Zdroj: Feadship

Petr Prokopec

